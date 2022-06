Habla el director de la firma del nuevo vestido de Leonor: "Estamos felices de que Casa Real confíe en nosotros"

Ya es oficial. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón (16 años), ha vuelto a casa. Lo hacía el pasado sábado, 18 de junio, aunque no ha sido hasta este último, el día 25, cuando la heredera al trono se ha dejado ver en público.

Junto a sus padres, los reyes Felipe VI (54) y Letizia (49), y su hermana, la infanta Sofía (15), la también princesa de Girona acudió a los Teatros del Canal para asistir al espectáculo flamenco De Sherezade, de la bailaora María Pagés (59), premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 junto a la cantaora Carmen Linares (71).

Para la ocasión, Leonor estrenó un vestido de la firma Dándara. Se trata de un diseño de vestido camisero, de corte midi, abotonado en la zona delantera y con lazada del mismo tejido. Su precio original era de 59,99 euros, aunque se encuentra rebajado actualmente a 39,99 euros. EL ESPAÑOL ha contactado con Ángel Burgueño, gerente de la marca, para conocer cuál ha sido la reacción del equipo al ver su empresa debutar en el vestidor personal de la princesa.

Enhorabuena, Ángel, ¿cómo se siente tras haber visto a Leonor con un vestido de Dándara?

Pues fenomenal, la verdad es que es una gran alegría. El hecho de que la princesa se haya puesto un vestido nuestro nos viene bien a la empresa, tanto en reconocimiento de marca como a la hora de vender. Es bastante positivo. La reina Letizia llevó también un vestido de una de las firmas de nuestro grupo, And Me Unlimited, hace algunas semanas, en el Día de las Fuerzas Armadas en Huesca. Estamos muy contentos de que Casa Real confíe en nosotros, que somos una marca made in Spain. Estamos muy agradecidos.

La princesa Leonor con vestido de Dándara. Gtres

El estreno de Leonor llega, además, en un momento especial por el hecho de que sea su primer acto tras terminar el curso en el internado de Gales, ¿no?

La verdad es que sí. Se han alineado todos los astros. Felicísimos y agradecidísimos.

¿Cómo se enteró de la noticia de que Leonor llevaba un diseño de Dándara?

Estas cosas pasan siempre muy rápido porque enseguida la prensa lo encuentra, se hacen eco y nos llega. Yo me enteré a partir de las redes sociales.

¿Fue una sorpresa?

Ha sido una sorpresa por completo, no teníamos ni idea.

¿Son diseños comprados de manera anónima o hechos a medida?

Son vestidos que seleccionan, eligen y cogen. Nosotros no les hacemos arreglo ni nada para ellos. Los compran, se los ponen y punto.

¿Ha habido contacto con Casa Real para comprar las prendas?

No.

Vestido camisero de Dándara de la princesa Leonor.

¿Hay más piezas de Dándara en el vestidor de la princesa Leonor, la infanta Sofía o la reina Letizia?

Sí, sí. Sabemos que tienen más piezas de nuestra marca, de todo el grupo, pero no sabemos cuándo se las pueden poner, cuándo aparecen o cuándo no aparecen.

¿Se ha notado la repercusión en las redes sociales, las ventas, su página web?

Sin duda alguna. Repercute en las redes, en las ventas, en la página web, en el tráfico... Esto es una ayuda bastante importante para la marca.

¿Cómo definiría el estilo de la princesa Leonor?

Nos encanta el estilo de la princesa de Asturias: es estupenda, maravillosa.

¿Alguna royal más o alguna celebrity a la que quisiera vestir?

Las prendas de Dándara sientan bien a todo el mundo, así que a cualquier persona que quiera ponérsela es bienvenida. No tenemos ninguna preferencia con nadie. Hacemos ropa para todo el mundo. Si se la pone una celebrity, mejor, puesto que nos ayuda a comunicar la marca hacia todo el mundo, pero nuestra marca está enfocada a un público medio. Hacemos ropa ponible para todos. ¿Que se lo pone la infanta? Maravillosa. ¿Que se lo pone hace tres semanas la reina Letizia? Estupendo. Esto también hace que Casa Real se acerque al pueblo y el pueblo a Casa Real.

Cuéntenos un poco sobre la marca Dándara y sobre el grupo.

Merletti es el propietario de la marca Dándara y de And me unlimited. Somos un grupo textil que fabricamos made in Spain en un 80 por ciento y el cien por cien está diseñado por nosotros. Nuestro ADN es español. Ahora mismo tenemos dos objetivos: fabricar el cien por cien en España y ser lo más ecológicos que podamos en función de las circunstancias. Estamos trabajando muy duro para ello. Evidentemente, con todo lo implica. Dándara y Merletti son marcas que se venden en nuestra propia red de tiendas y en un canal multimarcas en el que tenemos muchos clientes a nivel retail. Vendemos en México, Panamá, Venezuela, Chile, Francia, Inglaterra... Nuestro objetivo es vender fuera de España porque aquí tenemos mucha experiencia y nos va bien. And me unlimited es nuestra nueva marca, que es más aspiracional, para personas con un nivel adquisitivo medio, pero hacia arriba, digamos. Tenemos una línea de eventos bastante atractiva y conseguimos vestir a mucha gente, como a la Reina en el día de las Fuerzas Armadas.

