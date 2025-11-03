Ernesto de Hannover reaparece recuperado tras su ruptura con Claudia Stilianopoulos: los detalles de su plan en Madrid

Ernesto de Hannover (71 años) vuelve a sonreír. El pasado 7 de octubre se conocía la noticia de que el príncipe alemán y Claudia Stilianopoulos (52) tomaban caminos separados después de cuatro años de relación.

La noticia se conoció de la misma manera en que vivieron su historia de amor: discretamente. La pareja, que no protagonizó escándalos mediáticos durante el verano, tomó la decisión de separarse.

El exmarido de Carolina de Mónaco (68) disfruta ahora de su recién estrenada soltería. Ha sido interceptado por las cámaras de Europa Press paseando por Madrid, visiblemente recuperado tras el bache de salud que atravesó la pasada primavera.

El aristócrata ha sido visto acompañado de un amigo, con quien se ha mostrado relajado. El príncipe alemán abandonaba un conocido restaurante de la capital y se sentaba en un banco en plena calle para fumar un cigarrillo mientras esperaba la llegada de su chófer, que lo recogería con su coche para regresar a su domicilio.

Ernesto de Hannover el pasado fin de semana paseando por las calles de Madrid. Europa Press

A pesar de su buen aspecto, ha llamado la atención su dificultad para acceder al vehículo en el asiento del copiloto, lo que dejaría entrever que todavía arrastra alguna secuela de su intervención de cadera, un año después.

Estas secuelas son consecuencia de su último ingreso, el pasado mes de abril, en el Hospital Ruber Internacional de la capital, a causa de una dolencia que no trascendió a los medios. Un mes después de recibir el alta, volvía a ingresar de urgencia, el 25 de mayo, por un empeoramiento en su estado de salud.

Durante todo este tiempo, a su lado estuvo su pareja, inseparable, viviendo con él este complicado trance. Claudia se convirtió en su mayor apoyo junto a su hijo Christian (40) y su nuera Sassa de Osma (36), a quienes se pudo ver visitándolo a diario en la clínica, pendientes de su evolución.

Desde entonces, a los que no se les volvió a ver juntos es a Hannover y su pareja. Finalmente, a principios de octubre se confirmaba el motivo de su desaparición mediática: su ruptura.

El exmarido de Carolina de Mónaco había encontrado en la hija de Pitita Ridruejo una estabilidad sentimental; sin embargo, cuatro años después, su historia terminó debido a las múltiples disputas en la vía pública y a una relación marcada por los altibajos. Tras los vaivenes de su vida, decidieron separarse para siempre.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos paseando por Madrid. Gtres

Se conocieron en julio de 2021 en Ibiza y, poco después, decidieron establecerse en Madrid. Claudia se convirtió en su compañera de vida y se les pudo ver disfrutando de un noviazgo marcado por la madurez y la libertad. Sin embargo, aunque el hermetismo en torno a su relación era máximo, parece que los problemas de salud de Ernesto pasaron factura.

Sus idas y venidas, sus cambios de humor y sus múltiples ingresos hospitalarios terminaron por fracturar la relación. Así, aquella historia que comenzó con ilusión y complicidad llegó a su fin tras cuatro años en los que abundaron tanto los buenos como los malos momentos.

La relación no fue idílica

Nunca todo fue tan bonito como lo pintaban. Ernesto y Claudia protagonizaron en varias ocasiones, desde que se conocieron, discusiones públicas. De hecho, uno de los incidentes más mediáticos tuvo lugar en una terraza de Madrid, donde mantuvieron una acalorada disputa y el aristócrata llegó a sujetar a la artista de la muñeca.

El episodio acabó con Claudia marchándose en un taxi, visiblemente afectada. El temperamento de Ernesto y sus problemas con el alcohol han complicado su relación en numerosas ocasiones, y su impulsividad ha dejado ver su verdadera faceta, incluyendo enfrentamientos con empleados y altercados con la policía.

La noticia de la ruptura entre Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos fue algo inesperada, aunque no es nada nuevo para el alemán que ya había mantenido varias relaciones sentimentales antes de comenzar en 2021 con la hija de Pitita Ridruejo.