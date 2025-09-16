Los reyes Felipe VI y Letizia ponen rumbo a Egipto en su primer viaje de Estado al país árabe

Felipe VI y Letizia, este martes, 16 de septiembre, minutos antes de emprender su viaje a Egipto. Gtres

Este martes, 16 de septiembre, los reyes de España, Felipe VI (57 años) y Letizia (53), han puesto rumbo a Egipto en su primer viaje de Estado, una visita con la que quieren impulsar las ya excelentes relaciones entre ambos estados en los ámbitos político, económico y cultural.

Un viaje que tiene lugar en un contexto regional convulso por la guerra en Gaza y en la que Egipto ejerce un destacado papel mediador junto con Catar y Estados Unidos.

Felipe VI y Letizia responden con esta visita -que les llevará desde este martes al viernes 19 por El Cairo y Luxor- a la invitación que el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi (70), les hizo en su visita a España el pasado mes de febrero.

Durante la visita de Al Sisi a España, la relación bilateral de ambos países alcanzó el estatus de Partenariado Estratégico.

Ahora el viaje de los Reyes, que están acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (53), representa una oportunidad para continuar estrechando los lazos políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos.

Los monarcas han volado este mediodía desde Madrid y, tras llegar a El Cairo, la primera actividad de Felipe VI y Letizia será, como suele ser habitual en los viajes de Estado, una recepción a una representación de la colectividad española residente en Egipto, que ronda el millar de ciudadanos.

Se trata de la primera visita oficial que realizan a este país Felipe VI y Letizia tras los tres que protagonizaron Juan Carlos I (87) y Sofía (86) en 1977, 1997 y 2008.

La agenda en Egipto, al detalle

La jornada de los Reyes comenzará este miércoles, día 17, con un emotivo tributo en el Monumento al Soldado Desconocido, una estructura piramidal erigida en memoria de los caídos en la guerra del Yom Kippur.

Este gesto marcará el tono solemne de la visita, antes de que los Reyes sean recibidos oficialmente por el presidente egipcio Abdelfatah Al Sisi y la primera dama Entissar Amer en el majestuoso Palacio de Al-Ittihadiya, uno de los cinco palacios presidenciales del país.

Tras la ceremonia de bienvenida, con himnos nacionales y formación de la Guardia de Honor, se celebrará una reunión bilateral entre los jefes de Estado, seguida de un almuerzo oficial que sustituyó al tradicional banquete de Estado.

La tarde del miércoles continuará con encuentros institucionales de alto nivel: el rey Felipe VI se reunirá con el presidente de la Cámara de Representantes, Hanafy El-Gabali, y posteriormente con el presidente del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek, consolidando el diálogo político entre las dos naciones.

El jueves comenzará con un enfoque económico y cultural. El monarca inaugurará el Foro Empresarial España-Egipto, un espacio de diálogo entre compañías de ambos países, mientras la reina Letizia participó en la apertura de una exposición fotográfica en el complejo cultural de la Mezquita del Sultán Al-Ashraf Qait Bay.

La muestra, firmada por los fotógrafos Mohamed Mahdy y Laura Silleras, ofrece una mirada íntima a la convivencia entre vivos y muertos en la llamada Ciudad de los Muertos, uno de los barrios más singulares de El Cairo.

En la tarde del jueves, los Reyes se desplazarán a Luxor, antigua capital de los faraones, para visitar el Templo de Hatshepsut, dedicado a la mujer que más tiempo gobernó Egipto como faraón.

Allí, Felipe VI y Letizia inaugurarán la nueva iluminación nocturna, fruto de un proyecto liderado por empresas españolas para la mejora de los sitios arqueológicos de la región.

Ya el viernes, la agenda se centrará en el Museo de Luxor, donde los arqueólogos españoles Myriam Seco y José Manuel Galán guiarrán a los Reyes por una selección de piezas descubiertas en sus misiones científicas.

El museo, inaugurado en 1975 por los presidentes Anwar Sadat y Valéry Giscard d'Estaing, es hoy uno de los grandes referentes turísticos del país, con más de 5.000 metros cuadrados dedicados a la historia faraónica.