El príncipe Andrés, ante su jaque definitivo: por qué debe dejar de participar en cualquier acto de la Familia Real británica

El príncipe Andrés de Inglaterra, en el funeral de Constantino de Grecia en el castillo de Windsor, en febrero de 2024. GTRES

La Familia Real de Reino Unido, a diferencia de la belga o la sueca, se caracteriza por copar titulares de la prensa internacional día tras día. En buena parte de las ocasiones, de hecho, con motivo de alguna polémica.

Más allá de que la Corona británica haya vivido recientemente una especie de annus horribilis a raíz de las enfermedades del rey Carlos III (76 años) y Kate Middleton (43), lo cierto es que hay una figura que, año tras año, permanece en el ojo del huracán. Se trata precisamente del príncipe Andrés (65).

El duque de York ha sido el protagonista de numerosos conflictos desde hace ya varios años. No obstante, el hermano del soberano británico ha vuelto a copar el foco recientemente en varias ocasiones. Una serie de situaciones que han vuelto a poner en jaque su figura.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson, el 16 de septiembre de 2025 en el funeral de la duquesa de Kent. Gtres

El pasado 16 de septiembre, el príncipe Andrés y la duquesa de York, Sarah Ferguson (65), acudieron al funeral de la duquesa de Kent, fallecida el día 5 de septiembre. Su presencia, lejos de pasar desapercibida, ha dado paso esta última semana a un sinfín de opiniones al respecto.

Apenas unas horas después de que el tío del príncipe Guillermo (43) acudiera a dar el último adiós a la Duquesa, numerosos medios internacionales comenzaron a hacerse eco de la situación. De hecho, de acuerdo a la información que publicó The Telegraph, algunos asistentes del funeral se sorprendieron de lo pública que fue la llegada de Andrés.

"Si realmente quería rendirle homenaje en su funeral, debería haber tenido el sentido común de presentarse en silencio", verbalizó una persona anónima. El mismo medio, además, hizo especial hincapié en la "notable tensión no verbal" entre el duque de York y su sobrino Guillermo.

El Daily Mail quiso ir un paso más allá. En esta línea, invitó a todos los lectores del diario a participar en una encuesta interactiva para conocer su opinión acerca de la asistencia del padre de Eugenia de York (35) en el funeral.

Carlos III y el Príncipe Andrés, en el Jubileo de Diamante de Isabel II, en el año 2012. Gtres

"Se han leído y escuchado las opiniones de numerosos expertos. Ahora es tu turno", reza el comienzo del cuestionario. El sondeo, al cierre de este artículo, cuenta con cerca de 15.000 votos. Un 70% de los participantes asegura no estar de acuerdo con la invitación de Andrés al tanatorio de la duquesa de York y sostiene que debería tener prohibido participar en futuros eventos reales.

No quedaba la situación aquí. Poco más de 24 horas después de despedir a la duquesa de Kent en un solemne funeral, la Familia Real británica asistió a otro evento de renombre. El pasado 17 de septiembre, el rey Carlos III, junto a los príncipes de Gales, dio la bienvenida al país a Donald (79) y Melania Trump (55).

La visita del presidente de Estados Unidos y su mujer, lejos de estar exenta de polémica, ya acaparó titulares de la prensa internacional. Cuatro personas anónimas proyectaron imágenes y vídeos de Donald Trump, el príncipe Andrés y el malogrado Jeffrey Epstein en los muros del castillo de Windsor.

Cabe puntualizar que Epstein y el hermano del rey Carlos III fueron acusados por parte de la -tristemente- fallecida Virginia Giuffre de un presunto episodio de abuso. Trump, por su parte, negó en todo momento conocerla así como haber formado parte de cualquier trama en la que Giuffre estuviera implicada.

Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa — Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2025

Paralelamente a esta situación, el príncipe Andrés permanecía en silencio en Royald Lodge, una vivienda ubicada en el castillo de Windsor. No reside solo el tío del príncipe Harry (41). Comparte así casa con su exmujer, Sarah Ferguson, quien precisamente se ha convertido en otra de las protagonistas de la semana.

Según han publicado tabloides británicos como The Sun, la duquesa de York, Sarah Ferguson, envió un correo electrónico al millonario Jeffrey Epstein en 2011 en el que lo aclamó como un "amigo fiel y supremo" a pesar de su condena por delitos sexuales.

En el correo, Ferguson se disculpó con Epstein por haberlo vinculado con los abusos en una entrevista un mes antes en la que decía arrepentirse de haber aceptado dinero del millonario estadounidense y prometía distanciarse de él.

Además, explicó que había seguido las recomendaciones de aquellos que le habían dicho que no se comunicase con Epstein para no causarle más problemas a él ni al príncipe Andrés, también involucrado en escándalos sexuales.

Una escandalosa situación la que ha protagonizado ahora Ferguson. Tal ha sido el impacto de la noticia que la duquesa de York ha sido excluida este lunes, 22 de septiembre, de la organización benéfica infantil de Inglaterra en la que trabaja.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés de York en el homenaje a Constantino de Grecia. Gtres

Que el príncipe Andrés -y en ocasiones su exexposa- lleva años copando titulares con motivo de diferentes polémicas no es sorpresa para nadie. No obstante, el duque de York se encuentra en una especie de jaque definitivo a día de hoy.

Las presiones para el rey Carlos III continúan incrementándose y muchas voces le instan a que prohíba a su hermano y su exmujer acudir a determinados eventos familiares. Según el Daily Mail, hay una "clara frustración" en los círculos reales por la publicación de los correos electrónicos que Sarah Ferguson habría mandado en 2011, de carácter "efusivo", al condenado pedófilo.

Numerosos expertos en realeza consideran que la situación ha traspasado límites y el soberano británico debe evitar que su hermano asista a eventos familiares privados. "Se trata de la última sanción que podría recibir. Existe un temor real de que haya más polémicas y empañe la imagen de la monarquía", ha apuntado recientemente una fuente próxima al Palacio de Buckingham al tabloide británico.

Un absoluto impacto internacional el que han tenido ahora las noticias sobre el príncipe Andrés. Tanto es así que su nombre se ha convertido en trending toppic en la X -Twitter- este pasado fin de semana. Y es que la plataforma se ha visto inundada de numerosos mensajes criticando la figura del Duque.

"Es hora de distanciar a Andrés y Fergie de los eventos reales públicos. En lugar de entrar y salir discretamente por una puerta lateral, se abren paso a la fuerza hasta el centro. Ambos son una vergüenza para la Familia Real", reza uno de los tweets más destacados.

Prince William deserves better than being put in an awkward situation with the Yorks. It’s time to distance Andrew and Fergie from public royal events. Instead of discreetly entering and leaving through a side door, they muscle their way to front and center. Both are an… pic.twitter.com/CAuc0DEltv — British Royaltea (@BritishRoyaltea) September 22, 2025

Un comentario que hace directamente alusión a El ascenso y la caída de la Casa de York, el libro de Andrew Lownie que vio la luz el pasado mes de agosto y que narra algunos de los momentos más convulsos de la vida del príncipe Andrés.