El expríncipe Andrés pierde su reconocimiento como héroe de la guerra de las Malvinas 43 años después del conflicto

Nuevo varapalo para Andrés Mountbatten-Windsor (65 años). El expríncipe no solo está perdiendo títulos y honores en Inglaterra. Las Islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido como territorio británico de ultramar, también le han condenado por su vínculo con el pedófilo Jeffrey Epstein.

Según Mirror, cuatro placas colocadas en su honor en diferentes puntos de las Islas Malvinas, donde se le reconocía como a un héroe, han sido retiradas. "Ha deshonrado a su familia y al país que una vez representó", ha declarado una fuente local al citado periódico.

Andrés participó activamente en la Guerra de las Malvinas, que enfrentó a Argentina con Reino Unido por la soberanía de este archipiélago en 1982. El hijo de la reina Isabel fue piloto de helicóptero Sea King de la Marina Real británica.

El príncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

Ostentaba el rango de subteniente y sirvió a bordo del portaaviones HMS Invincible, desde donde realizó misiones de traslado, rescate y tareas de inteligencia para confundir los radares argentinos.​

Voló misiones en las que se arrojaban señuelos (paja metálica) para distraer los misiles argentinos y participó en operaciones antisubmarinas y de rescate de tripulantes británicos tras ataques argentinos.​

Andrés Mountbatten-Windsor permaneció en zona de combate durante los 74 días del conflicto, y regresó al Reino Unido donde fue recibido como héroe por la prensa y la Familia Real.

Su labor fue reconocida en varias ocasiones. Pero ahora, tras las decisiones del rey Carlos III (77) por su vinculación con el caso Epstein, desde las Islas Malvinas también han decidido castigarle.

El expríncipe Andrés en una instantánea tomada en 2016, en Windsor. Gtres

"Defensa sigue actuando conforme a la voluntad de Su Majestad en lo que respecta al proceso de supresión del tratamiento, los títulos y las condecoraciones de Andrés Mountbatten-Windsor", ha asegurado el Ministerio de Defensa.

Una de las placas retiradas se encontraba en el aeropuerto del archipiélago, Mount Pleasant, que él mismo inauguró tres años después de la guerra.

También se ha retirado la placa ubicada en la Escuela de Primera e Infantil de la ciudad de Stanley, la capital, que inauguró en 2002. "El duque de York ya no está vinculado a nuestra escuela", han comentado a Mirror.

Además, ha desaparecido una placa por su participación en el proyecto Adopta un pingüino, que puso en marcha en calidad de mecenas para la conservación de las Islas Malvinas.

Carlos III de Inglaterra junto a Andrés de York, en una fotografía de archivo. Gtres

En 2022 ya se la había retirado la placa del Hospital KEMH tras el acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre en Estados Unidos.

La medalla de la guerra

Aunque han retirado las placas en las que se le reconocía como héroe, Andrés Mountbatten-Windsor sigue conservando la Medalla del Atlántico Sur, que obtuvo por su participación en la guerra de las Malvinas en 1982.

Según publicó The Guardian el pasado 5 de noviembre, después de que Carlos III le retirara el título de Príncipe, el monarca británico ha decidido que su hermano mantenga la llamada 'Medalla de las Falklands' -como se conoce en Reino Unido al conflicto de las Malvinas-.

Sin embargo, por otro lado, el Gobierno laborista trabaja para retirarle el título de vicealmirante de la Marina, uno de los pocos honores que aún conserva.