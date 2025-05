Dos años de la coronación del rey Carlos III: así vive su difícil aniversario, marcado por el inquietante mensaje de Harry

El 6 de mayo de 2023, Londres se engalanaba para coronar a Carlos III (76 años). Aunque el monarca fue proclamado Rey en septiembre de 2022 tras la muerte de su madre, Isabel II, la ceremonia de coronación tuvo lugar ocho meses después en la Abadía de Westminster. Un día histórico, inolvidable y glorioso, que este martes celebra su segundo aniversario. Una jornada diferente a aquel sábado de primavera, marcada por su estado de salud y la alarmante declaración de su hijo Harry (40).

"Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más, la vida es preciosa", confesó el duque de Sussex el pasado viernes, 2 de mayo, en una conversación con la BBC tras perder el recurso contra el Gobierno británico en la batalla por su seguridad en Reino Unido.

"Sería genial tener esa reconciliación. Si ellos no la quieren, es cosa suya", puntualizó. Harry, distanciado de Carlos III, sorprendió a todos al confesar: "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. Él no me habla por las cuestiones de seguridad".

Carlos III, tras su coronación hace dos años. Gtres

Las palabras del duque de Sussex son alarmantes. Parece que dejan entrever que el estado del soberano es preocupante, mientras Buckingham lleva el tema en la más estricta intimidad. Hasta ahora, Carlos III ha manejado su enfermedad con discreción. Aunque sí se ha pronunciado sobre ello, apenas hay datos del diagnóstico.

El 5 de febrero de 2024, Buckingham anunció a través de un comunicado que el Rey padece cáncer. Un duro mazazo para la Casa Real británica que llegó después de su operación de próstata. Sin embargo, de momento, no ha trascendido qué tipo de cáncer padece el soberano. Sí se conoce que Carlos III se ha sometido a un tratamiento médico.

Pese a la enfermedad, el monarca ha continuado con sus compromisos institucionales casi en su totalidad. Aunque la enfermedad persiste, y él mismo, la semana pasada, previo al inquietante mensaje de su hijo pequeño, la describió como "una experiencia abrumadora y a veces aterradora", lo cierto es que con su actitud y su presencia en el trabajo, todo parecía indicar que se encontraba estable.

Las alarmas han saltado tras las declaraciones de su hijo Harry. Si bien algún medio británico ha hablado de manera extraoficial de su presunto "deterioro", la inesperada revelación del duque de Sussex pone todas las miradas en Carlos III. Un inquietante mensaje que marca el segundo aniversario de la coronación del Rey de los británicos.

La Familia Real británica en el primer acto por el 80 aniversario del Día de la Victoria. Gtres

El soberano, no obstante, ha continuado con su agenda con total normalidad. Este pasado lunes, 5 de mayo, junto a la reina Camila (77) presenció a las puertas del palacio de Buckingham la llegada del desfile militar, que inauguraba los actos conmemorativos del 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial. Una serie de eventos que culminarán el jueves, día 8, al celebrarse el Día de la Victoria en Europa.

Sus Majestades estuvieron acompañados, entre otros, por los Príncipes de Gales, Guillermo (42) y Kate Middleton (43), así como sus tres hijos, George (11), Charlotte (10) y Louis (7).

Obras de arte

Como parte de las celebraciones de la Coronación de Sus Majestades, el Rey encargó a cinco artistas que capturaran algunos de los momentos más significativos del fin de semana de mayo de 2023 en el que se produjo, oficialmente, su ascenso al trono.

Las obras se completaron durante varios meses antes de ser presentadas a Carlos III en Clarence House en septiembre de 2024. En su día, el Rey seleccionó a cuatro exalumnos de la Real Escuela de Dibujo para captar los diferentes actos desde distintas posiciones a lo largo de la ruta de la procesión.

Sexto cumpleaños de Archie

Cabe recordar que este martes, 6 de mayo, coincidiendo con el segundo aniversario de la coronación de Carlos III, cumple seis años su nieto Archie, el hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle (43).

Archie llegó al mundo en 2019, cuando los duques de Sussex todavía eran miembros activos de la Corona británica. Fue antes de alcanzar su primer año cuando sus padres decidieron abandonar Reino Unido para emprender una nueva vida en Estados Unidos. Puntualizar que el distanciamiento entre Carlos III y su hijo Harry también ha alejado al monarca de su nieto Archie.