El expríncipe Andrés, despojado de un título militar, quería reunirse con Epstein tras salir de la cárcel: "Sería genial vernos"

Las constantes informaciones sobre la relación del hasta ahora al príncipe Andrés (65 años) con el millonario pedófilo Jeffrey Epstein no hacen más que situarlo en una encrucijada sin salida.

Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, que se quitó la vida el pasado mes de abril, en las que esta explica cómo fue forzada a mantener relaciones con el príncipe -al que conoció a través del magnate- cuando tenía 17 años, han provocado una tormenta mediática e institucional sin precedentes.

Desde que el rey Carlos III (76 años) decidiera despojar al príncipe Andrés (65 años) del título de Príncipe, cada vez se destapan nuevos detalles que lo dejan en el peor escenario posible. Este domingo, 2 de noviembre, el diario británico The Guardian ha revelado la existencia de correos electrónicos entre el hijo de Isabel II y el estadounidense tras la salida de este último de prisión.

El príncipe Andrés, junto a la portada del libro de Virginia Giuffre en un montaje de EL ESPAÑOL.

"Veré si puedo escaparme"

La correspondencia se remonta al año 2010, poco después de que Epstein saliese de la cárcel. El magnate estadounidense fue encarcelado en 2009 por cargos de explotación y tráfico sexual de menores.

En los mails que revela The Guardian, el exduque de York expresa su deseo de reunirse con él lo antes posible. El 15 de abril del 2010, Epstein le pide al ya expríncipe que se reuniese con Jes Staley, un exjecutivo de JP Morgan inhabilitado de por vida en el Reino Unido por engañar al organismo regulador sobre su relación con el estadounidense.

Andrés le responde que no estará en el país para ese encuentro, pero le aclara al pederasta que espera verle pronto.

"Tampoco tengo planes inmediatos de pasar por Nueva York, pero creo que debería hacerlo pronto. Veré si puedo escaparme un par de días antes del verano. Sería genial vernos en persona", informa el citado rotativo.

El príncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

Eliminado del registro oficial de la nobleza

Andrew Mountbatten-Windsor le escribió a Epstein hace quince años, después de que el delincuente sexual convicto fuera liberado de la cárcel.

Cabe recordar que, en diciembre de 2010, el expíncipe Andrés y Epstein fueron fotografiados juntos en Central Park, Nueva York, en una reunión que el primero calificó posteriormente de "decisión errónea".

La publicación de la correspondencia entre ellos ha salido a la luz días después de que Andrew Mountbatten Windsor fuera despojado de sus títulos y eliminado del registro oficial de la nobleza, en un intento de la Familia Real británica por minimizar el daño causado por los escándalos, cada vez mayores, del exduque.

El pasado 31 de octubre ha salido a la luz, además, otro turbio episodio en la vida del expríncipe. Según ha contado el historiador real Andrew Lownie en el Daily Mail, Andrés"hizo que le llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en tan solo cuatro días" durante un viaje a Tailandia en el año 2001.

Meghan Markle y el príncipe Andrés de Inglaterra, en Buckingham Palace, en 2018. GTRES

Despojado de un título naval

Los nuevos correos que intercambió con Jeffrey Epstein no son la única noticia de la jornada. Este domingo se ha conocido, además, que el ex duque de York perderá su título naval.

Según ha declarado el secretario de Defensa, John Healey, Andrew Mountbatten Windsor perderá su rango honorífico de vicealmirante, que le fue otorgado en 2015 y que ha conservado incluso después de renunciar a otros cargos militares en 2022.

Healey ha declarado en el programa Sunday with Laura Kuenssberg, de BBC One, que los ministros estaban trabajando con el rey Carlos III para retirar las condecoraciones navales a Mountbatten Windsor.

Todo ello se produce tras la decisión del Jefe de Estado, la semana pasada, de despojarlo de su título real de príncipe y expulsarlo de Royal Lodge.

“Hemos visto a Andrew renunciar a los cargos honoríficos que ha tenido en el ejército, y guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar el último título de vicealmirante que aún conserva”, ha explicado el secretario de Defensa.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson en un el funeral de Constantino de Grecia. Gtres

Su pensión de la Marina

"En general, el gobierno se ha guiado por las decisiones y juicios que ha tomado el Rey. En defensa sucede exactamente lo mismo", ha puntualizado.

Al ser preguntado si Mountbatten Windsor también podría perder también sus medallas militares, Healey ha expresado que estas son “medallas por su servicio”.

Asimismo, ha dejado claro que todas las decisiones que se tomen al respecto seguirán las pautas establecidas desde Buckingham: “Al igual que con su rango y título de vicealmirante, nos guiaríamos por las decisiones que tome el Rey”.

El príncipe Andrés, en el funeral del duque de Edimburgo, en 2021. GTRES

Mountbatten-Windsor sirvió en la Marina durante más de 20 años. Llegó a ser piloto de helicóptero durante la guerra de las Malvinas.

Tras la demanda civil interpuesta por Virginia Guiffre en Nueva York hace tres años, el expríncipe dejó de usar la mayoría de sus títulos militares, pero conservó el rango de vicealmirante.

La pensión de la Marina es su única fuente de ingresos declarada actualmente, después de haber servido entre 1979 y 2001.

Se estima que dicha pensión asciende a 20.000 libras esterlinas anuales, lo que equivale a unos 22.798,60 euros.

El Palacio de Buckingham anunció formalmente la semana pasada que perdería los títulos de príncipe y duque de York. Además, se le obligaría a abandonar su residencia en Royal Lodge y trasladarse a un alojamiento privado en Sandringham.