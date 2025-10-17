El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos reales después de mantener una tensa reunión con el rey Carlos III

El príncipe Andrés (65 años) ha anunciado este viernes, 17 de octubre, que renunciará a todos sus títulos reales, incluido el de duque de York, para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real.

El príncipe inglés dice haber tomado esta decisión tras mantener una tensa reunión con el rey Carlos III de Inglaterra (76).

"Tras una conversación con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real. He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país", señala el príncipe Andrés en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

El príncipe Andrés en una fotografía este año en Windsor. Gtres

"Con el consentimiento de Su Majestad [...] ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", prosigue. "Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones contra mí", concluye este mensaje, en referencia a las acusaciones que versan sobre él sobre su presunta implicación en el escándalo sexual del magnate y pedófilo Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una relación de amistad.

Sin embargo, esta decisión se toma horas después de salir a la luz las desgarradoras declaraciones que hace Virginia Giuffre del príncipe Andrés en su libro de memorias póstumo, Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, que saldrá a la venta el próximo 21 de octubre.

En su biografía, que sale a la luz seis meses después de su suicidio, cuenta cómo fueron los encuentros íntimos con el hasta ahora duque de York. El magnate, al que califica como un "máximo depredador", la reclutó en Mar-a-Lago, según el extracto íntegro adelantado por el diario británico The Guardian.

En sus memorias relata cómo fue traficada con una sucesión de hombres ricos y poderosos, y cómo todos sabían lo que estaba pasando.

El duque de York tenía entonces 41 años. Ella, 17. "Mis hijas son un poco menores que tú", le dijo al verla. Después de salir a cenar y bailar en el popular local londinense Tramp, -donde Andrés la sacó a bailar-, la pareja de Epstein le dijo: "Cuando lleguemos a casa, debes hacer por él (el príncipe Andrés) lo que haces por Jeffrey".

"Era bastante amable, pero seguía creyéndose con derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", relata Virginia Giuffre. Y añade: "Parecía tener prisa por tener relaciones sexuales. Después, me dio las gracias con su marcado acento británico. Si mal no recuerdo, todo duró menos de media hora".

A la mañana siguiente, Maxwell supuestamente le dijo: "Lo hiciste bien. El príncipe se divirtió", concluye el relato de una de las varias ocasiones en las que el príncipe Andrés habría abusado sexualmente de menores, según cuenta Virginia Giuffre.

La relación entre el príncipe Andrés y Epstein salió a la luz el pasado septiembre, cuando se supo que la exesposa del príncipe Andrés le envió un correo electrónico -fechado en 2011- en el que se refería a Epstein como un "amigo fiel y supremo", pese a que ya había cumplido condena por explotación sexual de menores.

Entre los títulos a los que el príncipe Andrés renunciaría se encuentran el de duque de York, así como el de miembro de la Orden de la Jarretera. Sí retendrá el título de príncipe, puesto que es algo que obtuvo de nacimiento al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II.



Su ex mujer, Sarah Ferguson, tampoco seguirá utilizando la nomenclatura de duquesa de York, pero sus hijas, Beatriz y Eugenia, sí mantendrían el título de princesas, de acuerdo con medios británicos.

