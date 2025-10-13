Del 'problema' del rey Felipe con su gorra a la complicidad entre Leonor y Sofía: las anécdotas del Día de la Hispanidad

Los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Día de la Hispanidad. GTRES

Como cada año, los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), acompañados de sus hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), han presidido los actos conmemorativos del 12 de Octubre, Día de la Hispanidad.

Una festividad cuyas actividades oficiales han comenzado a las 11 de la mañana y que ha llegado a su fin ya entrada la tarde, una vez concluida la recepción ofrecida en el Palacio Real de Madrid para unos 1.000 asistentes. Todos ellos procedentes de muy diversos ámbitos de vida pública, así como de la sociedad civil.

Como suele suceder, la jornada ha ofrecido un montón de anécdotas y escenas dignas de ser recordadas: desde el incidente del Jefe de Estado con su gorra militar durante el desfile a los constantes gestos de complicidad entre las hijas de los monarcas.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. Chema Moya EFE

Llegada en Rolls-Royce

El pasado domingo, 12 de octubre, los Reyes y sus hijas se han trasladado desde el Palacio de la Zarzuela al centro de Madrid en un flamante Rolls-Royce. Un detalle que ha llamado la atención de no pocos asistentes.

Lo cierto es que este tipo de vehículos, históricos y blindados, pertenecen al Parque Móvil del Estado, aunque están destinados exclusivamente para uso de la Casa Real.

Cabe recordar que la Familia Real dispone de tres Rolls-Royce Phantom IV. Estos son utilizados en ceremonias oficiales y grandes eventos del Estado, como la Fiesta Nacional, bodas reales y juramentos de la Constitución.

El rey Felipe VI, con su hija Leonor, en el desfile del Día de la Hispanidad. GTRES

Felipe VI y Leonor cantan al unísono

A su llegada a la tribuna, situada en el madrileño Paseo del Prado, los miembros de la Familia Real han sido recibidos por las autoridades y por las unidades de la Guardia Real participantes. Como es tradición, han estado escoltados por la sección de motos y el escuadrón de Escolta Real.

Minutos después, el Jefe del Estado y la princesa Leonor han protagonizado uno de los momentos más emotivos de la mañana.

Cuando ha llegado el turno de hacer un homenaje a los caídos y a quienes dieron su vida por España, padre e hija han cantado al unísono La muerte no es el final. El Rey, emocionado, no ha perdido detalle de su primogénita. La emoción, aunque contenida, era máxima.

Los Reyes junto a la infanta Sofía en el Día de la Hispanidad 2022. Gtres

El debut de Sofía

Cabe destacar que en el Día de la Hispanidad 2025, a la infanta Sofía le ha tocado vivir un importante estreno. Por primera vez ha asistido a la recepción en el Palacio Real de Madrid.

También ha sido la primera edición del desfile en el que participan los cuatro juntos. No coincidían en esta cita desde el año 2020.

Como era de esperar, en su primer besamanos ha estado arropada por sus padres. Y de manera especial por su madre, muy elegante con un vestido tweed verde, en el acto que ha tenido lugar en el Salón del Trono.

Así ha sido el acto solemne de izado y homenaje a la Bandera Nacional durante los actos conmemorativos del #DíaDeLaFiestaNacional #DFN25



➡️https://t.co/YIr5vfI2T7 pic.twitter.com/5UF6DL36QT — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 12, 2025

El 'problema' del Rey con la gorra

Uno de los momentos más curiosos lo ha protagonizado el rey Felipe VI. Ataviado con el uniforme de gala de capitán general del Ejército de la Armada, -compuesto por levita y pantalón azul marino, camisa blanca, corbata negra de nudo, guantes blancos y gorra-, ha tenido alguna dificultad para ver la parte aérea del desfile.

Y es que la visera de su gorra de plato le ha puesto las cosas un poco complicadas para apreciar con suficiente visibilidad los aviones que han sobrevolado la tribuna real.

