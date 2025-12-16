Pablo Urdangarin y Johanna Zott, invitados sorpresa de la final de 'OT 2025': complicidad, risas y bailes al ritmo de Tinho

Gran sorpresa en la final de Operación Triunfo 2025. Pablo Urdangarin (25) y su novia, Johanna Zott (24), han sido invitados a la última noche del programa, que ha tenido lugar este lunes, 15 de diciembre, en Barcelona.

Una inesperada asistencia que se ha convertido en uno de los temas virales de la última gala del formato, en el que ha resultado ganadora Cristina (19), alzándose con un premio de 100.000 euros.

La presencia del hijo de la infanta Cristina (60) ha eclipsado el arranque de la gala, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, también presente en la final de OT.

Pablo Urdangarin y Johanna Zott han llegado de manera discreta. Pero incluso así, no han pasado desapercibidos.

El sobrino de Felipe VI (57) y su novia han llegado antes que muchos otros asistentes y han entrado con naturalidad por uno de los laterales del plató, y ha sido allí donde su presencia ha llamado la atención.

Pablo Urdangarin y Johanna Zott en la gran final de OT 2025. EL ESPAÑOL

Tras su entrada al plató, se han dirigido hacia las gradas situadas detrás de los concursantes, reservadas para las personas invitadas a la gran final, por lo que se entiende que ambos fueron invitados al evento.

Pablo Urdangarin y Johanna Zott se han sentado cerca de Noemí Galera (58) y Manu Guix.

Durante la gala se les ha visto a gusto, compartiendo momentos de complicidad. Incluso se les ha visto bailar y cantar los temas.

Parece que la pareja tenía un concursante favorito, ya que durante la actuación de Tinho (23) con Hold the Line se les ha visto especialmente entregados, bailando al ritmo de los acordes.

La complicidad y el intercambio de palabras entre ambos ha sido constante. Han interactuado con naturalidad y, en algunos momentos, han utilizado el teléfono móvil, posiblemente para votar por su favorito o favorita, coincidiendo con instantes clave del programa.

Durante una de las pausas publicitarias, Pablo Urdangarin y Johanna Zott han aprovechado para comer un bocadillo. De hecho, hay un vídeo viral de este instante que acumula más de medio millón de visualizaciones en X.

El hijo de la infanta Cristina y su novia han demostrado ser una pareja de lo más natural.

Mantienen una relación sentimental desde principios de 2023 y se les ha visto en numerosas ocasiones juntos. Sobre todo, en los partidos de balonmano de Pablo, a los que suele asistir Johanna.

Se conocieron hace muchos años en el Liceo Francés de Barcelona y se convirtieron en grandes amigos, aunque fue tiempo después cuando se reencontraron y se enamoraron. Actualmente, tras dos años y medio de su historia de amor, demuestran que su relación está consolidada.