El duque de Kent cumple 90 años: la discreta vida del primo de Carlos III y exvecino de Kate Middleton en Kensington

El duque de Kent, con Kate Middleton, en una imagen de 2019, durante un torneo de Wimbledon. The Royal Family

Hay quien cree que el miembro activo de mayor edad de la Familia Real británica es la princesa Ana (75 años). La hermana del rey Carlos III (76), que cumplió años el pasado mes de agosto, mantiene una agenda oficial intensa y constante como royal. No solo supera en edad al monarca: también le gana en número de compromisos.

Y aunque es considerada la royal más trabajadora y uno de los pilares de continuidad de la casa Windsor, lo cierto es que hay otro familiar que le saca ventaja en años y en veteranía: el duque de Kent.

Eduardo de Kent (90), primo de la desaparecida reina Isabel II, -y primo segundo también del actual soberano-, cumple nueve décadas de vida este jueves, 9 de octubre. Su aniversario, por cierto, se presenta especialmente triste: está marcado por la reciente muerte de su esposa, Katharine Worsley, con la que contrajo matrimonio en 1961.

El duque de Kent, en las inmediaciones del palacio de Kensington durante su 89 cumpleaños. GTRES

Viudo y padre de tres hijos

Hijo mayor de Jorge, duque de Kent, y de la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, poco se sabe en nuestro país sobre su figura.

El duque de Kent no goza de la notoriedad ni la popularidad de otros miembros de la familia real británica, pero ha sido durante décadas uno de los más activos dentro de la saga, desempeñando un papel constante en los compromisos institucionales y representativos de la monarquía.

Tiene dos hermanos menores: la princesa Alexandra, Lady Ogilvy (88), y el príncipe Michael de Kent (83).

Y es padre de tres hijos: George Windsor (63), conde de St. Andrews, Lady Helen Taylor (61), y Nicholas Windsor, quien ostenta un curioso récord: es el el primer miembro de la Familia Real británica que nació en un hospital. También es abuelo de diez nietos.

Eduardo de Kent estaba muy unido a su prima, la reina Isabel II de Inglaterra. GTRES

Exvecino de Guillermo y Kate

En la actualidad vive en el Palacio de Kensington. Una propiedad en la que residen varios miembros de la Casa Real británica. Entre ellos, los duques de Gloucester, y su hermano, el príncipe Michael de Kent.

Su actual vivienda es sobradamente conocida por haber sido la casa de la princesa Diana de Gales. Hasta hace bien poco, también fue el hogar del príncipe Guillermo (43) su esposa, Kate Middleton (43) y sus tres hijos (aunque en 2025 han comenzado la mudanza hacia Forest Lodge, en Windsor).

Cabe recordar que el interior del palacio de Kensington alberga distintos apartamentos y casas independientes. Los ocupados por los miembros de la familia son privados, mientras que otras áreas del palacio están abiertas al público.

El área en la que el duque ha formado su hogar durante décadas -concretamente desde 1978- se denomina Wren House. Debe su nombre a su creador. Fue diseñada por el arquitecto Christopher Wren y destaca por su privacidad y vistas a un jardín amurallado.

El duque de Kent, en una imagen de archivo. GTRES

Huérfano de padre

Su infancia no fue fácil. En 1942, cuando tenía solo siete años, perdió a su padre en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho marcó su vida y lo llevó a heredar el título de duque siendo aún muy pequeño.

A los 18 años, ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst, donde se graduó como segundo teniente en 1955.

Durante más de 21 años trabajó al servicio de las fuerzas armadas británicas, antes de retirarse en 1976. A pesar de colgar el uniforme, su vínculo con el ejército nunca se rompió.

El duque de Kent, con su esposa, Katharine Worsley. GTRES

Exmilitar y coronel honorario

A día de hoy sigue ejerciendo como coronel honorario y mantiene su presencia en ceremonias militares y conmemorativas.

Prueba de ello es que su compromiso con los veteranos es una de las causas más firmes de su extensa trayectoria.

Como presidente de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth, supervisa la preservación de más de 23.000 monumentos conmemorativos dedicados a los caídos de las dos guerras mundiales. Y ha viajado con frecuencia a distintos países del mundo para rendirles homenaje.

Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, con el duque de Kent y los condes de Wessex en Londres durante su visita oficial al Reino Unido, el 24 de octubre de 2018. GTRES

Promotor activo del Reino Unido

Tras su retiro del ejército, el duque de Kent asumió un papel más diplomático. Así, encabezó varios viajes internacionales para promover el comercio y las exportaciones británicas en regiones como Europa, Asia y Oriente Medio.

En 1979, se convirtió en el primer miembro de la familia real en realizar una visita oficial a China, un gesto histórico que reforzó los lazos bilaterales.

En la actualidad, su avanzada edad no le impide colaborar de manera activa con más de 140 organizaciones y fundaciones. Estas abarcan desde la innovación tecnológica hasta la preservación histórica y la memoria militar.

Según destaca la web oficial de la Casa Real británica, el duque "asume numerosos compromisos cada año en apoyo de estas organizaciones, tanto en el Reino Unido como en la Commonwealth".

El duque de Kent y Katharine Worsley, en su boda, el 8 de junio de 1961. GTRES

Vida personal y legado familiar

El 8 de junio de 1961, el príncipe Eduardo contrajo matrimonio con Katherine Worsley, una desconocida joven, entusiasta de la música, que entonces trabajaba como profesora.

Juntos tuvieron tres hijos y llevaron un matrimonio tan discreto como estable. Su felicidad se vio truncada el pasado 4 de septiembre, cuando el Palacio de Buckingham anunció la muerte de la duquesa de Kent, destacando que "falleció pacíficamente en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia”.

Kate Middleton, con el primo del rey Carlos III, el duque de Kent, en Wimbledon en 2019. The Royal Family

Rostro habitual en Wimbledon

Aficionado al tenis, el duque de Kent ha sido durante años una figura reconocida en las gradas de Wimbledon, donde solía entregar los trofeos a los campeones.

Su presencia en este torneo se ha convertido en una tradición tan británica como el propio campeonato.

Cabe recordar que ha acompañado a la monarquía en momentos clave, como el Desfile del Estandarte del Jubileo de Platino, cuando apareció junto a la reina Isabel II en el balcón del Palacio de Buckingham durante su última gran celebración pública.

Asimismo, estuvo presente en el funeral de Estado de la soberana y, más recientemente, en la coronación del rey Carlos III, en 2023.

Carlos III es coronado como Rey de Inglaterra en la abadía de Westminster, el 6 de mayo de 2023.

El deber silencioso

Aunque su figura ha quedado en segundo plano frente a los rostros más mediáticos de la realeza, el duque de Kent encarna el espíritu de servicio, lealtad y discreción que ha caracterizado a los Windsor durante generaciones.

Lo lleva en el ADN. Eduardo de Kent, primo segundo del rey Carlos III de Inglaterra, es descendiente directo del rey Jorge V. Al igual que reina Isabel II es nieta de dicho soberano.

Además, la madre del duque de Kent, la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, era prima hermana del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y padre del actual soberano, lo que refuerza el vínculo familiar como primo segundo y tío segundo.

Cierto es que ha reducido su agenda en los últimos años, pero sigue participando en actos oficiales y mantiene un papel activo en el seno de la institución a la que tan discretamente ha dedicado su vida.