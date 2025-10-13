Todos los detalles del cóctel que los Reyes ofrecieron a sus invitados por el Día de la Hispanidad: menú y anécdotas

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, Leonor y Sofía, en la recepción, este pasado domingo. Gtres

Este domingo, 12 de octubre, ha tenido lugar el Día de la Hispanidad y la agenda de los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), junto a la de sus hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), se ha alineado para celebrar la Fiesta Nacional.

Ha sido un acto marcado por el ya emblemático gran desfile en el corazón de Madrid, al que siguió una recepción en el Palacio Real, frente a la Catedral de la Almudena.

EL ESPAÑOL ha estado presente en dicha recepción y ha tenido acceso a cada uno de los detalles que ocurrieron durante el evento. Antes de la tradicional recepción, se ha realizado el saludo oficial a los miembros de la Casa Real en una de las salas del palacio ante más de 1.000 personas, un momento de gran relevancia, ya que allí ha debutado la infanta Sofía, que por primera vez estuvo junto a su familia.

Tras los saludos pertinentes de los invitados a los Reyes y sus hijas, se ha celebrado un cóctel, donde personalidades de la talla de Ana Rosa Quintana (69) o Isabel Díaz Ayuso (46) han disfrutado de un menú en el que el acento español fue el auténtico protagonista. No solo por la celebración del día de nuestra bandera, sino también por el menú que se ha servido.

Según ha podido saber este medio, uno de los platos más relevantes y comentados entre los invitados han sido las bandejas de jamón ibérico, servidas con picos que gozaban de un sabor irresistible. Aunque, a este primer aperitivo, le han acompañado otros platos como surtido de croquetas, bocaditos de aguacate y berenjenas con anchoa.

Durante el evento, se ha servido vino español y cava como maridaje principal de esta recepción en el Palacio de Oriente. Además, según puede confirmar este medio, una de las bebidas más demandadas y de la que no hubo ningún tipo de límite fue la cerveza. También refrescos y bebidas sin gas para aquellos que lo deseasen.

Algo a destacar es que había zumo de tomate para las personas más aficionadas a este tipo de bebidas, algo muy español y que se puede acompañar con muchas comidas de carácter nacional.

La Familia Real, en la recepción ofrecida en el Palacio Real de Madrid este domingo, 12 de octubre, en el Día de la Hispanidad. EFE

Por último, para concluir este acto, los postres coincidieron con los del menú de 2024, trufas y pastas para dar un toque dulce a la celebración del Día de la Hispanidad. Cabe destacar que la recepción ha tenido formato cóctel, es decir, los invitados pudieron disfrutar de pie de este acto y entre los invitados, la Familia Real ha sido la protagonista.

Durante el cóctel, tanto los Reyes como sus hijas se mostraron cercanos con los asistentes. Atendieron a los invitados, se hicieron fotografías con todos aquellos que quisieron inmortalizar el momento.