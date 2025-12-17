Fotos y mensajes a la prensa: así gestiona la Casa Real sueca su crisis de imagen por el vínculo de la princesa Sofía y Epstein

La princesa Sofía de Suecia en la celebración del 46 cumpleaños de su cuñada Victoria en el años 2023. Gtres

El caso Epstein también sacude a la monarquía sueca. En los últimos días han trascendido informaciones que vinculan a la princesa Sofía (41 años), mujer del príncipe Carlos Felipe (46), con el pedófilo.

Aunque la Casa Real sueca ha intentado tratar el tema con normalidad, aclarando que la Princesa y el magnate se conocieron hace más de 20 años "en contextos sociales", lo cierto es que los Bernadotte siguen en el foco de la polémica. Cada movimiento -o decisión- de Sofía y de la familia se convierte en noticia y es analizado al detalle, sobre todo, por la prensa local.

Su nombre, así, ha vuelto a copar titulares al comienzo de esta semana tras la ceremonia anual del árbol de Navidad en el Palacio, presidida por la reina Silvia (81).

El posado navideño de la reina Silvia con sus nueve nietos. Gtres

Una tradición en la que Su Majestad ha aprovechado para posar con sus nueve nietos, incluyendo a la hija pequeña de Carlos Felipe y Sofía, la princesa Inés, de 10 meses.

La Reina y sus nietos han sido los únicos protagonistas. Pero al acto, según publica el medio local Svensk Damn, también han acudido la princesa heredera Victoria (48), su hermana, Magdalena (43), y su cuñada Sofía. Si bien ninguna ha participado en la ceremonia ni han sido fotografiadas con la soberana, los titulares siguen poniendo atención en la mujer de Carlos Felipe.

Y es que, su 'desaparición' pública, si cabe, podría formar parte de la gestión de la crisis de imagen de la monarquía sueca.

El pasado 10 de diciembre, Sofía se ausentó de la gala de los Premios Nobel en Estocolmo, uno de los actos más destacados en la agenda de los Bernadotte.

Aunque el motivo oficial estaría relacionado con su permiso de maternidad -de hasta 480 días en Suecia- la nuera de los reyes Carlos Gustavo (79) y Silvia sí ha cumplido con otros compromisos institucionales, como el Día Nacional, al que acudió con su bebé de 10 meses.

Su baja en los Premios Nobel fue especialmente llamativa, pues horas antes se hacía público el vínculo de la princesa Sofía con Jeffrey Epstein.

La Familia Real de Suecia, sin la princesa Sofía, en los Premios Nobel. Casa Real sueca

Según el periódico sueco Dagens Nyheter, la mujer de Carlos Felipe de Suecia se reunió con el magnate en varias ocasiones cuando ella vivía en Nueva York. Sus encuentros se produjeron en 2005, 10 años antes de que la Princesa, entonces modelo, se casara con el hijo de los Reyes nórdicos.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, la empresaria Barbro Ehnbom, economista sueco-estadounidense afincada en la Gran Manzana y reconocida por promover redes de mujeres en el ámbito empresarial, habría puesto a jóvenes suecas, entre ellas la princesa Sofía, en contacto con Epstein.

Entonces la princesa Sofía era una persona anónima y no conocía al príncipe Carlos Felipe. No obstante, la noticia ha puesto en el foco a la Casa Real sueca, que ha respondido de manera contundente. Los Bernadotte no han emitido ningún comunicado, pero la Corona sí han enviado mensajes a la prensa.

"La Princesa Sofía se reunió con la persona en cuestión en varias ocasiones hace unos 20 años. Desde entonces, no ha habido contacto. Palacio declina una entrevista", respondió la Casa Real SVT.

"Nadie puede recordar a todas las personas que ha conocido en su vida, pero lo que la princesa Sofía recuerda es que se encontró con Epstein un par de veces hace unos 20 años. Queremos aclarar que esto ocurrió en contextos sociales, como en un restaurante o en el estreno de una película ", aseveró el departamento de información en un correo electrónico a Expressen.

Sofia y su marido, por su parte, se mantienen en silencio. No obstante, de cara al público parecen continuar con su rutina con total normalidad, siguiendo la línea de la Corona.

El pasado domingo, como colofón de una semana polémica para los Bernadotte, Carlos Felipe y Sofía de Suecia publicaron en sus redes sociales un tierno vídeo de sus cuatro hijos encendiendo la tercera vela de la Corona de Adviento.

Un día más tarde, los cuatro niños se unieron a sus primos y a su abuela Silvia en el posado de la ceremonia anual del árbol de Navidad. Un acto que volvió a poner en el foco a la princesa Sofía.