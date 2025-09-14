Felipe VI, en un hotel de Jaén después de una semana repleta de actos: los detalles y el motivo de su visita

El rey Felipe VI (57 años) ha retomado sus compromisos institucionales tras unas semanas de vacaciones. El soberano español, así, ha protagonizado un total de cuatro actos estos últimos días. A todos ellos, cabe mencionar, ha acudido en solitario.

Dos son los eventos que tiene el monarca marcado en rojo en su agenda de cara a la próxima semana. El último de ellos, una visita de Estado a Egipto de tres días junto a la reina Letizia (52). Previo a este par de acontecimientos, Felipe VI ha disfrutado de un plan privado en Jaén.

El benjamín de los Borbón y Grecia, en concreto, ha sido inmortalizado este pasado sábado, 13 de septiembre, en el Hotel Ciudad de Úbeda. Se trata de un majestuoso emplazamiento que precisamente ha acogido horas atrás un emotivo acto.

El Rey Felipe VI visita Úbeda | Ideal https://t.co/JWVWx3KzW5 vía @ideal_jaen — Monarquía España ⚜ (@MonarquiaEspana) September 14, 2025

El mismo lugar en el que el soberano ha sido captado este pasado sábado ha congregado a buena parte de la jet set andaluza con motivo de la boda entre Cristina Ponce, hija de la marquesa de la Rambla, y Pablo Ureta. Así, numerosos usuarios de las plataformas online han vinculado la visita de Felipe VI al Hotel Ciudad de Úbeda con su asistencia al enlace matrimonial.

Sin embargo, de acuerdo a la información que maneja la revista Lecturas, el padre de la princesa Leonor (19) ha acudido por una comida con compañeros de su promoción militar. Por lo tanto, no era uno de los invitados a la boda. Tal y como señala el citado medio, el hecho de que Felipe VI haya estado presente en el mencionado lugar ha sido fruto de una mera coincidencia.

El monarca, sonriente y agradecido con los allí presentes, no ha dudado en inmortalizar la escena con una tierna fotografía en la que se muestra junto a varios de los trabajadores del hotel. Para la ocasión, Felipe VI ha escogido un estilismo informal, compuesto por una camisa de rayas y unos tejanos. También ha portado unas gafas de sol, que el soberano ha conservado colgadas.

El rey Felipe VI en un acto por su décimo aniversario en el trono. Gtres

Felipe VI se ha desplazado hasta la localidad andaluza en solitario. Un evento que ha sucedido menos de 48 horas antes de un acontecimiento de renombre.

Este próximo lunes, 15 de septiembre, la reina Letizia celebra su 53 cumpleaños. Una fecha marcada en rojo en su calendario y en la que no cuenta con acto alguno programado en su agenda.

Diferente es la realidad del jefe del estado español. El vástago del emérito Juan Carlos I (87) recibirá en audiencia a los representantes diplomáticos de los países que han participado en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto, para trasladarles su agradecimiento.

Los reyes, Felipe VI y doña Letizia, junto a Mañueco durante su visita a las Médulas Peio García - Ical

Unas horas más tarde, el día 16 ​Sus Majestades los Reyes realizarán un Viaje de Estado a la República Árabe de Egipto que servirá para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países. Una escapada que se extenderá hasta el próximo viernes, día 19.

Una serie de incansables compromisos los que encarará el soberano la próxima semana. También ha sido un inicio de curso diferente para el resto de miembros de la Familia Real española.

El pasado 1 de septiembre, la princesa Leonor ingresó en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, para comenzar su formación militar en el Ejército del Aire y del Espacio.

La princesa Leonor, el 1 de septiembre en la AGA. EFE

La infanta Sofía (18) ha encarado también un inicio de curso especial. La benjamina de los Borbón-Ortiz ingresó el pasado 8 de septiembre en el campus de Lisboa del Forward College para iniciar sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.