Felipe VI y Letizia, recibidos entre vítores y aplausos en Zamora, una de las provincias más afectadas por los incendios

Tal y como estaba previsto, los reyes de España, Felipe VI (57 años) y Letizia (52), se han desplazado en la mañana de este miércoles, 27 de agosto, hasta la comunidad autónoma de Castilla y León para visitar las zonas más afectadas por los incendios forestales.

Su visita estaba programada a las 11:30 horas, aunque ha sido poco más de una hora más tarde cuando Sus Majestades han sido recibidos en la provincia de Zamora. En concreto, Felipe VI y Letizia han comenzado su recorrido en el Parque Natural Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, uno de los emplazamientos que más daños ha sufrido este verano.

Multitud de vecinos han recibido a los Reyes entre vítores y aplausos. Cercanos y naturales, se han acercado a los cientos de residentes de la localidad para conocer de primera mano la situación que atraviesan. Tanto Felipe como Letizia, cabe mencionar, se han mostrado especialmente atentos con los más pequeños.

En un momento determinado de la jornada, un vecino ha dado paso a un ¡Vivan los Reyes!. Una frase que han seguido todos los allí presentes a coro inmediatamente. Una escena que nada tiene que ver con lo vivido el pasado mes de octubre en Paiporta tras la catástrofe de la DANA.

Fue el pasado 14 de agosto cuando el incendio de Porto comenzó, convirtiéndose en uno de los más complicados de todo este verano.

De hecho, durante la tarde de este pasado lunes, 25 de agosto, varios pueblos tuvieron que ser desalojados, como el caso de San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo. Unas 145 personas eran evacuadas y varias carreteras resultaron cortadas.

Dos semanas después, el incendio continúa siendo grave y mantiene en riesgo a buena parte de la comarca de Sanabria. Un fenómeno que comenzó con un "comportamiento extraño", donde las llamas han llegado a alcanzar alturas inusuales, dificultando cualquier tipo de maniobra directa de extinción.

No es Zamora la única provincia que los reyes Felipe VI y Letizia visitarán este miércoles, 27 de agosto. Según recoge la agenda oficial de la Familia Real, en torno a las 14:50 horas, Sus Majestades se desplazarán hasta Las Médulas, en Carucedo, León.

La localidad leonense ha sido una de las más afectadas durante esta presente época estival. De hecho, el propio alcalde, Alfonso Fernández (60), anunciaba recientemente a EL ESPAÑOL que pediría la declaración de zona catastrófica con motivo del desolador incendio de Yeres.

El compromiso de la Corona española no queda aquí. Este próximo jueves, 28 de agosto, Felipe VI y Letizia pondrán rumbo a Galicia para visitar las zonas afectadas por los incendios. El viernes, día 29, harán lo propio en Extremadura.