Felipe VI, quien ha lucido también el fajín rojo que su padre, el rey Juan Carlos I (87), le impuso tras su abdicación el 19 de junio de 2014, ha sorteado el pequeño obstáculo de su gorra inclinando un poco más de lo habitual su espalda. Y asunto resuelto.

La princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, en el Palacio Real de Madrid. GTRES

La complicidad entre Leonor y Sofía

La princesa de Asturias, ataviada con el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire, ha estado muy pendiente de su hermana. Al principio del cóctel se han dejado ver acompañadas de doña Letizia, quien siempre está al quite con sus hijas.

Leonor ha compartido con Sofía miradas cómplices, así como gestos tan sutiles como posar su mano en la espalda de la Infanta mientras esta caminaba.

A la hija menor de los Reyes, que actualmente estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en Lisboa, no le ha faltado el apoyo incondicional de la Heredera al Trono. Se quieren. Y se llevan de maravilla. Una vez más han dejado constancia del enorme afecto que existe entre ellas.

Isabel Díaz Ayuso, en la recepción ofrecida por la Familia Real en el Palacio Real de Madrid en el Día de la Hispanidad. GTRES

El 'look' de Ayuso

Una de las más elegantes de la jornada ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (46 años).

Fiel a la moda española, ha vuelto a confiar en una firma nacional para su look. La dirigente ha elegido un diseño de la firma Victoria Colección, firma fundada por Vicky Martín Berrocal (52).

Su vestido es el vestido mido “Rigel”, en un tono azul profundo, que le sentaba como un guante. Hay quien ha criticado su escote Bardot, que dejaba sus hombros al descubierto, por no considerarlo apropiado del todo para un acto institucional. La realidad, a la vista está: estaba radiante.

La Familia Real saluda al escritor Álvaro Pombo en la recepción ofrecida en el Palacio Real de Madrid este domingo, 12 de octubre. GTRES

El efusivo saludo a Pombo

Otro momento especialmente significativo ha sido cuando la Familia Real se ha encontrado con el escritor Álvaro Pombo (86) durante el besamanos.

Nada más verlo, Felipe, Letizia y sus hijas lo han saludado muy efusivamente. El genio de las letras estaba encantado.

Cabe recordar que, el pasado mes de abril, los Reyes entregaron a Pombo el Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Seis meses después de tan importante cita, y felizmente, han vuelto a verse las caras.

La reina Letizia y la princesa Leonor, en el besamanos que ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid en el Día de la Hispanidad. GTRES

Los 'cuchicheos' entre Letizia y Leonor

Otra imagen para el recuerdo son las conversaciones entre la Reina y su hija Leonor. Es algo a lo que estamos más que acostumbrados: Letizia, madre y soberana a partes iguales, suele compartir confidencias con sus hijas en los actos oficiales.

En esta ocasión se ha visto a la monarca charlando con la Princesa de Asturias. De manera discreta. Bajito y al oído. Pero ha resultado imposible no fijarse en tan encantadores 'cuchicheos' familiares.

La Familia Real, en la recepción ofrecida en el Palacio Real de Madrid este domingo, 12 de octubre, en el Día de la Hispanidad. EFE

4.000 efectivos... y un borrego

El Día de la Fiesta Nacional es una jornada llena de cifras significativas. Como los 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones que han desfilado por las calles de Madrid. De ellos 3.323 eran hombres y 524, mujeres.

Hablando de números. Un total de 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados han formado parte del desfile.

A la cita se han sumado también 229 caballos y seis perros, que han acompañado a las diferentes unidades. Pero si hay un animal que ha copado titulares ha sido Baraka, el borrego que ha sustituido a la clásica cabra de la Legión.

Y es que en 2025, al igual que en anteriores ediciones (2022 y 2024), no ha habido rastro alguno de macho cabrío.

Esta vez ha desfilado junto a los legionarios un borrego macho de tres años que se ha convertido en la nueva mascota del cuerpo. Su nombre, de origen árabe, significa “buena suerte” o “bendición”. Todo un guiño cargado de simbolismo que ha causado furor en las calles del centro de la capital.