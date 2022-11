Duro golpe para Miriam de Ungría: muere su padre dos meses después de su boda

Miriam de Ungría (59 años) está desolada por la muerte de su padre, a quien siempre estuvo muy unida. Bernardo de Ungría Goiburu ha fallecido a los 98 años, debido a su avanzada edad. La princesa también perdió a su madre en 2019, curiosamente en el mismo mes, por lo que la tristeza es si cabe mayor. El desenlace se produjo el pasado 27 de octubre, pero ha sido ahora cuando ha trascendido, ya que la familia ha preferido vivir estos primeros momentos de duelo en la más estricta intimidad y no hacerlo público.

No obstante, los allegados y amigos tendrán la oportunidad de darle el último adiós el próximo 17 de noviembre, cuando se celebrará una misa funeral en su memoria. Será a las 19:00 horas en la parroquia de San Agustín, en Madrid. Es un duro golpe para Miriam, que llega sólo dos meses de su inesperada boda con el príncipe Ghazi bin Muhammad de Jordania (55), primo del rey Abdalá (60), que ocupa el decimoctavo lugar en la línea de sucesión al trono.

Se espera que la nueva princesa jordana regrese a España para asistir a este servicio religioso, en la que será su primera aparición pública desde su enlace, aunque por un motivo muy doloroso. Le queda el consuelo de que su padre haya podido ser testigo del inicio de una nueva etapa de su vida, muy feliz, después de que perdiera trágicamente a su primer marido, el príncipe Kardam de Bulgaria en 2015.

[Miriam Ungría se casa por sorpresa con el príncipe Ghazi bin Muhammad, primo del rey Abdalá II]

Miriam de Ungría, en su boda con el príncipe jordano Ghazi bin Mohammad, primo de Abdalá.

Quizá venga acompañada de su marido, aunque por el momento se mantiene la incógnita. Bernardo de Ungría Goiburu fue fundador de la empresa Ungria Patentes y Marcas, que ha reportado a la familia una gran fortuna. En la actualidad, el presidente de la misma es su hijo Javier, hermano de Miriam y padre del exmarido de Elena Tablada (41). Para él, la muerte de su abuelo también llega en un momento delicado tras su reciente divorcio de la diseñadora e influencer.

Desde el fallecimiento de su esposa, Carmen López Oleaga, el patriarca del clan había vivido arropado por toda su familia, que le ayudó a mitigar un poco la tristeza de no tener a su lado al gran amor de su vida. Aunque en esta ocasión Miriam ha mantenido silencio y no se ha despedido públicamente de su padre, en 2019 la princesa sí le dedicó unas bonitas palabras a su madre como último adiós: "Hasta siempre, mamá. Me quedo con tu sonrisa, tus increíbles ojos verdes y nuestras siestas en tu cama, acurrucada a tu lado y sintiendo tu piel, aún maravillosa a los 92 años".

Sigue los temas que te interesan