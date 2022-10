Letizia, espectacular, repite fórmula y presume de espalda por segunda vez en la misma semana

Es el pistoletazo de salida para los dos días que son una verdadera fiesta en Oviedo. Los Premios Princesa de Asturias comienzan siempre con el tradicional concierto de la Orquesta de la Fundación en el Auditorio Príncipe de Asturias de la capital asturiana.

Se trata de una cita en la que Letizia (50 años) nos ha dejado de sus mejores looks y también todo lo contrario. Lo que significa que es una noche en la que da mucho que hablar, todavía se desconoce, por ejemplo, el autor del vestido verde con línea de plumas que eligió el año pasado o aquel sleep dress de Felipe Varela que fue portada de varios medios por ser súper sexy en 2017.

Ahora, desde hace unos años, comparte protagonismo con sus dos hijas. Sin embargo, eso nunca ha significado que ella rebaje el nivel de su outfit para esta noche tan especial para toda la Familia Real, y este jueves 27 de octubre no podía ser menos. Letizia estaba esta noche espectacular.

[La sorpresa inesperada de Letizia en El Real: su vestido con espalda al aire y pendientes de estreno]

Letizia vuelve a mostrar espalda con un vestido de Teresa Helbig.

La esposa de Felipe VI (54) ha vuelto a confiar en el negro como su mejor aliado para la noche. Y si este tono tiene un mejor amigo en tejidos ese es sin duda, el terciopelo. Elegante, sofisticado y bonito, el vestido elegido por la Reina para el concierto de esta noche vuelve a repetir la fórmula del otro día en el Teatro Real y que dio tanto que hablar: la espalda al aire. Aunque un poco más recatado y sin ser tan evidente, ya que se trata de un escote palabra de honor disimulado.

El vestido es un diseño lápiz, de corte midi y cuello halter bajo, lo que deja los brazos al aire, dejando claro que Letizia no solo tiene músculos en la espalda. La parte del pecho del diseño se una al cuello mediante una original red de pedrería, que le da todo el estilo al look. Es un diseño de la modista catalana Teresa Helbig, que la ha vestido en múltiples ocasiones y siempre que lo ha hecho, ha llenado titulares, algunos a favor y otros en contra. No creemos que esta noche haya muchos de los segundos, ya que era perfecto para la ocasión.

Es evidente que en Oviedo también están en pleno veroño, ya que la Reina no ha llevado ni abrigo, ni capa ni nada para protegerse del frío.

La Reina con un espectacular vestido negro de terciopelo. Gtres

Como complementos ha elegido unos tacones destalonados en ante negro de la colección CH de Carolina Herrera que tiene en muchos colores y un sobre como bolso a juego.

Lo que son preciosos, y así lo diremos cada vez los luzca, son los pendientes de aro que ha elegido. Se trata de un círculo de diamantes y oro blanco y que ya usó en este mismo escenario en los premios del 2014.

Letizia ha decidido lucir la melena suelta, ahora que la lleva especialmente larga, lo que le daba al look un toque todavía más sexy. Quedan inaugurados los premios Princesa de Asturias 2022 y parece que prometen.

Zapatos destalonados de Carolina Herrera. Gtres

Sigue los temas que te interesan