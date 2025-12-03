La estrecha relación del emérito Juan Carlos con la reina Isabel II: "Nos reímos juntos de nuestros respectivos problemas"

El rey emérito Juan Carlos I y la reina Isabel II, en un banquete de Estado en Windsor en 1986. Gtres

El reloj está a punto de marcar las 10:30 de la mañana de este miércoles, 3 de diciembre, cuando EL ESPAÑOL irrumpe en una reconocida librería de la Gran Vía madrileña.

El objetivo no es otro que hacerse con Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I (87 años), que ya han visto la luz en nuestro país.

La expectación con respecto al libro autobiográfico del Emérito ha sido máxima desde hace semanas. De ahí que no haya resultado extraño que numerosos medios de comunicación -además de corresponsales extranjeros- se hayan dado cita este día 3 en el establecimiento librero.

Reconciliación pesa. En sentido figurado y literal. Y es que no es -ni mucho menos- asunto baladí leer las memorias del que fuera jefe del Estado español entre 1975 y 2014.

Portada del libro de memorias del emérito Juan Carlos.

Como ya era sabido, Juan Carlos ha dedicado sus memorias a su familia directa, así como a todos aquellos que le acompañaron en la Transición.

Tanto sus padres como sus hermanos, sus hijos, y sus nietos son mencionados en varias ocasiones durante el libro. Sólo hay dos personas a las que el Emérito dedica un capítulo íntegro en el tomo.

La primera de ellas es su mujer, la reina Sofía (87), a quien el exmonarca se refiere cariñosamente como Sofi. La madre de Felipe VI (57) cuenta con cerca de 20 páginas dedicadas.

Hay que avanzar hasta el final del libro para observar otro de los apartados más extensos. En este caso la protagonista es la malograda Isabel II y recibe el nombre Lilibeth nos deja a todos huérfanos.

Juan Carlos y la difunta reina de Inglaterra eran primos lejanos. Ambos compartían tatarabuelos. Aunque no eran familiares directos, su muerte conmovió al Emérito, tal y como él mismo reconoce en la página 437 de Reconciliación.

Juan Carlos I e Isabel II, en una fotografía de archivo. Gtres

"La muerte de Lilibeth -como se refiere de forma cariñosa a Isabel II- me conmovió profundamente. Su muerte dejaba un gran vacío en mi vida. En el fondo, pensaba que era inmutable", sostiene el padre de la infanta Elena (61).

Tal y como asevera el rey emérito, algo que le unía sobremanera con la madre de Carlos III de Inglaterra (77) era su lealtad a la Corona ante todo.

"A pesar de los problemas entre Estados que a veces pueden surgir, siempre nos mostramos solidarios porque sabemos distinguir lo personal de lo institucional", afirma Juan Carlos en su libro de memorias.

Así, recuerda uno de los episodios más destacados sobre su relación con la Familia Real británica: "Tuve que renunciar a ir a la boda del príncipe Carlos y Lady Di en 1981. Toda la familia estaba invitada y Lilibeth, muy amablemente, nos alojaba en uno de sus castillos", comienza diciendo.

El Emérito no acudió finalmente al enlace matrimonial por motivos de disputas diplomáticas entre países. No obstante, no dudó en transmitírselo a Isabel II. "Ese problema no afectó a mi relación personal con la Familia Real británica. Sabemos dejar a un lado diferencias políticas", recuerda el exmonarca.

La relación entre ambos era excelente. Tanto que, según recoge el Emérito, en uno de sus viajes oficiales a Londres se hospedó en el castillo de Windsor, el verdadero hogar de la reina Isabel II.

Juan Carlos e Isabel II, en el año 1986. Gtres

"Buckingham era únicamente la sede de sus funciones; así, esto fue un detalle que demuestra nuestro excelente entendimiento", asevera Juan Carlos I.

Las visitas del exsoberano a la capital británica fueron frecuentes durante su reinado, según desliza en su libro. "Cada vez que iba a Londres en viaje privado, veía a Lilibeth a solas. Le enviaba una nota con las fechas de mi estancia y ella me invitaba a comer", apostilla.

Además, recuerda Juan Carlos algunos de los detalles que marcaban esos encuentros: "Le enviaba un bonito ramo de flores antes de ir a Buckingham, donde los dos nos reuníamos en un pequeño salón. Le encantaba recibirme y me hacía saber que él era el único miembro de la familia que iba a saludarla".

El rey emérito no duda en deshacerse en halagos hacia la malograda Isabel II durante el capítulo que le dedica. "Me encantaba su sentido del humor inglés, la rapidez de su réplica y la calidez con la que me acogía", sostiene.

Y añade: "Algunos tienen la imagen de ella de una persona fría e impasible, pero en privado era todo lo contrario".

Fue hace más de un lustro, en octubre del año 2019, cuando Juan Carlos e Isabel se vieron por última vez. "Me comentó, con aire socarrón 'Los dos tenemos problemas matrimoniales en nuestra familia'", recuerda.

El rey emérito Juan Carlos I, en el funeral de Isabel II el 8 de septiembre de 2022. Gtres

Cabe recordar que en aquel entonces la polémica en torno a la figura de Harry (41) y Meghan (44), los duques de Sussex. Al respecto, el Emérito recuerda: "Nos reímos juntos de nuestros respectivos familiares".

El abuelo de la princesa Leonor (20) termina el capítulo que dedica a la reina Isabel II recordando su último adiós en la abadía de Westminster.

"Me pareció admirable que Carlos y Camila se tomaran el tiempo de venir a saludarnos uno por uno y a charlar con todos nosotros. Me conmovió que (Carlos) pusiera mi disposición un coche. Los demás dignatarios iban todos en autobús", dice Juan Carlos.

Su presunto 'affaire' con Lady Di

Previo a la publicación de sus memorias en España, el rey emérito concedió su entrevista más personal en Le Figaro.

El padre de Felipe VI, concretamente, negó haber tenido un affaire con la princesa del pueblo.

"Citemos aquí su frase sobre Lady Di, con quien niega haber tenido una aventura: 'Frío, taciturno, distante, salvo en presencia de los paparazzi'", señaló Le Figaro en el extracto publicado a finales del pasado mes de octubre.