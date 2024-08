Las "terribles peleas" entre Guillermo y Kate Middleton, al descubierto: "Su relación no es tan perfecta. Se arrojan cosas"

Los Juegos Olímpicos de París están recibiendo estos días una altísima representación royals de distintas Casas Reales. Hay un nombre propio que no deja de sonar, sobre todo por su marcada ausencia en la ciudad francesa: el de la princesa de Gales, Kate Middleton (42 años). Nada se sabe de ella en estos días tan importantes para el deporte a nivel mundial.

Tampoco su marido, Guillermo de Inglaterra (42), ha representado y apoyado a las delegaciones británicas. Mientras medios como The Telegraph sostienen que los príncipes viajarán a París para apoyar a sus atletas, la pregunta parece obligada: ¿dónde y cómo está Kate Middleton?

Ya han sido dos las ocasiones en las que la princesa de Gales ha reaparecido públicamente: durante el Trooping the Colour, en junio, y en la final masculina de Wimbledon, el pasado mes de julio.

Kate Middleton, muy sonriente, durante la celebración de Wimbledon, el pasado mes de julio. Gtres

Cada vez que la Princesa causa baja o alarga demasiado su exposición pública, las alarmas se disparan, pues se comienza a especular sobre su enfermedad. "Estoy seguro de que a Kate le encantaría ir a París con Guillermo, pero si lo hace o no dependerá exclusivamente del consejo de sus médicos", ha apuntado Phil Dampier en The Mirror.

Algunos tabloides sostienen que no hay de qué preocuparse y que el matrimonio, junto a sus hijos, está feliz, descansando estos días de asueto en Adelaide Cottage, su residencia oficial a las afueras de Londres.

En medio del silencio a ese respecto del Palacio de Kensington, en las últimas horas el medio The Mirror ha apuntado que el matrimonio de Guillermo y Kate no sería tan modélico y perfecto como se podría esperar, máxime en estos momentos tan delicados. Un trabajador de los Príncipes ha deslizado que ambos protagonizan "terribles peleas".

Los príncipes de Gales tienen una forma "muy particular de resolver los conflictos que demuestra que su relación no es tan perfecta como parece. (...) Alguien que trabajó para el Palacio de Kensington me dijo que ellos (Guillermo y Kate) tienen peleas terribles. No es un matrimonio perfecto", ha asegurado el biógrafo real Tom Quinn.

Los príncipes de Gales, en una fotografía de archivo. Gtres

Siempre de acuerdo a la versión que facilita esta fuente, los Gales, si bien se enzarzan en disputas, saben frenar a tiempo: "Mientras algunas parejas discuten y se arrojan jarrones pesados, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se arrojan cojines. Siempre se mantiene bajo control. No se intensifica. La pelea no se hace cada vez más grande".

Quinn agrega que Kate y Guillermo "han apostado por ser personas privadas y, por lo tanto, no enfrentan altos niveles de escrutinio y son menos analizados". "Raramente se quejan y cuando lo hacen siempre es en términos mesurados", apostilla.

En la antípoda de esta forma de afrontar las desavenencias estarían Harry de Inglaterra (39) y Meghan Markle (42). De acuerdo con el trabajador del Palacio, "cuando Harry y Meghan se pelean, ambos se involucran a lo grande. Se pelan de verdad".

La decisión sobre George

En septiembre, el príncipe George (11) no se cambiará de colegio para cursar secundaria. A diferencia de muchos niños de 11 años de todo el país, George no asistirá a la escuela secundaria. En cambio, el joven miembro de la realeza continuará su educación en la Escuela Lambrook, donde actualmente asiste junto a Charlotte (9), y el príncipe Louis (6).

La escuela preparatoria, con sede en Berkshire, educa a niños hasta los 13 años, lo que significa que George disfrutará de dos años más en dicho centro, antes de pasar a su próxima escuela. Si bien el Palacio no ha confirmado su próximo lugar de educación, la editora en jefe de la revista Majesty, Ingrid Seward, afirma que hay una próxima escuela "muy probable" para el príncipe George.

En declaraciones a Fabulous, Seward afirma: "Ellos -Guillermo y Kate- podrán elegir entre varias escuelas y ver todas las que quieran, y en realidad no tendrán que tomar una decisión tan pronto como lo haría cualquier otra persona. Así que tienen esa ventaja. Están interesados en Eton". El prestigioso Eton College se encuentra a sólo siete minutos en coche de la casa de la familia en Adelaide Cottage.