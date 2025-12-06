Charlotte y sus hermanos roban el protagonismo a Guillermo y Kate Middleton en el servicio de villancicos de Westminster

Los príncipes George y Charlotte, en el servicio de villancicos de Windsor, en GTRES

En plena cuenta atrás para la Navidad, la agenda de la Familia Real británica concentra un gran número de compromisos oficiales. El más reciente de ellos, relacionado con estas fiestas, lo han protagonizado el príncipe Guillermo (43 años) y su mujer, Kate Middleton (43), junto a sus tres hijos.

Los Príncipes de Gales y sus tres pequeños, George (12), Charlotte (10), y Louis (7), se han dado cita en el concierto anual de villancicos celebrado en la Abadía de Westminster, en Londres, el pasado viernes, 5 de diciembre.

En esta iglesia, donde se celebran coronaciones, bodas y funerales reales, -y uno de los edificios históricos y religiosos más importantes de Inglaterra-, los jóvenes miembros de la realeza han acaparado, una vez más, toda la atención de los medios.

Los Príncipes de Gales y sus tres hijos, en el servicio de Navidad de la Abadía de Westminster, el pasado viernes, 5 de diciembre. GTRES

Vestidos de manera formal, los niños se han convertido en los grandes protagonistas de la jornada. George y Louis han lucido sendos trajes de chaqueta en color azul marino. Un look casi idéntico al de su padre. El Heredero al Trono, muy elegante, se ha enfundado un impecable traje en navy blue.

Por su parte, Charlotte, ha llevado un vestido de satén con cuello bebé, también en el mismo tono. Metida de lleno en su papel institucional, la pequeña ha estado muy pendiente de su madre en todo momento.

Kate, por cierto, ha sido la única en romper la llamativa unidad cromática de la familia. En su caso ha optado por un abrigo en color verde esmeralda con grandes solapas de piel.

Los Príncipes de Gales, este viernes, 5 de enero, en la Abadía de Westminster, en Londres. GTRES

Como ya viene siendo habitual en sus apariciones públicas, madre e hija han compartido confidencias y miradas cómplices.

Charlotte, considerada por la prensa británica como la compañera perfecta de su madre, ha dejado su huella personal en el importante evento real con detalles muy personales: charlas con su progenitora, discretos susurros a sus hermanos y sonrisas espontáneas cada vez que se cruzaba con la mirada de sus padres.

La princesa y sus hermanos han inaugurado oficialmente la temporada festiva en el Árbol de la Conexión, donde han colocado un propio lazo con los nombres de cada uno de ellos a una cadena de papel que adornaba el árbol. Un símbolo del poder de la unión y la importancia de los momentos de conexión mutua.

Los Príncipes de Gales, con sus tres hijos, en el servicio de villancicos de la Abadía de Westminster. GTRES

Los niños han aportado sus propios lazos al árbol antes de que el Deán y el Cabildo de Westminster los recibieran en la entrada, dándoles la bienvenida al templo.

Cabe recordar que el servicio de villancicos es una de las tradiciones navideñas más entrañables que tienen lugar en la Abadía de Westminster. Cada año congrega a miembros de la Familia Real británica, políticos, personalidades y ciudadanos comunes.

Esta ceremonia religiosa representa un momento de reflexión espiritual durante la época navideña. Durante su celebración se ofrecen villancicos navideños (como Silent Night, Joy to the World o Come All Ye Faithful, así como lecturas bíblicas y música coral.

Tan relevante es esta cita que, cada año, se transmite por la televisión británica (BBC), llegando a millones de espectadores en el Reino Unido.

Kate Middleton saluda a Kate Winslet en el servicio de villancicos de la Abadía de Westminster. GTRES

A esta cita han asistido otros miembros de la Familia Real británica, incluidos los padres de Kate, Michael y Carole Middleton; la hija de la princesa Ana (75) y su marido, Zara (44) y Mike Tindall (47); y la duquesa de Edimburgo (60).

Entre los 1.600 invitados que se han congregado en esta jornada se encontraban las estrellas de Hollywood Kate Winslet y Chiwetel Ejiofor, o Eugene Levy.

Mientras Guillermo y su familia se reunían en Westminster, el príncipe Harry (41) y Meghan Markle (44) han hecho frente a una triste noticia sobre el estado de salud del padre de la estadounidense.

Thomas Markle (81) ha perdido una pierna tras una cirugía de amputación en un hospital de Filipinas. El pasado martes, 2 de diciembre, fue trasladado a un hospital del país asiático, ingresando de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras encontrarse indispuesto. Poco después se ha conocido que su situación ha empeorado.

Un portavoz de la duquesa de Sussex ha explicado este sábado, 6 de diciembre, al Daily Mail que la exactriz ha tenido un acercamiento con su progenitor: "Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre". Padre e hija han estado distanciados desde 2018.

La noticia del ingreso de Thomas Markle fue confirmada al diario británico por el hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr.