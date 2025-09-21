El príncipe Harry reaparece en Santa Bárbara junto a Meghan Markle tras su comentado viaje al Reino Unido

Santa Bárbara ha vivido este sábado, 20 de septiembre, una de sus citas más destacadas del año gracias al concierto benéfico One805 Live, que ha reunido a numerosas personalidades del mundo del entretenimiento, entre ellas, el príncipe Harry (41) y su esposa, Meghan Markle (44).

El evento, fundado en 2018 por Kevin Costner (70), tiene como objetivo principal recaudar fondos para los servicios de emergencia del condado. La espectacular finca del actor frente al Pacífico ha vuelto a ser el escenario perfecto para combinar música y solidaridad.

Ante dicho acto, los duques de Sussex han demostrado un fuerte compromiso con las iniciativas sociales del lugar donde residen. Su implicación en la comunidad local ha sido constante, y este festival es un ejemplo más de su participación activa.

No es la primera vez que la pareja visita ese evento benéfico, ya lo hicieron en 2023 cuando entregaron un premio honorífico al actor y director estadounidense. Ahora, dos años más tarde, han vuelto juntos para convertirse en noticia.

Harry y Meghan en Santa Bárbara durante el concierto benéfico One805 Live. Gtres

La llegada de Harry y Meghan no ha pasado desapercibida. Meghan, que el año anterior se perdió el evento por motivos de salud, ha vuelto a aparecer radiante con un vestido azul marino sin mangas, elegante y cómodo, mientras que Harry ha optado por un sobrio conjunto completamente negro.

La pareja ha querido combinar estilo y cercanía, generando expectación entre los asistentes, que los recibieron con entusiasmo. Durante su estancia se han mostrado relajados y muy sonrientes, algo que hizo que su complicidad con el público fuese mucho más visible.

Harry, una vez más, ha vuelto a entregar un galardón. El duque de Sussex ha reconocido la labor de Mark Hartwig, jefe de bomberos del condado, en un emotivo momento sobre el escenario. Este reconocimiento cobra mucho más valor sentimental después de los incendios de Los Ángeles el pasado invierno.

En esta ocasión, Markle ha estado cercana, pero se ha mantenido al margen, dándole el protagonismo al príncipe. Un gesto de complicidad entre la pareja que ha sido muy comentado.

What a beautiful pic to wake up to...

My California Prince and Princess look beautifully healthy.#HarryandMeghan pic.twitter.com/G3ntmexSBF — Agathe de Lili (@AgathedeLili) September 21, 2025

Harry no es un novato en la entrega de reconocimientos en One805 Live. En la edición anterior, homenajeó al piloto de helicóptero Loren Courtney por su labor en la comunidad, gesto que evocaba la conexión del príncipe con su pasado militar en el ejército británico.

Este tipo de actos refuerzan su imagen como un miembro de la realeza comprometido con causas sociales y humanitarias. De hecho, es uno de los principales motivos por los que la pareja decidió alejarse del Reino Unido y ganar en notoriedad.

El evento de este año también ha reconocido la trayectoria de Rob Lowe, quien ha recibido un galardón por su apoyo a los bomberos durante el incendio de Thomas en 2017. Lowe, conocido por su papel en la serie 9-1-1, ha colaborado de manera activa con esta organización desde sus inicios, demostrando que la solidaridad puede ir de la mano con la fama.

Entre los asistentes se encontraban otras figuras destacadas, como Maria Shiver (69), exmujer de Arnold Schwarzenegger (78), y la periodista Oprah Winfrey (71), cercana a los Sussex. La presencia de celebridades de distintos ámbitos contribuyó a crear un ambiente de celebración y reconocimiento por el trabajo de los servicios de emergencia locales.

Harry y Meghan en un acto público. GTRES

One805 Live se ha consolidado así como un evento emblemático en Santa Bárbara, donde la música y la generosidad se dan la mano.

La participación de Harry y Meghan refuerza su compromiso con causas sociales y su papel como referentes de la realeza moderna. La cita anual demuestra que, más allá del glamour, la solidaridad sigue siendo el verdadero protagonista.

Además, se ha convertido en un evento de lo más inesperado, ya que ha sido la segunda aparición pública de Harry después de su visita al Reino Unido, donde se ha reencontrado con su padre después de muchos meses sin tener apenas conexión familiar.

La pareja vive un momento muy especial y ha sido en su lugar de residencia donde se han convertido, por última vez, en los protagonistas de una gala donde han robado el protagonismo al mismísimo Kevin Costner.