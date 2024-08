Anita Matamoros luce un vestido ajustado naranja y rosa que ya 'copió' meses atrás a Marta López Álamo

La gala anual de Infancias sin fronteras organizada por la reconocida presentadora Arancha de Benito (54 años) ha reunido un año más a rostros de lo más conocidos. Allí se han dado cita personajes de la talla de Bárbara Rey (74) o Lara Dibildos (52), quienes han lucido unos estilismos espectaculares y que asombraron a todos los allí sin presentes.

Otra que no ha querido perderse un evento tan significativo y solidario ha sido Anita Matamoros (23). La influencer es ya una habitual en este tipo de ceremonias y, siempre que su apretada agenda profesional se lo permite, aprovecha para asistir a eventos solidarios donde mostrar apoyo.

Aunque este tipo de eventos destacan por la empatía y solidaridad que los caracterizan, son los estilismos de las asistentes lo que acaba copando la mayoría de los titulares. Y es que, una vez más, la hija de Kiko Matamoros (67) ha atrapado todas las miradas con un vestido que viene cargado de una curiosa historia.

Rodeada de amigas y compañeros de profesión, Anita ha compartido con sus miles de seguidores su asistencia a la gala benéfica con un estilismo que ha llamado (y mucho) la atención.

Se trata de un vestido naranja ajustado con detalles rosas en la parte del escote, que a su vez cuenta con un ligero toque lencero. La prenda pertenece a la lujosa firma House of CB y es ideal para citas románticas, cenas con estilo, días de champán y eventos elegantes.

Un estilismo que hace resaltar el ideal bronceado de la creadora de contenido y que, además, combina a la perfección con su pelo. Una pieza estrella de lo más versátil, pues es también ideal para convertirte en la invitada perfecta de eventos como cumpleaños o galas formales. .

A pesar de que el look de Anita se encuentra disponible en la página web de la marca, lo cierto es que no es la primera vez que vemos a la influencer con este vestido. Ya unos meses atrás, la joven acudió a un evento con la misma prenda. Un estilismo que también gusta a la mujer de su padre, Marta López Álamo (27), pues ambas tienen este mismo vestido y no ha sido ni una ni dos las ocasiones que han aprovechado para sacarlo a relucir.