El gesto de Alberto de Mónaco con el rey Felipe VI: le muestra su "solidaridad" y "compasión" por los incendios en España

Alberto de Mónaco y el rey Felipe VI, el 15 de octubre de 2022, con motivo de la visita del príncipe monegasco a nuestro país. GTRES

En lo que va de año, en España ya se han quemado en torno a 415.000 hectáreas, según la estimación del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS).

La cifra no solo genera alertas dentro de nuestras fronteras. Los incendios que azotan diferentes regiones del país también han despertado el interés y la preocupación en los países vecinos.

Ante la gravedad de la situación, el príncipe Alberto II de Mónaco (67 años) ha enviado al rey Felipe VI (57) una carta en la que expresa su “más sincero pésame" por las llamas que han causado graves daños materiales y también "pérdidas humanas".

El rey Felipe VI y Alberto II de Mónaco, en una imagen de 2022. GTRES

La "solidaridad y compasión"

En su misiva plasma, además, la preocupación de su mujer, la princesa Charlène (47) ante la situación que aún mantiene en vilo a comunidades como Galicia y Castilla y León.

En nombre propio y de la princesa Charlène (47), expresa su “mayor solidaridad y compasión” tanto al monarca como al pueblo español tras los incendios registrados durante las últimas semanas.

En la misiva, divulgada por el gabinete monegasco, Alberto II rinde homenaje al “valor” y a la “entrega” de los bomberos y equipos de emergencias que, asegura, “trabajan sin descanso para proteger a la población”.

El jefe del Estado monegasco destaca la labor de quienes combaten el fuego y extiende su pensamiento “a las víctimas, sus familias”, así como a los numerosos heridos y siniestrados.

Los incendios han causado graves daños materiales y han dejado cuatro víctimas mortales en lo que va de año. Según datos oficiales, la mayor parte de las 415.000 hectáreas se han calcinado durante el mes de agosto.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, en una imagen reciente. Europa Press

Los Reyes viajan a las zonas afectadas

Alberto II de Mónaco ha dirigido una carta de contenido similar al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por los incendios que también han arrasado decenas de miles de hectáreas en territorio luso.

Este miércoles, 27 de agosto, los reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán al Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora) y al Parque de las Médulas (León).

Este próximo jueves, 28 de agosto, los reyes Felipe VI y Letizia realizarán una visita a las zonas afectadas en Galicia por la ola de incendios que ha dejado más de 88.000 hectáreas arrasadas desde hace dos semanas.

Según ha informado la Casa de S. M. el Rey, los Reyes se desplazarán a Galicia para conocer los daños sufridos y necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego.

Las llamas han afectado de manera especial a la provincia de Ourense, que continúa en el nivel 2 de emergencia. El viernes, por su parte, los Reyes viajarán a Extremadura.