Muere la princesa Ira von Fürstenberg, icono de la 'jet set' de Marbella, a los 83 años

Este lunes, 19 de febrero de 2024, ha fallecido la princesa Ira von Fürstenberg a los 83 años en Roma. Hija del príncipe austro-húngaro Tassilo von Fürstenberg y de Clara Agnelli, además de nieta del senador Agnelli, el fundador de la Fiat, Ira pasó largas temporadas en España, donde se la podía ver disfrutar del maravilloso y exclusivo ambiente de Marbella.

Protagonista indiscutible de la época dorada de la Costa del Sol, Virginia Carolina Tereza Pancrazia Galdina von Fürstenberg -ése era su verdadero nombre-, se casó con tan sólo 15 años con Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, conocido empresario marbellí fundador del Marbella Club.

Fruto de ese matrimonio nacieron Christopher y Hubertus, una llegada que inundó de felicidad al matrimonio, pero que no evitó su disolución en 1960. Sin lugar a dudas, uno de los golpes más dolorosos para la princesa Ira fue la pérdida de su hijo mayor, Christopher, en 2006 por causas desconocidas cuando estaba detenido en Bangkok por haber falsificado la fecha de su visado.

Ira von Fürstenberg, en Marbella, en el año 2022.

Su otro vástago, Hubertus, es esquiador olímpico, fotógrafo, cantante y está unido sentimentalmente a Simona Gandolfi. Demostrando una vez más su amor incondicional por España, la princesa Ira organizó su última gran fiesta, en 2022, en el madrileño Palacio de Liria en el que reunió a algunos de los rostros más conocidos de la alta sociedad para la celebración de su 80 cumpleaños.

En la larga lista de invitados que acudieron a la cita figuraban nombres de la talla de Isabel Preysler (73), Eugenia Martínez de Irujo (55), Carmen Martínez Bordiú (72) o Fernando Fitz-James (33) y su mujer, Sofía Palazuelo (32). Rodeada de algunas de las personas más importantes en su vida, reconocía ante las cámaras el día de su 80 cumpleaños: "Ahora que ya estoy bien, ¡estoy tan aliviada que me volvió la vida al cuerpo y la alegría a la cara!".

La princesa Ira a la salida de un restaurante, tras una cena, en Madrid, en 2016.

"¡Son tantas vidas distintas! Lo que sí recuerdo con cariño es mi época de actriz en Italia y también en España. Creo que fue la etapa más dura y satisfactoria de mi vida, pero, al final, me arrepiento de no haber seguido haciendo cine. Aunque mis objetos preciosos son mi pasión de hoy, el cine lo es más todavía", añadió en dicho festejo para ¡HOLA!

Conviene recordar la apasionante y rompedora historia de amor que protagonizaron Alfonso de Hohenlohe-Langenburg e Ira von Fürstenberg. Con tan sólo 15 años, la Princesa contrajo matrimonio con Alfonso, mítico empresario marbellí y también fundador del Marbella Club. Aquel enlace fue un escándalo ya que Ira tenía 15 años y Alfonso, 31.

Pese a haber tenido una historia de amor de ensueño, Ira de Furstenberg y Alfonso de Hohenlohe-Langenburg optaron por tomar caminos separados en el año 1960. Un año después de la separación volvió a contraer matrimonio, esta vez con Francisco 'Baby' Pignatari, un industrial brasileño al que calificó en vida como el hombre de su vida, y del que aseguró que le ayudó a cambiar su estilo de vida.

"En realidad irme con Baby fue una liberación para mí. Pignatari me ayudó a cambiar la vida que llevaba, en la que siempre estaba a la sombra, era la mujer de constantemente. Si no hubiera aparecido, nunca habría tenido la fuerza suficiente para dejar a Alfonso y volver a empezar. Creo que Baby fue el hombre mi vida", aseguró en una entrevista para Vanity Fair.

En ese momento, Ira comenzó una ilusionate etapa como actriz. Una trayectoria a la que dio pistoletazo de salida al aparecer en la película Sin rival, junto a Patrick O’Neal, la cual supuso el comienzo de una nueva vida basada en el arte. "Recuerdo con cariño es mi época de actriz en Italia y también en España. Creo que fue la etapa más dura y satisfactoria de mi vida, pero, al final, me arrepiento de no haber seguido haciendo cine. Aunque mis objetos preciosos son mi pasión de hoy, el cine lo es más todavía", ha reflexionado en sus últimos años de vida.

En pleno descubrimiento artístico, la princesa Ira comenzó a interesarse por otras vertientes del arte y encontró en Rainiero de Mónaco un gran impulsor de su talento.

Enamorada de España, desde hacía una década solía pasar los veranos en Las Monjas, un antiguo monasterio del siglo XIX que su primer marido transformó en cortijo y al que ella, más tarde, le practicó una gran reforma. En este enclave, Ira disfrutó sus últimos años de vida, ejerciendo cada verano como anfitriona para grandes amigos, mostrarles la cultura española y descubrirles la Goyesca, una de sus grandes pasiones.

"Vivo entre Roma y Londres, y paso tiempo de calidad en Madrid porque tengo muchos amigos y mi hijo Hubertus también está a menudo por España. (...) En verano vengo a Ronda y vienen muchos amigos a visitarme porque les encanta ir a la Corrida Goyesca. Así les puedo enseñar la cultura española de cerca", recogió ¡HOLA! cuando la Princesa cumplió 82 años.

Ira von Fürstenberg fue gran amiga personal de Cayetana de Alba. Así hablaba de ella el día de su 80 cumpleaños, desde el Palacio de Liria: "Cayetana fue una anfitriona immejorable, con gente muy interesante siempre en su mesa. Fue la más creativa de las aristócratas españolas con diferencia...".

También se deshacía en halagos hacia la familia de la duquesa: "A los hijos los veo más a menudo y a los nietos empiezo a conocerlos ahora... y me parecen espléndidos. Tana (24) es todo un descubrimiento. Mi hijo Hubertus ya me había hablado de ella, la ve en Marbella y en Sevilla y me había contado que es muy cool".

