Sarah Ferguson, cancelada: siete ONGs le retiran sus patronatos tras salir a la luz correos con Jefrey Epstein

La duquesa de York, Sarah Ferguson (65 años), ha perdido en un solo día el respaldo de varias organizaciones benéficas británicas tras hacerse pública una antigua correspondencia con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales.

En un correo electrónico, fechado en 2011, la exesposa del príncipe Andrés (65) se refería a Epstein como un "amigo fiel y supremo", pese a que ya había cumplido condena por explotación sexual de menores. Ahora, Ferguson se encuentra completamente cancelada tras salir a la luz estos mails.

La primera entidad en anunciar la ruptura este pasado lunes, 22 de septiembre, ha sido Julia’s House, una fundación dedicada al cuidado de niños con enfermedades terminales. Mediante un comunicado, la organización ha asegurado que sería "inapropiado" mantener a Ferguson como patrona después de conocerse los detalles de su comunicación con Epstein.

Sarah Ferguson, en una imagen de archivo. GTRES

En cuestión de horas, otras instituciones de gran prestigio se han unido a esta especie de cancelación, como Natasha Allergy Research Foundation, Prevent Breast Cancer, Teenage Cancer Trust y Children’s Literacy Charity. Así, todas ellas han tomado la misma decisión y han retirado a la duquesa de sus patronatos.

La polémica ha surgido después de que algunos británicos como The Sun y Mail on Sunday hayan divulgado el contenido del correo. En él, Ferguson se disculpa con Epstein por haberlo asociado en una entrevista con actividades vinculadas a la pedofilia y lamenta haber aceptado de él 15.000 libras para afrontar deudas personales.

Aunque en su momento aseguró públicamente que ese préstamo había sido un "grave error de juicio" y prometió devolver el dinero, en la carta expresa comprensión hacia Epstein y subraya que nunca lo llamó directamente "pedófilo".

Sarah Ferguson y Andrés de York en una imagen de archivo de 2019. Gtres

Portavoces de la duquesa han argumentado que el mensaje había sido redactado bajo presión, después de que Epstein amenazara con demandarla por difamación. También han apuntado que Ferguson sólo trataba de proteger su carrera filantrópica y a su familia de un nuevo escándalo.

Cabe matizar que estos correos electrónicos fueron intercambiados después de que Epstein obtuviera la libertad en 2009 tras cumplir 13 meses de prisión por solicitar prostitución a menores de edad.

Años más tarde, en 2019, el millonario estadounidense fue hallado muerto en una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, caso en el que también quedó bajo sospecha el príncipe Andrés.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés de York en el homenaje a Constantino de Grecia.

La última polémica de Sarah Ferguson ha situado a ambos duques de York en el ojo del huracán. El pasado 16 de septiembre, ambos acudieron al funeral de la duquesa de Kent. Su presencia, lejos de pasar desapercibida, ha llevado a numerosos medios internacionales a mostrarse en contra de la participación de Andrés y su exmujer en cualquier tipo de compromiso real.