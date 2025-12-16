Del "carácter pasional" de Juan Carlos a la "facilidad para poner límites" de Sofía: las firmas de los Reyes eméritos, a examen

Los eméritos Sofía y Juan Carlos y sus respectivas firmas, en un montaje de JALEOS. Gtres

Los eméritos Juan Carlos (87 años) y Sofía (87) han sorprendido como nunca con su felicitación de Navidad. Aunque llevan años evitando posar juntos en el Christmas, la postal de estas Fiestas nada tiene que ver con las imágenes religiosas que les han servido de ilustración en los últimos tiempos.

Los padres de Felipe VI (57) han elegido como protagonistas a los cinco perros de la reina Sofía, colocados de tal manera que simulan un Belén. Dos cockers ocupan la posición de la mula y el buey, dos schnauzers aparecen en el lugar de la Virgen María y San José, y un bichón maltés está en el sitio del Niño Jesús.

Como es habitual, el Christmas viene acompañado de un breve mensaje con el que los Eméritos felicitan la Navidad y el año 2026. Un escueto texto que acompañan de sus respectivas firmas. Dos rúbricas que han mantenido desde hace años y que siguen siendo opuestas entre sí.

La postal navideña de Juan Carlos I y la reina emérita Sofía en 2025. Casa Real

En la firma del emérito Juan Carlos, la letra está "súper inclinada a la derecha", como explica a EL ESPAÑOL Macarena Arnás, grafóloga y perito calígrafo.

"Esto siempre lo ha mantenido. Hace una rúbrica por adelantado, que es que ejecuta primero la rúbrica y luego continúa el nombre", destaca la experta consultada por este periódico.

Arnás recuerda que este gesto es muy habitual en los Borbones desde la época de Alfonso XIII. De hecho, a día de hoy también lo hacen el rey Felipe VI y la princesa Leonor (20). "Habla de organización y planificación", explica al respecto la creadora de La Magia de las Letras.

Sobre la firma del Emérito, Macarena Arnás también pone el foco en la inclinación: la hace "hacia la zona de la derecha y es un poquito tumbada". Un gesto que "habla de un carácter impulsivo, pasional... Es una persona espontánea, natural, que en muchos momentos dice lo que piensa sin pensar demasiado".

El mensaje de los Eméritos junto a sus respectivas firmas. Casa Real

En su análisis, añade: "El hecho de prolongar las zonas inferiores del escrito habla de un carácter disfrutón, pero también terrenal. De una persona que puede ser bastante pragmática o realista, pero que se deja llevar mucho por el momento".

Macarena Arnás, autora de Las firmas de Napoeón, Stalin, Hitler, Elvis... y otras historias de la grafología, también analiza la rúbrica de la Reina emérita. Una letra completamente distinta a la de su marido.

"Hay una letra curva, que habla de elevada carga emocional. Pero las formas están cerradas, por tanto, es una mujer que puede ser muy hermética o muy reservada", describe la grafóloga. "Es una mujer muy sensible", insiste.

"La rúbrica está ejecutada en sentido descendente, casualmente igual que donde pone '2026' escrito a mano", detalla Arnás. "Esto podría indicar que podría pasar por mayor cansancio", añade.

Los Eméritos durante un partido de tenis en Madrid en 2019. Gtres

La perito calígrafo explica que este último gesto -"los trazos más descendentes"- "es habitual cuando vamos cumpliendo años". No obstante, "también habla de una mujer que puede ser realista con capacidad de planificación y organización".

Cabe destacar que la emérita Sofía finaliza su firma con un punto, lo que indica que es "una mujer con capacidad de reflexión y análisis". "Es muy observadora", argumenta Arnás.

Dicho signo también hace alusión una mujer "detallista con los demás, pero con facilidad para poner límites". En esta misma línea, la experta asevera: "En un momento dado, ella tiene mucha paciencia, pero también tiene capacidad de decir 'hasta aquí'".

La evolución del 'Christmas'

Poco ha cambiado en la firma de los Reyes eméritos. Mucho más significativa ha sido la evolución de las imágenes que acompañan la postal.

Hasta 2019, Juan Carlos y Sofía solían felicitar las Fiestas con una foto inédita de ambos, posando juntos, como lo hacen el rey Felipe VI, Letizia (53) y sus hijas, Leonor (20) y Sofía (18). No obstante, también hubo posados con sus nietos y e incluso imágenes no familiares, como una estampa del Palacio Real en blanco y negro.

Desde 2020, cuando el exmonarca decidió trasladar su residencia a Abu Dabi, no hay rastro de un posado conjunto en la felicitación de Navidad. Entre dicho año, marcado por la pandemia, y 2024, el Christmas venía ilustrado con una imagen religiosa.

Este 2025 ha sido la gran novedad, con una suerte de Belén perruno, protagonizado por las mascotas de la Emérita.