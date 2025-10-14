El príncipe Guillermo y Kate Middleton ya tienen fecha para su mudanza a Forest Lodge junto a sus hijos: los detalles

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, en una foto de su perfil oficial de Instagram. Prince and Princess of Wales

Es un momento de cambio para el príncipe Guillermo (43 años) y Kate Middleton (43): los herederos de la Corona británica ya tienen fecha para su mudanza a Forest Lodge. Los duques de Cambridge y sus tres hijos -George (12), Charlotte (10) y Louis (7)- tendrán un nuevo hogar, una residencia de ocho habitaciones ubicada en Windsor Great Park.

La fecha de la mudanza ya ha salido a la luz y será el 5 de noviembre. Después de retrasos y protestas de vecinos, ahora la mudanza se hará de forma inminente, definitiva y ajustada a su papel actual dentro de la Familia Real.

Los medios británicos han advertido que las obras han avanzado a contrarreloj para adelantar la fecha de la mudanza, inicialmente prevista para finales de año.

En el nuevo alojamiento de los Cambridge ha sido necesario acondicionar la vivienda, ya que no se reformaba desde el año 2001, cuando se realizó una gran renovación.

En esta ocasión, ha sido Kate Middleton quien se ha encargado de supervisar las obras y todos los detalles junto al equipo de interiorismo que han contratado, encabezado por Ben Pentreath, el diseñador favorito de las celebrities y colaborador habitual de la pareja.

Guillermo de Gales y Kate Middleton. Gtres

La familia ya ha comenzado a trasladar sus pertenencias desde Adelaide Cottage y tiene previsto completar el cambio de residencia en los próximos días. Este nuevo alojamiento presenta ventajas claras frente a la anterior vivienda: es mucho más grande y privada.

No obstante, no ha estado exento de polémica, ya que se han colocado carteles de "prohibido el paso" para delimitar la finca, algo que no ha sentado bien a algunos vecinos de la zona, pues el bosque es público y hay terrenos que ya no pueden transitarse.

En cuanto a la finca, cuenta con ocho habitaciones, seis baños, un salón de baile, pista de tenis y amplios jardines con estanque, lo que la hace mucho más personal y adecuada a la nueva vida de Guillermo y Kate Middleton.

Esta transición marca una de las evoluciones más notables del momento para los príncipes de Gales, ya que el nuevo hogar resulta mucho más acorde con su posición real. Se trata de una mansión georgiana del siglo XVIII.

En la reforma más reciente se ampliaron los jardines de la propiedad y se incluyeron un amplio estanque, tres establos, una pista de tenis y dos garajes equipados para los coches oficiales de los príncipes de Gales.

La nueva residencia en Windsor Great Park. GTRES

Dentro del extenso recinto se encuentran el Long Walk, un paseo de cuatro kilómetros que conecta el Castillo de Windsor con Snow Hill, el lago Virginia Water, diversas estatuas y monumentos históricos, además de otras residencias como Royal Lodge y Cumberland Lodge.

Conflictos con el vecindario

A principios del pasado verano, a dos familias que vivían en casas de campo cercanas a Forest Lodge se les pidió abandonar sus propiedades.

Estas viviendas, construidas sobre antiguos establos de la mansión y conocidas como cottages, podrían haber sido alquiladas por Crown Estate, una colección de terrenos y propiedades del Reino Unido que pertenece al monarca como una corporación única.

Kate y Guillermo

Esto significa que forman parte del "patrimonio público del soberano": no son propiedad del Gobierno ni del patrimonio privado del Rey.

Esta situación no habría agradado a los ciudadanos de la comunidad local, ya que, según recogía Daily Mail, en aquel momento los inquilinos se mostraron "sorprendidos" ante la petición de desalojo. No obstante, sí se les reubicó en viviendas similares dentro del mismo parque.