Camilla Parker-Bowles, positivo por Covid cuatro días después del príncipe Carlos

Camilla Parker-Bowles (74 años) ha dado positivo en Covid-19. Una noticia que llega apenas cuatro días después del contagio de su marido, el príncipe Carlos de Inglaterra (73), que el pasado 10 de febrero cancelaba sus actos tras contagiarse. Según ha informado un portavoz de Clarence House, la duquesa de Cornualles se ha aislado siguiendo las directrices sanitarias.

La británica tuvo su último acto público el pasado viernes 11 de febrero, un día después del positivo de Carlos, momento en el que se realizó un test que dio negativo. Sin embargo, la situación ha cambiado y ella también se ha visto obligada a cancelar sus compromisos oficiales durante los próximos días.

Al igual que el príncipe de Gales, Camilla también tiene la pauta completa de las vacunas y esta es la primera vez que contrae coronavirus. No así Carlos, pues es la segunda vez que se contagia después de que pasara la Covid-19 en marzo de 2020, justo en el estallido de la pandemia, en plena primera ola y aún sin previsión de creación de una vacuna.

Carlos de Inglaterra y Camilla Parker-Bowles se encuentran positivos por coronavirus. Gtres

La gran preocupación sigue siendo Isabel II (95), pues estuvo junto a su hijo dos días antes de su positivo. Pese a la actualización del estado de Camilla, el Palacio de Buckingham todavía no se ha pronunciado sobre la salud de la Reina y no ha confirmado si ha dado o no positivo por Covid. La última novedad que se tiene sobre ella es del pasado día 10, cuando afirmaban que la soberana no tenía ningún síntoma de la enfermedad.

Dado el delicado estado de salud de la monarca, que en los últimos meses ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones, se han extremado las precauciones para evitar su contagio. De hecho, siguiendo la recomendación de las autoridades, la reina británica está siendo monitorizada para descartar que también se haya contagiado y es de esperar que en los próximos días se le practiquen tests rápidos.

Al igual que su hijo y su nuera, Isabel II también tiene la pauta completa. Fue vacunada contra la Covid-19 en enero de 2021 con la primera dosis, en marzo de 2021 recibió la segunda y según se conoce ahora, la jefa del Estado recibió una tercera dosis, la de refuerzo, el pasado mes de octubre.

La reina Isabel durante su última aparición pública, el pasado 5 de febrero. Gtres

La última vez que se pudo ver en público a la Reina fue el pasado 5 de febrero, cuando posaba ante las cámaras para celebrar el comienzo de su jubileo de platino. Un día después, según informaban varios medios británicos, se desplazaba al palacio de Sandringham para cumplir con una emotiva tradición, celebrar en la intimidad sus siete décadas en el trono y recordar a su padre, el rey Jorge, con motivo del 70 aniversario de su muerte.

Pese a su avanzada edad y la preocupación que despierta, pocos días antes de conocerse el positivo de Carlos -y el posterior de Camilla- Buckingham anunciaba un regreso suave de la monarca a sus compromisos oficiales tras una temporada alejada del trabajo debido a sus problemas de salud.

