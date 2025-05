Carlos III y David Beckham se reencuentran tras los crecientes rumores de tensiones en la familia del exfutbolista

No es ningún secreto que los reyes de Inglaterra, Carlos III (76 años) y Camila (77), mantienen una estupenda relación con la familia Beckham. Este pasado lunes, 19 de mayo, todos ellos protagonizaron un tierno reencuentro en el RHS Chelsea Flower Show de Londres, un evento que reúne a diseñadores de jardines y amantes de las plantas.

Uno de los momentos más entrañables de la jornada estuvo protagonizado por Su Majestad y David Beckham (50). Carlos III y el patriarca de la mediática familia acapararon las miradas de los allí presentes con motivo de sus innegables muestras de complicidad y amistoso saludo. Además, el rey de los británicos confesó haber hecho un regalo al exfutbolista por su 50 cumpleaños, que tuvo lugar el pasado 2 de mayo.

No fue esta la única escena conmovedora que dejó el RHS Chelsea Flower Show. Uno de los momentos más destacados ocurrió con la presentación de la nueva flor dedicada a Kate Middleton (43). La Rosa de Catalina, con sus pétalos de color rosa coral y sus fragantes notas de delicias turcas y mango, fue creada para honrar la defensa de la princesa de Gales del poder curativo de la naturaleza. Lo recaudado se destinará a la Royal Marsden Cancer Charity, donde anteriormente recibió tratamiento contra el cáncer.

Los reyes Carlos III y Camila junto a David Beckham en el RHS Chelsea Flower Show. Gtres

Si bien el estrecho vínculo entre la Familia Real británica y los Beckham es algo más que sabido, lo cierto es que el reencuentro entre parte de los Windsor y David se produce en un contexto complicado. El marido de Victoria (51), cabe recordar, se ha convertido en protagonista de la crónica social internacional en los últimos tiempos por una posible mala relación con sus hijo mayor, Brooklyn (26).

Tras meses de especulaciones en torno a un posible conflicto con su progenitor, los rumores se disparaban a comienzos del presente mes de mayo con motivo de la celebración del 50 cumpleaños del exdeportista. Ni Brooklyn ni Nicola Peltz -su mujer- acudieron a la fiesta. Un revuelo al que se han sumado de forma inesperada recientemente el príncipe Harry (40) y Meghan Markle (43).

Según reveló la revista People hace unos días, los duques de Sussex organizaron una cena privada en su casa de Montecito, California, a la que acudieron, entre otros, Brooklyn Beckham y su esposa. Una información que dio la vuelta al mundo, pues ambos se encuentran actualmente en medio de sonados problemas familiares.

No es la familia Beckham la única que ha sido protagonista en los últimos tiempos por una polémica. El pasado 2 de mayo, el príncipe Harry confesó ante la BBC la posibilidad de un acercamiento con la Familia Real británica. "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. No me habla por cuestiones de seguridad", apostilló el royal en conversaciones con el citado medio. Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo y volvieron a poner en jaque la credibilidad de Harry.

Por el momento, ni los reyes Carlos III y Camila así como David y Victoria Beckham se han pronunciado al respecto. Su Majestad y el exdeportista, de hecho, no han querido desaprovechar su encuentro público para dar muestra de la buena relación existente entre ellos. Y es que no es la primera ocasión que el que fuera jugador del Real Madrid acude a un compromiso relacionado con la Corona británica. Todos ellos ya demostraron complicidad el pasado diciembre en Buckingham con motivo del banquete en honor al emir de Qatar.