El rey Felipe de Bélgica concede a Clément, el hijo secreto de su hermano Laurent, el título de príncipe tras su reconocimiento

El rey Felipe de Bélgica en una imagen de archivo. Gtres

La monarquía belga vuelve a escribir una página inesperada en su historia este lunes, 15 de septiembre. El rey Felipe de Bélgica (65 años) ha decidido firmar un Real Decreto que concederá el título de príncipe a Clément Vandenkerckhove (25), hijo del el príncipe Laurent de Bélgica (61), tras el reconocimiento oficial de su paternidad.

La noticia, confirmada por medios como Het Laatste Nieuws y Heraldo, ha sacudido los cimientos de la Corte Real y evoca inevitablemente el caso de Delphine Boël, hija extramatrimonial del rey Alberto II (91), reconocida como Princesa en 2020.

Clément nació en el año 2000, fruto de la relación entre el príncipe Laurent y la cantante belga Wendy Van Wanten, cuyo nombre real es Iris Vandenkerckhove. El romance, que tuvo lugar en los años 90, fue considerado inapropiado por el entonces rey Alberto II, quien presionó para que la relación terminara.

Clément, el hijo secreto de Laurent de Bélgica, en el documental sobre su vida. VTM

Durante años, la existencia de Clément fue objeto de rumores, desmentidos y especulaciones, hasta que el propio Laurent emitió un comunicado oficial reconociendo su paternidad:

"Este anuncio está guiado por un sentido de comprensión y respeto hacia las personas implicadas. Es fruto de una consulta conjunta", se ha hecho público.

Con el decreto firmado por el rey Felipe, Clément podrá reclamar el tratamiento de Su Alteza Real, el apellido Van Saksen-Coburg -Sajonia-Coburgo-, y el título de príncipe de Bélgica.

Sin embargo, no será incluido en la línea de sucesión al trono, ni recibirá dotación económica por parte del Estado. Tampoco formará parte de la Casa Real oficial, lo que marca una diferencia con los hijos nacidos dentro del matrimonio.

Iris Vandenkerckhove, cantante conocida bajo el nombre artístico de Wendy Van Wanten, en el documental. VTM

Apenas unas horas después de que el hijo menor del rey Alberto II admitiera por primera vez ser padre biológico del joven, éste ofreció testimonio de su vida en un documental.

A través del canal belga VTM, el recién descubierto príncipe ha contado su verdad en un programa que promete sacudir a la opinión pública: desde su infancia a su primer encuentro con su progenitor.

Con sus palabras, Clément busca poner fin a las especulaciones que han marcado su vida desde hace 25 años. Y es que la identidad del padre de Clément ha sido objeto de rumores constantes desde que nació. Ahora, el joven quiere cerrar definitivamente esa etapa.

"Todos saben quién es mi madre. Pocos saben quién es mi padre. Apenas nací, y ya se decían cosas de mí. Esa era mi vida normal", relata en el documental, grabado entre mayo y junio de este año.

El príncipe Laurent en un acto público. Gtres

A pesar de su juventud, asegura estar preparado para asumir públicamente que forma parte de la Familia Real de Bélgica: "Mi padre no hizo nada malo, mi madre no hizo nada malo. Solo quiero vivir una vida normal".

Y ha agregado: "No quiero escuchar más: '¿Sabes quién es tu padre?'. Quiero que esto quede atrás. Yo solo quiero poder ir a tomar una cerveza con él".

Un romance secreto

Wendy Van Wanten tuvo un idilio con el príncipe Laurent, tercer hijo del rey Alberto II, en la década de los noventa. Su historia de amor comenzó en 1995, tras conocerse en un desfile de moda en París.

La cantante y el príncipe mantuvieron una relación secreta durante siete años en los años 90, porque el romance no contaba con la aprobación del monarca, quien consideraba inapropiada la relación de su hijo con una celebrity.

En su afán por salvar su romance, vivieron citas clandestinas tanto en Bruselas como en París, pero la presión desde Palacio forzó la ruptura en 1999. De su relación nació Clément, en agosto del 2000, al que la artista crió sola.