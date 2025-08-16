Talita von Fürstenberg celebra su compromiso arropada por sus tíos Marie Chantal y Pablo de Grecia y sus primos 'royal'

Pablo de Grecia y su mujer han celebrado en familia el compromiso nupcial de Talita Von Furstenberg, sobrina de Marie Chantal. Montaje de EL ESPAÑOL.

La familia de Pablo de Grecia (56) y Marie Chantal (54) se han reunido este fin de semana por la más feliz de las ocasiones. El heredero de la Casa Real helena ha celebrado el compromiso de Talita von Fürstenberg (26) con Rocco Brignone de Brabant (26), un conocido miembro de la jet set.

La joven, hija de la hermana menor de Marie Chantal, Alexandra (52), y su prometido han estado arropados por sus seres queridos en una velada de lo más animada.

"Faltan algunos, pero muy feliz de celebrar a Talita & Rocco", ha escrito la diseñadora en sus redes sociales. "¡Mi sobrina está comprometida!".

A esta emotiva reunión han asistido buena parte del 'clan Miller'. Desde el sobrino de la reina Sofía (86), su esposa y sus cinco hijos (Olympia (29), Constantino (26), Achileas (24), Odysseas (20) y Arístides (17)), a la flamante madre de la novia.

Tampoco han faltado a la cita su tía, Pia Getty (59) y la abuela materna de la futura novia, María Clara Pesantes (85).

La hermana de Marie Chantal, Alexandra von Fürstenberg, conservó su apellido de casada tras separarse del príncipe Alexander von Fürstenberg (55), padre de sus dos hijos: Talita y Tassilo Egon Maximilian (24).

Alexandra se casó por primera vez en octubre de 1995 con el príncipe Alexander, al que conoció de adolescente. De hecho, fue Marie Chantal quien los presentó en el hotel Carlyle de Nueva York.

El 7 de julio de 2015, el mismo día que celebraban sus siete primeros años como pareja, contrajo matrimonio en segundas nupcias con el arquitecto californiano Dax Miller, su actual marido.

La boda de Talita von Fürstenberg, nieta del magnate Robert Warren Miller (92), promete congregar a miembros de la realeza, aristócratas y miembros de las más altas esferas.

Su prometido, Rocco Brignone de Brabant, es descendiente de una ilustre familia italiana. Es heredero de la banca italiana y su familia posee el complejo turístico mexicano Costa Careyes, fundado por su abuelo, Gianfranco Brignone.

Fue el pasado 1 de agosto cuando salió a la luz el compromiso nupcial de Talita von Fürstenberg y su novio. La abuela de la joven, la diseñadora de moda belga-estadounidense Diane Von Fürstenberg (78), compartía la noticia a través de sus redes sociales.

"Talita y Rocco están comprometidos. Él propuso matrimonio... ¡Ella aceptó! Únete a mí para desearles una vida feliz y alegre juntos. Amor es vida", escribía la diseñadora.

Apenas unos minutos después de compartir la buena nueva en las redes sociales, la propia Talita compartía una romántica foto en la que se ve el anillo y en la que escribe: "Para siempre, mi corazón estalla de amor".

Dicen quienes conocen a Talita -emparentada con alguna de las grandes dinastías del mundo de los negocios como los Angelli o los Getty- que ama la moda tanto como su célebre abuela. Y que aprendió a caminar en un front row.

Tal es su pasión por la alta costura que tras graduarse en la Universidad de Nueva York ingresó como diseñadora de la firma de moda que levantó su abuela.

Desde su más tierna infancia, Talita mantiene una estrecha relación con sus primos royals, en especial con la princesa Olympia y con Constantino, con el que ha compartido estudios en la prestigiosa Universidad de Georgetown, en Washington DC.