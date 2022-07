Letizia se deshace de la mascarilla y vuelve a vestirse de azul klein para honrar a las víctimas de la Covid

Este viernes, 15 de julio, ha tocado madrugar un poco más de lo normal. Aunque la Reina se levanta todos los días muy pronto para poder hacer deporte antes de que comience la jornada laboral, lo cierto es que esta vez habrá tenido que hacerlo antes aún, ya que los Reyes tenían una cita a las nueve de la mañana en el Palacio Real. La razón de su compromiso a una hora tan temprana son las altas temperaturas que estamos teniendo en la capital española, el homenaje a las víctimas de la Covid-19 es al aire libre, en la Plaza de la Armería del Palacio Real y si no lo haces a estas horas, en un rato el calor lo va a hacer imposible.

Letizia (49 años) ha aparecido sin mascarilla, ya ha dado negativo, cosa que ya había hecho en su anterior acto del miércoles, pero ahora ya han pasado los días recomendados por el protocolo para ir sin protección.

La Reina ha elegido un look sobrio, el acto no permitía otra cosa, pero no en negro, cosa de la que nos alegramos. Ha escogido un tono que se puede decir que es igual de respetuoso, el azul pavo real, klein, y que le sienta de maravilla. De hecho, cuando lo lució la semana pasada en la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona fue muy halagado y puede que esa haya sido la razón de que haya decidido repetir color.

[Letizia, con uno de sus vestidos más románticos y 'mules' de vinilo para los Premios de Cultura]

Al igual que en 2021, la Reina ha apostado por el color azul intenso para este homenaje, a juego con la corbata del Rey, una vez más. Gtres

Se trata de un diseño nuevo en su armario con un corte midi, cuello caja y que tiene todo el protagonismo en las mangas, que son cortas, pero con vuelo gracias a un tableado que hace la tela. Se trata de un vestido en el que se aplica perfectamente la norma de la moda no escrita de menos, es más.

Los complementos que la esposa de Felipe VI (54) ha elegido rompían un poco con el azul gracias a su tono caramelo. Se trata de un bolsito tipo lady y de los salones destalonados a juego, ambos accesorios firmados por Carolina Herrera.

El bolso y los zapatos, ambos en color camel, están firmados por Carolina Herrera. Gtres

Este viernes podemos decir, y como nos gusta poder hacerlo, que los protagonistas absolutos del look han sido los pendientes, por eso nos gusta tanto que se vista de azul, ya que cuando lo hace se pone el maravilloso diseño de Bvlgari con aguamarinas. Una de sus piezas más lujosas, dicen que se los regaló la propia marca por el nacimiento de Leonor (16), y que encajan perfectamente con el outfit que ha elegido.

Así terminamos una semana intensa, en la que la mascarilla ha vuelto a hacer su aparición, pero de la que esperamos habernos despedido para siempre.

