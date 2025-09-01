El acto que ha presidido el rey Felipe VI horas después de que la princesa Leonor ingresara en la Academia del Aire en Murcia

Felipe VI, en el acto que ha presidido este lunes, día 1 de septiembre. Gtres

Este lunes 1 de septiembre, el rey Felipe VI (57 años) ha presidido la sesión especial El corazón y la sociedad del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), celebrado en IFEMA Madrid.

El acto ha contado con la intervención del monarca en la jornada de clausura de un encuentro que arrancó el pasado 29 de agosto y que ha puesto el foco en la innovación médica y el impacto social de las enfermedades cardíacas.

La presencia del jefe del Estado ha sido especialmente significativa: no sólo por el respaldo institucional a la comunidad científica, sino también porque se produce apenas unas horas después de que la princesa Leonor (19) ingresara en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), para iniciar su tercer y último año de formación militar.

El Rey, muy atento durante el congreso. Gtres

La heredera al trono ha iniciado este lunes su formación en la Academia del Aire, donde completará el ciclo militar que comenzó en 2023 en Zaragoza y continuó en la Escuela Naval Militar de Marín.

La sesión presidida por Felipe VI ha llevado por título El corazón y la sociedad, y ha abordado el papel de las enfermedades cardiovasculares en el contexto global, así como su impacto en la calidad de vida, la prevención y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

El Rey ha respaldado con su presencia el compromiso de la Casa Real con la investigación médica y la divulgación científica, en un momento en el que la salud pública sigue siendo una prioridad transversal.

Felipe VI dedicando unas palabras durante el acto de este lunes, día 1.

La formación de Leonor

La princesa Leonor llegaba este pasado domingo, día 31 de agosto, mediodía a la Academia General del Aire de San Javier para iniciar su última etapa de formación militar tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada.

Leonor de Borbón, que ingresa como alférez y alumna de cuarto curso, y que viste el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire, fue recibida por el director de la Academia General del Aire y del Espacio, coronel Luis Felipe González Asenjo.

Leonor de Borbón durante su ingreso en la Academia de San Javier. Gtres

Además, la heredera al trono ha saludado a los mandos y profesores que tendrá este año. Entre ellos, los tenientes coroneles José Carlos Muñoz, subdirector y jefe de Estudios; Miguel Ángel Alcaide, jefe del Grupo de Personal y Seguridad, y Gonzalo López, jefe del Grupo de Fuerzas Armadas.

Leonor está conociendo, este lunes día 1, a los 74 compañeros -60 hombres y 14 mujeres- con los que compartirá un curso en el que será una alumna más, al igual que lo fue en la Academia General Militar del Ejército de Tierra de Zaragoza, en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) y en el buque Juan Sebastián Elcano.

Uno de los hitos más esperados será su primer vuelo en el Pilatus PC-21, el moderno avión de instrucción que sustituye al veterano C-101. Antes de subirse a la aeronave, Leonor deberá completar un mes de formación teórica y unas 50 horas de entrenamiento en simuladores avanzados3.

Además de pilotaje, la Princesa recibirá formación en operaciones espaciales, satélites y drones, reflejo de la evolución del Ejército del Aire hacia el ámbito aeroespacial.