El toque personal que el emérito Juan Carlos ha dado a su uniforme reglamentario en las regatas de Vela de Nueva York

El emérito Juan Carlos I, a bordo de El Bribón en Nueva York en septiembre de 2025. EFE

Nueva York se ha convertido esta semana en el punto de encuentro de numerosas Casas Reales europeas. El rey Felipe VI (57 años), así, se ha trasladado al otro lado del charco para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, ha coincidido con los representantes de Suecia, Bélgica y Países Bajos.

Paralelo a este hecho, el rey emérito Juan Carlos I (87) también ha cruzado el charco. El que fuera jefe del Estado español aterrizaba en Nueva York el pasado 16 de septiembre, tras unos días en Galicia. El motivo de su traslado a Estados Unidos, cabe recordar, radicaba en su participación en el Campeonato Mundial Internacional de Vela en la categoría de 6 metros.

El emérito Juan Carlos I, a bordo de El Bribón en Nueva York en septiembre de 2025. EFE

El exmonarca, tal y como estaba previsto, ha sido inmortalizado a bordo de El Bribón, su velero. Además, ha tenido la oportunidad de presentar la Copa Rey Juan Carlos, un trofeo de carácter perpetuo que se entrega al ganador de la categoría clásica del campeonato.

Un acontecimiento de renombre el que ha protagonizado recientemente el padre de la infanta Elena (61). Y es que el monarca, pese a sus 87 años y sus evidentes problemas de movilidad, no ha tenido inconveniente en cruzar el charco para vivir en primera persona tales eventos.

A lo largo de estos días, el emérito Juan Carlos I ha tenido un claro aliado. No es otro que el estilismo que ha llevado durante su estancia en Nueva York. Un uniforme reglamentario al que ha añadido su toque personal.

Uno de los aspectos más destacables del estilismo del exsoberano es, sin lugar a dudas, la gorra que ha portado. El marido de la emérita Sofía (86), así, se ha dejado ver con un modelo de la marca North Sails. En uno de los laterales se aprecia la palabra Bribón, haciendo alusión a su propio velero. Un distintivo que se repite en su chaqueta azul marino.

Las gafas de sol y la gorra que ha lucido el rey emérito Juan Carlos I.

No es este el único complemento que el abuelo de la princesa Leonor ha utilizado para protegerse del sol durante su estancia en el estado norteamericano. Juan Carlos I, en esta línea, ha añadido a su uniforme unas gafas de sol de la firma Karun, una marca que tiene base en la Patagonia. Se trata de un accesorio negro y cuyo nombre hace referencia a una palabra en mapuche, cultura indígena ancestral de Chile.

Las gafas que ha escogido el Emérito tienen un precio de 159 dólares, es decir, en torno a 135 euros. Destacan, entre otros aspectos por su durabilidad, funcionalidad y diseño. Asimismo, desde la web se asevera que es un accesorio ideal para un look sobrio. Ofrece también la firma Karun un modelo similar bajo el nombre Kona Black.

La pareja de complementos que ha añadido Juan Carlos I a su uniforme durante sus días en Nueva York son ya un habitual en sus estilismos de regatas. En esta línea, el monarca se ha dejado ver ataviado con ambos accesorios en otras ocasiones. La mayoría de ellas, cabe mencionar, en territorio gallego.

La estancia del que fuera jefe del estado español en Nueva York prevé verse finalizada el próximo sábado, 27 de septiembre, tras acabar el Campeonato Mundial Internacional de Vela en la categoría de 6 metros.

Juan Carlos I y Simoneta Gómez-Acebo en Sanxenxo el 13 de septiembre de 2025. Gtres

Reside Juan Carlos I en Abu Dabi desde hace ya un lustro. No obstante, sus visitas a su país natal son cada vez más frecuentes. Así, el exmonarca ha vivido un inicio de curso más que agitado.

El pasado 11 de septiembre, el padre de Felipe VI regresaba a España. Apenas dos días más tarde, recibía la visita en Sanxenxo de varias personas de su entorno más cercano. La infanta Elena, Irene Urdangarin (20) y Simoneta Gómez-Acebo (56) se trasladaban de esta forma hasta Galicia para acompañar a Juan Carlos I. Todos ellos, cabe recordar, protagonizaron tiernas escenas juntos.

Su visita a Galicia no es el único motivo que ha llevado al emérito Juan Carlos I a estar en el más absoluto foco. El pasado 12 de septiembre, fuentes de la editorial Planeta confirmaban a EL ESPAÑOL que las memorias del exmonarca verán finalmente la luz la primera semana de diciembre.

Laurence Debray y la infanta Elena esperando la llegada de Juan Carlos I. Gtres

El libro -titulado Reconciliación- ha contado con la inestimable colaboración de Laurence Debray. En el tomo, se espera que Juan Carlos I recoja los capítulos más destacados de su vida.