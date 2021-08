14 de 15

Los padres del príncipe Julián no dejaron de sonreír durante toda la ceremonia. No quitaron ojo a su bebé y una vez finalizado el bautismo se mostraron alegres por el comportamiento de su hijo. El estilismo de Sofía de Suecia no ha pasado desapercibido. Una vez más triunfa con su forma de vestir, elegante y romántica.