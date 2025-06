La llamativa reacción de Alexandra, la hija de Ernesto de Hannover, al preguntarle por la delicada salud de su padre

Continúa la preocupación por la salud de Ernesto de Hannover (71 años), ingresado en la Clínica Ruber Internacional de Madrid. En realidad, se trata de la tercera visita del aristócrata al citado centro médico en un tramo de tiempo de dos meses. Su estado preocupa.

La pareja sentimental del Príncipe, Claudia Stilianopoulos (51), tan sólo ha asegurado en estos días atrás que la hospitalización se debe a una dolencia crónica. Christian de Hannover, el hijo mediano de Ernesto, que reside en Madrid, está muy pendiente de su progenitor.

De los vástagos, es Christian el único con el que el todavía marido de Carolina de Mónaco (68) tiene una relación fluida, habida cuenta de que el marido de Sassa de Osma (37) reside en la capital de España.

Alexandra y su pareja sentimental, Ben Sylvester Strautmann, en el Teatro Real de Madrid. Gtres

Con el mayor, Ernesto Augusto Jr. (41), libra una batalla por asuntos patrimoniales, y no existe relación alguna entre padre y primogénito. Con su hija menor, Alexandra, fruto de su historia de amor con Carolina, se ha aseverado que Ernesto no mantiene relación.

Que no se hablan. No obstante, este extremo no sería cierto, a la luz de los últimos acontecimientos. La joven siempre se ha mantenido en un discretísimo segundo plano y no ha querido abordar públicamente la relación que protagoniza con su progenitor.

En las últimas horas Alexandra ha viajado hasta Madrid para asistir a la gala de los Elle Style Awards. Unos galardones que se han celebrado este pasado miércoles en el Teatro Real de Madrid, y a los que no han querido faltar los rostros más importantes del panorama nacional y también internacional.

Entre ellos, Alexandra. La joven ha acudido junto a su razón de amor, Ben Sylvester Strautmann. Ambos se han mostrado cómplices y enamorados durante la ceremonia, dedicándose miradas cargadas de complicidad.

Alexandra de Hannover, tapándose la cara con su bolso. Europa Press

Alexandra, cuenta Beatriz Cortázar en Informalia, intentó por todos los medios no ser captada junto a su novio. No obstante, no lo consiguió y las cámaras inmortalizaron a la dupla.

También sostiene la citada profesional que pudo hablar, a solas, con Alexandra y que ésta le confirmó que ha visitado a su padre en el hospital. La joven sostiene que su padre se encuentra "bien". Unas declaraciones que demostrarían que la relación paternofilial es más fluida de lo que se ha contado.

Pese a esta aparente cordialidad, este miércoles, la agencia Europa Press le ha interpelado a Alexandra por el estado de salud de su padre, y ésta, lejos de imprimirle normalidad a su respuesta, ha reaccionado de una forma cuanto menos llamativa.

Alexandra se ha tapado la cara con su bolso y ha huido, nerviosa, del lugar sin pronunciar ni una palabra sobre el estado del jefe de la Casa Real de Hannover. Visiblemente incómoda, la joven tampoco ha revelado cuántos días se quedará en Madrid.