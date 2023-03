La agenda morada de Letizia: sus actos feministas del último año y sus guiños 'femme power'

Este 2023, el 8 de marzo vuelve a figurar libre de actos oficiales en el calendario de Letizia (50 años) por un motivo: celebrar el Día Internacional de la Mujer. Su compromiso con el feminismo es claro y aunque, como marca el protocolo de Casa Real, no debe significarse sobre cuestiones políticas públicamente, sí ha hecho varias referencias al tema en algunos de sus discursos públicos.

Mientras en España se celebran manifestaciones y concentraciones reivindicativas, la esposa de Felipe VI (55) hará su particular homenaje de manera privada. Basta con repasar su actividad institucional de los últimos años para afirmar sin atisbo de duda que la Reina está más que comprometida con los derechos de las mujeres. La agenda morada de Letizia va en aumento y en 2022 han sido muchos los actos que han tenido a la mujer en el foco de una manera u otra.

Dos de sus mayores preocupaciones a este respecto son la violencia de género y la explotación sexual, de manera global. Sólo hay que recordar las palabras que pronunció en 2017 cuando presidió el Congreso Internacional de Mujer y Discapacidad y habló alto y claro desde el estrado: "Ninguna mujer discapacitada más debe ser marginada, acosada, vejada, maltratada o discriminada. Ni una sola mujer más debe ser invisible, espero que ojalá que este pacto de Estado contra violencia de género que hablamos salga adelante". Fue su paso definitivo que ha ido marcando su faceta institucional.

[La reina Letizia, sin actos oficiales el 8M: su agenda para la próxima semana]

La Reina, dando un discurso feminista en 2017.

En 2019, su labor fue reconocida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género entregándole el premio anual a la personalidad más destacada en la erradicación de esta lacra social. "Doña Letizia ha mostrado siempre su interés por conocer la situación de la violencia doméstica y de género en España, así como las iniciativas desarrolladas en la lucha contra la misma y los medios disponibles para ello", dijeron entonces los responsables del organismo.

Pero no sólo le preocupa este aspecto, también buscar igualdad de oportunidades para las mujeres, especialmente en zonas del mundo donde están más oprimidas, y visibilizar el deporte femenino, como hizo asistiendo el 8 de marzo de 2020 a la Final de la Copa de la Reina de baloncesto.

Cuatro citas institucionales sobre la mujer

A lo largo del último año, han sido varios los actos oficiales con tintes feministas que ha presidido Letizia. El 8 de febrero de 2022 asistía al encuentro con científicas y emprendedoras Rompiendo techos de cristal: la mujer científica, del laboratorio al emprendimiento. Allí puso su granito de arena para visibilizar la presencia femenina en la ciencia, la tecnología y la empresa, algo que fue muy aplaudido por las protagonistas del evento, que agradecieron públicamente el gesto.

Unos meses más tarde, en octubre, Letizia presidía el acto de toma de posesiones de las académicas electas Elena García Armada y Ana Conesa Cegarra en la sede de la Real Academia de Ingeniería en Madrid, revalidando así su compromiso con el papel femenino en este ámbito. Una preocupación que viene de atrás, pues ya en 2016 prestó su apoyo al proyecto 'Mujer e Ingeniería' impulsado por el citado organismo.

Su viaje a Mauritania estuvo muy centrado en las mujeres. Gtres

En junio, su viaje oficial a Mauritania estuvo muy centrado en la problemática de las mujeres y pudo conocer muy de cerca el trabajo de la Cooperación Española en el país en las áreas de salud, gobernabilidad e igualdad de género, desarrollo rural y seguridad alimentaria. Durante los tres días que duró estuvo acompañada por cuatro congéneres: la embajadora de España en Mauritania, Miriam Álvarez de la Rosa, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, la directora de Cooperación con África y Asia, Carmen Magariños, y la coordinadora general de la OTC en Mauritania, Rita Santos. Mujeres unidas para una visita que, tal y como definieron fuentes de Exteriores, fue "dialogada y feminista".

Por último, el pasado 28 de noviembre presidía la X edición de la Cumbre de Mujeres Juristas del Colegio de la Abogacía de Madrid, que tenía como lema Normalizar la igualdad, un esfuerzo compartido. Era la primera vez que asistía personalmente, aunque había sido presidenta de honor en las últimas ediciones de la citada cumbre.



Otros detalles feministas

Además de su faceta institucional donde la Reina va dando paulatina importancia al feminismo, hay una serie de guiños en su ropa y también en su personalidad y en sus gestos que también tiñen de morado su presencia pública.Fiel a mandar mensajes con su ropa, nadie olvida su significativo vestido de Ulises Mérida, confeccionado por víctimas de trata, en colaboración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Lo eligió en 2021 para asistir a una reunión de trabajo del patronato de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD), de la que es presidenta de honor.

La Reina, con un vestido contra la trata. Gtres

Más recientemente, el pasado mes de noviembre, fue su ausencia la que habló por sí sola cuando decidió no acompañar al Rey a Qatar para presenciar el primer partido de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA contra la selección de Costa Rica. Aunque en su momento no se especificaron las razones, el hecho de ser un país que recibe constantes acusaciones de vulneración de los derechos humanos, especialmente el de las mujeres, sería determinante para que no lo visitara.

En otro orden de cosas, el hecho de que lleve unos años mostrando sin complejos sus canas y optando por la naturalidad es considerado para muchos como una muestra más de feminismo, al romper con los cánones de belleza establecidos. La escritora Mabel Galaz, autora del libro Letizia real, cree que dejar que sus cabellos blancos asomen en efecto "es un acto de feminismo".

Sin olvidar su ya famosa frase: "Dame la mano como a un hombre" con la que sorprendió al embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas (68), durante su visita a Nueva York y que también refleja su empoderamiento.

Letizia, a quien la revista francesa Point de Vue calificó en 2021 como 'La Reina feminista' en su portada, siempre ha estado volcada en las mujeres y cada vez es más evidente que ocupan una parte destacada de su misión real. Como ella misma avanzó en 2015 durante una entrega de premios: "En el mundo de la mujer hay muchas cosas que deben mejorar y cambiar. Por mencionar algunas: las tasas de analfabetismo, los matrimonios de niñas menores de edad, el paro femenino, la desigualdad en los salarios y en el tiempo que hombre y mujer dedican a la casa y a los niños. Hablar de mejorar el acceso a la salud, la educación, la justicia y la cultura son palabras mayores que a veces empiezan por gestos muy pequeños".

Sigue los temas que te interesan