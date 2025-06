Christian de Hannover cumple 40 años pendiente de la salud de su padre: así es el Príncipe que huye de las polémicas

Christian de Hannover, el hijo mediano de Ernesto de Hannover (71 años), fruto de la historia de amor del aristócrata con Chantal Hochuli, ha dado la bienvenida a los 40 años de la forma más inesperada y en un momento vital un tanto agridulce.

El marido de Sassa de Osma (37) ha alcanzado sus cuatro décadas de vida sin demasiados ánimos para celebrar y pendiente de la delicada salud de su padre, Ernesto, quien el pasado 25 de mayo ingresaba de nuevo en el hospital, por tercera vez en un tramo de dos meses.

Las causas de este renqueante estado de salud del todavía marido de Carolina de Mónaco (68) no han trascendido hasta la fecha. Tan sólo la pareja del aristócrata, Claudia Stilianopoulos (51), ha revelado en los últimos días que la hospitalización se debe a una dolencia crónica.

Christian de Hannover junto a su esposa, Sassa, en una imagen de redes sociales.

El entorno más íntimo del jefe de la depuesta Casa de Hannover no lo deja solo en ningún momento. Sobre todo, están al quite, al pie de la cama, su pareja, la hija de la recordada Pitita Ridruejo, también su hijo Christian, la mujer de éste, Alessandra, y buenos amigos.

EL ESPAÑOL conoce que Christian visita a su padre diariamente y, cuando su agenda no se lo permite, está en comunicación constante a través de la pareja de su padre, Claudia. Estos 40 años, celebrados el pasado 1 de junio, los ha festejado el vástago de Ernesto en familia.

En su casa de Madrid, junto a su mujer, y a sus tres hijos, los mellizos, Nicolás (4) y Sofía (4), y la pequeña de la casa, Alexia de Hannover. En otro orden de cosas, la salud de Ernesto preocupa.

Hace unos días, la periodista Pilar Eyre aseguró en su plataforma de YouTube que "el marido de Carolina de Mónaco y primo hermano de la reina Sofía, Ernesto de Hannover, está en una situación crítica".

El matrimonio posando en una fotografía colgada en su Instagram.

Y agregó, con respecto a las ausencias en el centro médico: "Me llama la atención que no vaya nadie a verlo. Que no vaya la reina Sofía (86), Carolina, o la hija que tiene con Carolina. Que ni siquiera vaya su hijo mayor y que tenga tan solo la compañía de su novia y de su hijo menor".



Esta cita profesional ahondó en la situación familiar: "Dicen que está muy enfadado con Carolina (de Mónaco) y con su hija, Alexandra, no solamente porque no van a verlo, sino porque la hija, cuando cumplió 18 años, se convirtió al catolicismo como sus hermanos".

"Ella no quería ser la única protestante de la familia. Esto disgustó a su padre", apostilló Eyre. Una fuente próxima al entorno de Sassa de Osma sostiene a EL ESPAÑOL que Christian es un hombre que huye de la polémica. No sólo esto: lucha por unir a la familia.

Polémica familiar

La historia de Ernesto de Hannover con sus hijos ha estado marcada por conflictos patrimoniales y distanciamientos familiares. El aristócrata ha protagonizado una batalla legal con su primogénito, Ernesto Augusto Jr. (41), mientras que su relación con su hija menor, Alexandra, es prácticamente inexistente.

El conflicto entre Ernesto y su hijo mayor comenzó cuando éste decidió gestionar de manera independiente algunas de las propiedades que su padre le había cedido como heredero. Entre ellas, el castillo de Marienburg, que el joven vendió simbólicamente por un euro al Estado alemán para garantizar su conservación.

Ernesto de Hannover abandonando el hospital hace unas semanas. Gtres

Esta decisión enfureció a su padre, quien intentó cancelar la transacción y llegó a demandarlo ante el Tribunal Regional de Hannover, reclamando hasta cinco millones de euros por bienes que consideraba que aún le pertenecían.

La disputa escaló hasta el punto de que Ernesto de Hannover prohibió a su hijo mayor ponerle su mismo nombre a su primogénito, rompiendo una tradición familiar de siglos. Desde entonces, la relación entre ambos es prácticamente nula, y el aristócrata ha llegado a solicitar ayuda económica a su hijo sin obtener respuesta.

Si bien la disputa con Ernesto Augusto Jr. ha sido mediática, el alejamiento de Alexandra de Hannover ha ocurrido de manera más discreta. La joven, fruto del matrimonio de Ernesto con Carolina de Mónaco, tomó partido por su hermano mayor en la batalla patrimonial, lo que llevó a una ruptura total con su padre.

Desde 2008, no existen imágenes públicas de Ernesto y Alexandra juntos, aunque se supone que coincidieron en la boda de Christian en 2018. La Princesa ha mantenido una relación cercana con su madre y su hermano Christian, pero ha evitado cualquier contacto con su padre.

Christian, el neutral

Christian, saliendo del centro médico tras visitar a su padre. Gtres

A diferencia de sus hermanos, Christian de Hannover ha mantenido una relación más estable con su padre. Durante los ingresos hospitalarios de Ernesto en Madrid, ha sido el único de sus hijos que ha estado a su lado, mientras que Alexandra y Ernesto Jr. han permanecido ausentes.

En estos años, Christian ha intentado mantenerse al margen de la disputa patrimonial y ha conservado una buena relación con su familia materna y paterna. En el plano sentimental, Christian goza de una gran estabilidad al lado de Sassa de Osma. Viven en la zona de Puerta de Hierro, en Madrid.

Christian de Hannover conoció a Sassa de Osma en 2005, cuando el royal viajó a Perú como representante de Mercedes Benz y se alojó con la familia Gallesce. Un matrimonio de amigos, Felipe de Osma Berckemeyer y Elizabeth Foy Vázquez, quedó encantado con el alemán y nombraron a su hija Alessandra como su guía.

Entonces no ocurrió nada. Pero con el paso de los años, Christian y Sassa se enamoraron. Se dieron el 'sí, quiero' en 2017 por lo civil, en Londres. La celebración religiosa tuvo lugar el 16 de marzo de 2018 en la Basílica San Pedro de Lima en Perú.