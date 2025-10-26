Pablo Urdangarin y Johanna Zott, besos y carantoñas en el campo de balonmano, con la infanta Cristina como testigo

Pablo Urdangarin, arropado por su pareja, Johanna Zott, y su madre, la infanta Cristina, en su último partido. Europa Press

Si hay una relación de pareja que provoque más fascinación en la crónica social, esa es la de Pablo Urdangarin (24 años) y Johanna Zott (22). Y es que, cada vez que están juntos destilan química a raudales.

En su más reciente aparición pública juntos, el hijo de la infanta Cristina (60) e Iñaki Urdangarin (57) y su pareja han vuelto a demostrar que entre ellos la complicidad es enorme.

Besos al aire, miradas de amor, carantoñas... los jóvenes no han disimulado el amor que se profesan durante un partido entre el Fraikin BM Granollers y el Barça. Un encuentro al que no ha faltado la hija de los reyes Juan Carlos I (87) y Sofía (86), gran aficionada al deporte, quien ha animado a su hijo desde las gradas.

La infanta Cristina anima a su hijo Pablo Urdangarin durante uno de sus partidos de balonmano. Europa Press

La infanta Cristina, una aficionada más

Como si de una aficionada más se tratase, la hija de los Eméritos ha disfrutado del partido de Pablo Urdangarin junto a la novia de este, Johanna Zott, con la que demostró compartir una estupenda relación.

Completamente entregada y viviendo cada uno de los puntos del partido, la Infanta Cristina no ha dudado en levantarse de su asiento, aplaudir e incluso gritar ante las jugadas del encuentro.

Johanna Zott y la Infanta no han sido las únicas en arropar al joven en su cita deportiva. Junto a ellas se encontraba un nutrido grupo de amigos de Pablo Urdangarin. El gran ausente de la jornada ha sido su padre, Iñaki Urdangarin (57), quien se ha perdido el juego.

Pablo Urdangarin sufre un duro golpe en el labio bajo la atenta mirada de la infanta Cristina y su novia, Johanna Zott Alina Varela

Pablo Urdangarin, lesionado

No menos efusiva se ha mostrado Zott. La joven no ha perdido detalle del partido, en el que Pablo ha recibido un golpe en el labio. Tras el impacto ha caído al suelo y ha necesitado ayuda del equipo médico para poder continuar con el partido.

Visiblemente preocupadas por el estado de Pablo Urdangarin, tanto la Infanta como su nuera intentaban obtener un gesto por parte del jugador para comprobar que este se encontraba bien a pesar de su lesión.

Tras recibir asistencia médica, el jugador ha retomado la competición. Ni siquiera su herida en la boca ha impedido que anotara tres goles en el marcador.

Pablo Urdangarin, arropado por su pareja, Johanna Zott, y su madre, la infanta Cristina, en su último partido. Europa Press

Muestras de cariño en público

Pablo, por cierto, ha tenido un bonito gesto con su novia y con su madre. Tras el incidente en su labio, se ha acercado hasta las gradas para tranquilizarlas.

Así, ha compartido unos minutos de charla con ellas. También ha recibido el cariño de su círculo de amigos, así como el de Roberto Molina y su mujer Cristina Fernández, grandes amigos de la familia.

Ha sido precisamente cuando Pablo se ha acercado a la fila de asientos del recinto cuando Johanna se ha dejado llevar por sus sentimientos. Y, de lo más espontánea, ha lanzado besos al aire al nieto de los Eméritos. No cabe duda de que están tan enamorados como el primer día.

Johana Zott, pareja de Pablo Urdangarin, y su madre, la infanta Cristina, arropan al jugador en uno de sus encuentros deportivos. Europa Press

Dos años y medio de amor

La relación entre Pablo Urdangarin y Johanna Zott comenzó a principios de 2023. Desde entonces son inseparables.

Ambos se conocían desde hacía años por haber coincidido en el Liceo Francés de Barcelona, donde empezó su amistad. Pero no fue hasta hace dos años y medio cuando el vínculo entre ellos se transformó en una historia sentimental.

Ahora, Pablo Urdangarin atraviesa una etapa especialmente dulce. Ha comenzado su segunda temporada como jugador. En su faceta en el deporte de élite no le falta el apoyo de las personas a las que más quiere: sus padres y su compañera.

Pablo Urdangarin y Johanna Zott, en un encuentro entre los equipos de balonmano de Granollers y el Barça. Europa Press

El apoyo de Iñaki Urdangarin

Desde que decidió emprender su carrera como profesional del balonmano ha contado con el sustento emocional, e incluso técnico, de su padre, exjugador de la Selección Española.

"Siempre lo tengo ahí a mi lado, siempre, en cada entreno, cada partido, y me ayuda muchísimo”, ha declarado recientemente a TVE. "Mi padre, al haber jugado al balonmano, lo entiende desde la misma perspectiva que yo".

"Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que me comparen, pero entiendo que se haga", confesaba.

De la infanta Cristina ha destacado también que es su más ferviente admiradora: "Mi madre me ayuda también en los temas fuera del deporte… es mi mayor fan, que siempre la vemos en las gradas".