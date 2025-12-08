El príncipe Harry logra un avance en su batalla por la seguridad oficial en Inglaterra

El príncipe Harry (41 años) ha dado un paso importante en su esfuerzo por recuperar la protección oficial en el Reino Unido, tras años de disputas sobre su seguridad y la de su familia.

Este lunes, 8 de diciembre, se ha confirmado que el gobierno británico está llevando a cabo una revisión exhaustiva de su seguridad, a cargo del organismo oficial encargado de proteger a la realeza y a otras personalidades de alto perfil.

La noticia llega después de una larga campaña del duque de Sussex por restablecer una cobertura de seguridad totalmente financiada por los contribuyentes.

Según ha informado el medio británico The Sun, el proceso ya ha comenzado a recopilar pruebas del equipo de Harry, de la policía y de distintas autoridades gubernamentales. Se espera que cualquier decisión definitiva se anuncie en enero de 2026, aunque su entorno todavía no ha querido hacer declaraciones.

El príncipe Harry y Meghan Markle el Día de la Commonwealth 2020.

Hace unos meses, la revista People aseguraba, citando un comunicado del gobierno británico, que "el sistema de seguridad del gobierno británico es riguroso y proporcionado. La política tradicional es no proporcionar información detallada sobre dichos acuerdos, ya que hacerlo podría comprometer su integridad".

Sin embargo, Harry ha insistido en numerosas ocasiones en que, sin cobertura de seguridad, no puede viajar al Reino Unido con su esposa, Meghan Markle (44), ni con sus dos hijos, el príncipe Archie (6) y la princesa Lilibet (4), ya que no se siente seguro al hacerlo.

Esta revisión podría abrir el camino para que la familia mantenga contacto con el rey Carlos en su país natal. Actualmente, residen en California, pero contar con protección oficial facilitaría sus viajes a Reino Unido.

La última vez que se vio a Harry con su padre fue en septiembre, durante su primera visita en 19 meses, un reencuentro considerado un "gran paso" en la reconciliación familiar, marcada durante años por la disputa sobre la seguridad.

El príncipe Harry, en su visita a Canadá, el pasado jueves 6 de noviembre. GTRES

La cobertura de seguridad completa se eliminó después de que Harry y Meghan decidieran apartarse de sus funciones reales de primera línea en 2020. Desde entonces, el príncipe ha protagonizado varios intentos para recuperarla, incluida una apelación que perdió en mayo, en la que se reveló que la familia no había sido evaluada desde 2019.

En octubre, Harry envió una carta directamente a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, responsable de la policía y la prevención del delito en Gran Bretaña, solicitando una revisión de su situación.

La seguridad de la familia está gestionada por el Comité Ejecutivo Real y VIP (RAVEC), integrado por miembros del gobierno, la Policía Metropolitana y representantes de la Casa Real, que realiza evaluaciones de riesgo para personas de alto perfil.

Este nuevo giro deja abierta la posibilidad de que Harry recupere la protección que considera necesaria para viajar con su familia y mantener el contacto con sus raíces en el Reino Unido.