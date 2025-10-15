El rey Felipe VI preside la reapertura de la Casa Museo de Mario Vargas Llosa, arropado por la hija y el primo del escritor

Felipe VI junto a Morgana Vargas Llosa y Luis Llosa en la Casa Museo Mario Vargas Llosa en Perú este pasado martes, 14 de octubre de 2025. Casa Real

Tal y como estaba previsto, el rey Felipe VI (57 años) se ha desplazado este pasado martes, 14 de octubre, hasta Perú. En concreto, el soberano español ha volado hasta la ciudad de Arequipa para asistir a la inauguración del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española.

Tras ser recibido en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón por el gobernador regional de Arequipa y otras autoridades, el monarca se ha trasladado hasta la Casa Museo Mario Vargas Llosa. El establecimiento dedicado a la vida y obra del malogrado escritor ha reabierto sus puertas al público recientemente. Así, Felipe ha sido el primero en visitarlo.

En el interior del enclave, Su Majestad el rey Felipe VI ha tenido la oportunidad de visitar el centro cultural que preserva la memoria de Vargas Llosa, fallecido el pasado mes de abril. Junto al jefe del Estado ha estado Morgana (51), hija del Premio Nobel peruano. También así Luis Llosa (74), el primo de Mario.

Casa Real ha sacado a la luz este día 4 un carrusel de fotografías en las que se puede apreciar el recorrido de Felipe por la Casa Museo Mario Vargas Llosa. Tal y como dejan entrever las imágenes, el monarca ha vislumbrado cada rincón del enclave. Además, ha prestado especial atención a los retratos del escritor que se encuentran impregnados en una de las paredes.

Felipe VI, en uno de los momentos de su visita en la Casa Museo Mario Vargas Llosa. Casa Real

En esta misma línea, también se ha podido observar un vídeo en el que aparecen varias fotografías de los encuentros que mantuvo el monarca español con Mario. El rey Felipe VI y el escritor de Los cachorros mantenían una estupenda relación en vida. De hecho, Vargas Llosa fue nombrado Premio Príncipe de Asturias en el año 1986. Además, el emérito Juan Carlos I (87) entregó al peruano un título nobiliario mientras. Se trataba de la distinción de Marqués de Vargas Llosa.

No es asunto baladí mencionar que tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, Casa Real mostró sus condolencias públicamente a la familia del escritor. Fue Álvaro (59), el primogénito del escritor, quien reveló que tanto los Reyes como Juan Carlos le habían brindado su más sentido pésame. "Tuvo la amabilidad de llamarme por teléfono, desde Abu Dabi, además, se lo agradezco mucho; Sus Majestades también, me enviaron una carta muy bonita", confesó el vástago del peruano.

Unos días más tarde, la princesa Leonor (19) se reunió con Patricia (80) -viuda de Mario-, Morgana y Gonzalo en Perú, durante una de las escalas del Juan Sebastián Elcano en el Pacífico.

El rey Felipe VI pondrá fin a su visita este mismo miércoles, día 15. La cita, no obstante, tendría que haber sido en el año 2022, pero la situación política en Perú llevó a verse pospuesta hasta este presente 2025.

El vídeo que ha vislumbrado el monarca español en la Casa Museo Mario Vargas Llosa. Casa Real

Mario Vargas Llosa perdió la vida el 13 de abril de 2025. El escritor fallecía a la edad de 89 años a causa de una neumonía, dejando desolado a su entorno más cercano, especialmente a Patricia, con quien había mantenido una historia de idas y venidas, y a sus tres hijos, Álvaro, Morgana y Gonzalo. De hecho, han sido ellos quienes preservado intacto el legado cultural de su padre.

El próximo 22 de octubre se llevará a cabo un homenaje póstumo al escritor. La ciudad de Cáceres, así, se convertirá en el epicentro de la literatura en español, en el marco de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Un acontecimiento de renombre que coincide precisamente con la presentación de las memorias de Isabel Preysler (74).

La coincidencia de ambos eventos, de acuerdo a la información que manejan portales como Look, ha llevado a los vástagos de Vargas Llosa a poner en alerta a sus abogados para revisar el texto y proteger la memoria de su padre.

Álvaro Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa, en una imagen de archivo. Gtres

La reina de corazones y el escritor peruano mantuvieron una historia de amor entre los años 2015 y 2022. Preysler, cabe apuntar, nunca ha llegado a pronunciarse públicamente al respecto de la muerte de Mario Vargas Llosa.