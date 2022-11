Letizia brilla en Barcelona con un vestido reciclado azul noche y un guiño especial en sus pendientes

Hace ya varias semanas que los Reyes no disfrutan de una tarde de viernes libre. Si hace siete días los veíamos pisando la alfombra azul del teatro Campoamor de Oviedo para presidir la entrega de los Premios Princesa de Asturias, este 4 de noviembre han viajado a Barcelona para celebrar el 175 aniversario del Círculo del Liceo.

Se trata de un club privado, de estilo inglés, con un patrimonio artístico único, y con cerca de un millar de socios, que ofrece una serie de elegantes salones, salas de conferencias y restaurantes que comparte con el Gran Teatre del Liceu.

Una cita importante que tenía todos los ingredientes para exigirle a la reina Letizia (50 años) un look al mismo nivel. Y no hay mejor manera de acertar que recurrir a viejos triunfos del pasado, outfits que sabes que por ellos nunca pasa el tiempo y en los que siempre puedes confiar.

[Letizia 'se cuela' en el armario de la infanta Sofía y luce un vestido de cuando su hija tenía 14 años]

El vestido reciclado de Carolina Herrera que ha lucido la Reina. EFE

Así que Letizia ha tirado de armario, y de la máquina del tiempo, y ha viajado hasta Londres, a julio de 2017, donde acompañó a su marido en una visita de Estado. Fue un tour pletórico por la capital inglesa en la que cosechó varios triunfos estilísticos, y sin duda, uno de ellos lo consiguió gracias a este vestido azul que ha vuelto a lucir esta noche en la Ciudad Condal.

Es un diseño en azul intenso firmado por Carolina Herrera que deslumbró entonces y que vuelve a ganar ahora. Con permiso del color, que no puede ser más bonito, uno de los aspectos más destacados del vestido es el escote. Queda claro que Letizia ha encontrado en el off the shoulders -ya sean los dos o solo uno- un buen recurso para presumir de musculatura.

En este caso, se trata de un escote asimétrico. Mientras que una manga descansa sobre el hombro, haciendo que parezca una bajada accidental, la otra cae del todo dejándolo al descubierto, formando un drapeado que se repite en la zona del pecho y del vientre. Para terminar en una preciosa falda en la que la fluidez del tejido pone fin al vestido en una pequeña e ideal cola.

Pero si nos hemos llevado una gran alegría al ver el vestido, nos han gustado todavía más la elección de las joyas. Letizia ha vuelto a elegir unos pendientes de las joyas de pasar de la Corona. Aunque se ha dicho en muchas ocasiones que son una pieza de la reina Sofía (84), lo cierto es que son de la Casa Real y su uso está a disposición de la Reina en cualquier momento.

Los pendientes con guiño especial de la Reina. EFE

Son de oro blanco con diamantes y zafiros y aunque los llevó por primera vez en Japón en 2017, los volvimos a ver en Alemania hace unas semanas para asistir a la Feria del Libro de Fráncfort.

Los pendientes llevan un collar a juego y una pulsera. Esta noche en Barcelona Letizia ha lucido la pulsera por primera vez, tenemos la esperanza que se anime y lleve alguna vez el collar, ya que es espectacular. Una vez más y como siempre sin pegar mucho, ha lucido el anillo de Karen Hallam.

Como complementos ha elegido las sandalias doradas de Jimmy Choo, un modelo bautizado como Rosie y que tienen un precio de casi 800 euros. Están hechas en napa metalizada y con una gran plataforma. Seguro que no le vienen nada bien para su dolencia en el pie izquierdo. Pero lo cierto es que un vestido como ese, necesita unos tacones como los que ha llevado. El bolso que ha llevado, estilo baguette, iba a juego con los zapatos.

Sigue los temas que te interesan