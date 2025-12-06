De Huséin de Jordania a Nelson Mandela: los cuatro "amigos" que el rey Juan Carlos destaca en el álbum de sus memorias

59 fotos ilustran las memorias del emérito Juan Carlos (87 años), Reconciliación, que vieron la luz en España este pasado miércoles, 3 de diciembre. El exjefe del Estado ha abierto el álbum de su vida, reuniendo una serie de imágenes que, en su mayoría forman parte de su colección personal y privada.

La primera fotografía corresponde al día de su nacimiento, el 5 de enero de 1938. El álbum continúa con una serie de instantáneas en las que tienen protagonismo sus padres, sus hermanos, la emérita Sofía (87), sus tres hijos, algunos de sus nietos y figuras históricas con las que ha compartido.

Juan Carlos I tampoco se olvida de quienes han sido sus compañeros: aquellos del internado, los hijos de Enrique e Isabel de Orleans, condes de París, y quienes han compartido con él la pasión por el deporte vela.

Pero cabe puntualizar que solo utiliza la palabra "amigo" con cuatro personas. A continuación, quiénes son los elegidos del Emérito y cuál ha sido su relación.

1. Mana Arnoso | "Mi amigo portugués"

Es el primero al que el Emérito cataloga como su "amigo" en su álbum de memorias. También el más desconocido de todos. Arnoso aparece en la séptima fotografía de Reconciliación, que data de hace más de seis décadas, cuando Juan Carlos tenía 21 años.

Portada del libro de memorias del emérito Juan Carlos.

"Con mi amigo portugués Mana Arnoso, en 1959 durante una escala en Saint-Tropez", ha escrito el Emérito en la descripción de esta imagen en blanco y negro, en la que se les ve andar por las calles de la ciudad francesa.

Sus estilismos eran casi idénticos: pantalones con dobladillo en el bajo, polo y mocasines. Mana Arnoso, a diferencia del que fuera jefe del Estado, también sumaba un sombrero de marinero.

De Arnoso no hay mayores datos. Pero en su día, en una historia sobre los Reyes eméritos publicada en el XL Semanal, la periodista Pilar Urbano contó cómo Juan Carlos le relató a su amigo Arnoso sus inicios con la emérita Sofía.

"No le he dicho nada, pero creo que somos novios. La griega me ha regalado esto", le contó el exmonarca a Arnoso. Y este, según recordó la mencionada comunicadora, le preguntó: "¿Quién, la morena o la rubia?" "La rubia", respondió Juan Carlos antes de contarle sus vivencia en un barco en Corfú.

2. El rey Huséin de Jordania | "Mi amigo íntimo"

gettyimages-1477196785-594x594 (1)

Una fotografía de ambos con el mar de fondo, que forma parte de la colección personal del padre de Felipe VI (57), confirma que mantuvo una relación cercana con el que fuera rey de Jordania, Huséin, padre del actual rey Abdalá II (63).

La instantánea muestra al Emérito sin camiseta y con un collar con una cruz. Huséin, por su parte, lucía un polo en color blanco y azul, a juego con su gorra.

Según cuenta Rebeca Quintans en su libro Juan Carlos I: la biografía sin silencios, el Emérito y Huséin de Jordania se conocieron gracias a Constantino de Grecia y Simeón Bulgaria. Forjaron tal relación, que los padres de Felipe VI eligieron Jordania como unos de sus destinos de luna de miel.

El soberano jordano, por su parte, fue uno de los primeros en llegar a la proclamación de Juan Carlos como rey de España, en noviembre de 1975.

Su amistad se afianzó con el paso de los años hasta el punto de que el Rey hachemita, a finales de los 80, le regaló al Emérito el chalet que se había construido en Lanzarote y que sólo pisó en una ocasión. La Mareta, como se le conoce a la residencia, pasó luego a Patrimonio Nacional.

Una década después de aquel gesto, Huséin de Jordania perdió la vida a causa de un cáncer linfático, provocando un profundo dolor en Juan Carlos I, quien acompañado de su hijo, Felipe VI, le dio su último adiós en Amán.

3. Isabel II | "Mi prima y gran amiga"

El rey emérito Juan Carlos I y la reina Isabel II, en un banquete de Estado en Windsor en 1986. Gtres

La que fuera Reina de todos los británicos tiene un papel especial en Reconciliación. Juan Carlos no solo le da protagonismo en su álbum de fotos, refiriéndose a ella como "mi prima y gran amiga". También dedicándole un capítulo del libro, titulado Lilibeth nos deja a todos huérfanos.

La fotografía es una imagen en blanco y negro, en la que se les ve cómplices y sonrientes durante una cena de gala. El Emérito vestía de uniforme, mientras que la madre de Carlos III llevaba tiara.

Juan Carlos e Isabel II eran primos lejanos, pues ambos compartían tatarabuelos.

"Me encantaba su sentido del humor inglés, la rapidez de su réplica y la calidez con la que me acogía", confiesa el Emérito en su libro. "Algunos tienen la imagen de ella de una persona fría e impasible, pero en privado era todo lo contrario", asegura.

"A pesar de los problemas entre Estados que a veces pueden surgir, siempre nos mostramos solidarios porque sabemos distinguir lo personal de lo institucional", afirma Juan Carlos.

No en vano, el fallecimiento de la monarca británica, en septiembre de 2022, afectó profundamente al Emérito. "Su muerte dejaba un gran vacío en mi vida. En el fondo, pensaba que era inmutable", recuerda el padre del rey Felipe.

4. Nelson Mandela | "Mi amigo"

Juan Carlos I y Nelson Mandela en el año 1999. Getty Images

Su vínculo estuvo basado en el respeto mutuo, la admiración personal y una visión compartida de la reconciliación como herramienta política. Forjaron tan buena relación que Mandela acudió de invitado a la boda de Felipe VI y Letizia (53).

Ambos lideraron procesos históricos de enorme complejidad. Juan Carlos I, la transición española tras la dictadura de Franco; Mandela, la salida pacífica del régimen del apartheid en Sudáfrica.

El activista sudafricano visitó España en los años 90, ya como presidente de su país, y fue recibido con honores de Estado por el exmonarca.

En sus intervenciones públicas, ambos coincidieron en subrayar la importancia del perdón, el entendimiento entre adversarios y la construcción de instituciones democráticas sólidas.

Juan Carlos también viajó a Sudáfrica, donde rindió homenaje a la figura de Mandela.

La fotografía que rescata el Emérito en Reconciliación data de 1999. "Con mi amigo Nelson Mandela", titula el exjefe del Estado.