¿Fue real la 'obsesión' de la madre de Kate Middleton por Guillermo de Inglaterra?: la historia detallada

'THE CROWN'

Con el estreno de la los últimos capítulos de The Crown, vuelven a ser noticia alguna de las tramas históricas vividas por la familia Windsor. Uno de los capítulos más importantes de este último siglo ha sido la historia de amor entre el príncipe Guillermo de Inglaterra (41 años) y Kate Middleton (41).

La pareja se conoció en 2001, cuando ambos ingresaron en la Universidad de St Andrews. Aunque puede parecer que su noviazgo fue desde un inicio un cuento de hadas, los ahora príncipes de Gales no lo tuvieron fácil. De hecho, siempre se ha rumoreado la presión que ejerció Carole Middleton (68) sobre su hija para convertirla en alguien importante.

La madre de Kate Middleton apostó siempre por unir, fuera como fuera, a su hija con uno de los jóvenes más deseados de Reino Unido. Así se encarga de relatarlo ahora The Crown, donde Peter Morgan la retrata como una progenitora cercana, convertida en confidente y que muestra su obsesión por dejar escrito el futuro de su hija.

[Así fue la 'Guillermomanía' tras la muerte de Lady Di: del acoso de las fans a opacar a su abuela, la reina Isabel II]

Kate y Guillermo en 2007. GTRES

La serie biográfica llega incluso a relatar como el primogénito de Carlos III (75) y Diana de Gales decide tomarse un año sabático (después de haber asegurado que iba a matricularse en la Universidad de Edimburgo) y la madre de Kate le aconseja a ella hacer lo mismo y matricularse en St. Andrews (a pesar de que ya estaba matriculada en la misma que el príncipe).

No es la primera vez que se habla de esta 'obsesión' para que su hija ascendiese socialmente y se relacionase con la Casa Real británica, pero sí que es la primera vez que se expone de una manera tan clara. Se han escrito muchos libros sobre su historia de amor, sus idas y venidas y algunos de los secretos más íntimos del palacio de Buckingham, pero el papel de Carole Middleton en toda esta historia es de lo que se está hablando en estas últimas horas.

Guillermo y Kate el día en el que anunciaron su compromiso en 2010. GTRES

Cuando coincidieron en St. Andrews, Kate se convirtió en compañera del Príncipe durante el primer curso. A los pocos meses, Kate Middleton inició una relación amorosa con Ruper Finch que duró más de un año. Sin embargo, tal y como refleja ahora The Crown, Carole no estaba del todo feliz con este noviazgo y así se lo hizo saber a su hija, que hizo caso omiso a los consejos de su progenitora.

"¿Vais en serio?", le pregunta en un momento del capítulo de The Crown. Después de una pequeña discusión entre ambas, Kate le recrimina a su madre que no acepte a su pareja: "Siempre has pensado en otra persona para mí. Siempre te ha gustado la idea de verme con Guillermo".

Finalmente, esta relación terminó, algo que abrió la puerta a un acercamiento entre Kate y Guillermo. Siempre se ha dicho que el inicio oficial del noviazgo fue el 26 de marzo de 2002, cuando la ahora Princesa de Gales desfiló con un atrevido conjunto en una gala benéfica para recaudar fondos para las víctimas del atentado terrorista de las Torres Gemelas. El nieto de Isabel II asistió sin saber que esa misma noche comenzaría una nueva relación con su hasta entonces compañera de clase.

La realidad es que Carole ha sido siempre una gran influencia para su hija y finalmente logró convertirla en una de las mujeres más poderosas de Reino Unido y de Europa. Aunque a punto estuvo de no conseguir su misión. La pareja decidió darse un descanso en 2004 y 2007 y se les relacionó con otras parejas diferentes. Pero, al final el amor triunfó y la pareja se volvería a dar la oportunidad definitiva hasta pasar por el altar en 2011. Ahora forman un matrimonio inquebrantable y juntos han tenido tres hijos que siguen de cerca sus pasos: Jorge (10), Carlota (8) y Luis (5).

Imagen de la boda de Guillermo y Kate en 2011. GTRES

Sigue los temas que te interesan