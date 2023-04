El rey Juan Carlos sería padre de siete hijos: así son Albert, Ingrid, María y Alejandra, sus supuestos ilegítimos

Apenas 24 horas después de que el rey Juan Carlos (85 años) haya abandonado España para poner rumbo a su destierro forzoso en Abu Dabi, donde vive hace casi tres años, ha vuelto a convertirse en noticia. Los cimientos del palacio de la Zarzuela se tambalean de nuevo ante la información que se ha conocido en la mañana de este jueves, 27 de abril; y es que, supuestamente, el Emérito tendría una hija ilegítima.

Los periodistas José María Olmo y David Fernández publican el próximo 8 de mayo King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I (Libros del K.O.), una obra de investigación que desvela activos, negocios, amistades y hasta otra presunta hija del exsoberano.

No es esta la primera vez que se destapa que el que fuera jefe del Estado en España durante casi cuatro décadas podría ser padre de un hijo bastardo. Hasta tres personas han dado un paso al frente para pronunciar a voz en grito: "Juan Carlos I es mi padre". De ser cierto, Juan Carlos I sería padre de siete hijos.

[Atribuyen al rey emérito Juan Carlos I otra hija ilegítima: se llama Alejandra y es aristócrata]

1. Albert Solà

Albert Solá

Tenía 66 años, se le conocía cariñosamente como El monarca de La Bisbal y falleció de manera repentina el pasado 9 de octubre tras sufrir un infarto fulminante mientras tomaba algo tranquilamente en un bar de Girona. Albert Solà aseguró ser hijo Juan Carlos de Borbón y presentó una demanda para ser reconocido como tal; acciones legales que en 2015 el Tribunal Supremo tumbó por considerarla "inconsistentes".

En 2019, publicó una autobiografía titulada El monarca de La Bisbal (Ediciones B), recurrió la sentencia del Supremo, pero el Tribunal Constitucional tampoco admitió el recurso de amparo. Durante varios años, Albert Solà escribió a Juan Carlos hasta que decidió demandarlo y dar por concluida toda comunicación. Afirmaba tener en su poder unas 90 misivas. "Él me respondió a una", desveló en su libro.

Y proseguía: "Las cartas eran de hijo a padre. Yo había pedido una ayuda para mi madre adoptiva, para que pudiera entrar en un geriátrico porque había mucha cola. Probé y le pedí el favor. Y, curiosamente, me llegó una carta con un paquete azul, de la Casa de Su Majestad el Rey, con el escudo y todo. Y ponía: 'Respuesta a la carta del 27 de abril de 2007, despachado por Su Majestad'. Un papel oficial con un papel grueso. Si tú no quieres reconocerlo, no contestas. Ordenaba que lo vieran los servicios sociales de la Generalitat de Cataluña. Y estaba firmado por Sáenz de Heredia, el número dos de Zarzuela. Cumplió".

2. Ingrid Sartiau

Ingrid Sartiau sigue reivindicando la paternidad del que considera su padre. Redes

En sus primeros años de vida, esta presunta hija de Juan Carlos I jamás supo nada de su supuesto origen real, pues su madre vivía atemorizada con la posibilidad de que pudieran arrebatarle a su pequeña. Fue en 2012 cuando Ingrid Sartiau (56) descubrió lo que ella defiende como su verdad, y decidió luchar por ser reconocida legalmente hija del entonces rey de España. No hubo éxito. Al igual que sucedió con Albert Solà, esta mujer, de nacionalidad belga, está absolutamente convencida de la veracidad del relato de su madre y trata de poner en evidencia su parecido con Felipe VI en comparativas subidas, incluso, a su cuenta de Instagram.

Ingrid Sartiau sigue viviendo en Bélgica, en la ciudad de Amberes, es madre de una mujer llamada Aude y encuentra algo de paz y felicidad cuidando de su nieto, el pequeño de la familia al que muchas veces compara en sus redes sociales con la princesa Leonor (17). No olvida a Juan Carlos, lo felicita en su cumpleaños con emotivos posts y se alegra de sus viajes a España. En mayo del año pasado, Ingrid viajó a España coincidiendo con la visita del Emérito y esperó para verle llegar a las puertas del palacio de la Zarzuela.

3. María Alexandra

María, comercial catalana que reclama ser hija del rey emérito. EL ESPAÑOL EL ESPAÑOL

En noviembre de 2018, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que una comercial catalana llamada María Alexandra aseguraba ser la hija de Juan Carlos I. A principios de aquel año solicitó un abogado de oficio y afirmó que no pararía hasta demostrar la que ella considera su verdad: que su padre era el Rey.

"Voy a luchar por lo que es mío. En su día tuve el anhelo de conocerlo. Pero ahora ya no. Ahora solo quiero lo que me corresponde", declaró. Hoy tiene 58 años, dos hijos mayores de edad y una enfermedad que le impide trabajar. Tras el abogado de oficio, le fue asignado el pertinente procurador para el asunto de filiación. Ahí apareció la primera piedra de su camino.

"A mí me asignaron el caso, pero yo no estoy autorizada a llegar hasta el Tribunal Supremo, que es donde han de dilucidarse este tipo de cuestiones relacionadas con este tipo de demandas de paternidad. Y no en los juzgados de Primera instancia de Madrid, que era hacia donde se encaminaba todo y donde yo sí podía llevar a cabo la defensa", confesó. Hoy sigue sin poder demostrar que ella desciende del que fuera rey de todos los españoles.

4. Alejandra

Es la noticia del día aunque es algo que ya se había comentado previamente en los medios de comunicación. En 2017, la periodista Pilar Eyre desveló en una entrevista con Risto Mejide (48) que Juan Carlos tenía "una hija ilegítima", que era una mujer que salía en portadas de revistas del corazón y que era fruto de una relación extramatrimonial con una aristócrata.

Ahora esa información la confirman los periodistas Olmo y Fernández en su nuevo libro y, tal y como reflejan los autores, el hecho de que Juan Carlos sea padre de una cuarta hija es sabido por todos los miembros del palacio de la Zarzuela y por Felipe VI (55). Ocurrió a finales de los años 70, se llama Alejandra, está casada, tiene un hijo y nunca ha reclamado ningún tipo de derecho sucesorio.

La madre de esta mujer sería una mujer aristócrata que el Emérito habría conocido en una de sus variadas monterías. La niña creció sin saber quién era su padre y, cuando se lo contaron, decidió que no quería saber nada de su familia paterna. La reacción de su progenitor no fue así, pues según las fuentes de estos periodistas, Juan Carlos de Borbón intentó un acercamiento y evitó presentarle a su hijo, Felipe, por si se enamoraba de la joven que en realidad era su hermanastra.

