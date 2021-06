Peter Phillips, nieto de Isabel II, oficializa su divorcio tras llegar a un acuerdo con su exmujer

Peter Phillips (43 años), el nieto mayor de la reina Isabel II de Inglaterra (95), y su ya exmujer, Autumn (42), han hecho público este martes un comunicado en el que dan a conocer el acuerdo de divorcio al que han llegado, un año después de anunciar su separación. Si bien los detalles del entente entre ambas partes no se han hecho públicos hasta la fecha, sí que ambos han querido matizar que en todo momento han pensado en el bienestar de sus dos hijas, Savannah e Isla.

"El señor Peter Phillips y la señora Autumn Phillis están encantados de anunciar que han llegado a un acuerdo acerca de los asuntos financieros en su proceso de divorcio, cuyos términos han sido aprobados por el tribunal. Aunque es un día triste para Peter y Autumn, su prioridad seguirá siendo el bienestar y la educación de sus maravillosas hijas, Savannah e Isla. Los dos están satisfechos de haber resuelto las cosas de manera amistosa, unas decisiones que han tomado teniendo muy presentes a sus hijas. Peter y Autumn solicitan privacidad y respeto para sus niñas mientras la familia se adapta a este nuevo capítulo de su vida", reza el escrito que han hecho llegar a los medios de comunicación.

Fue en febrero de 2020 cuando Peter y Autumn hicieron pública su separación tras 12 años juntos y dos hijas en común, si bien esta se produjo en realidad en 2019. Si vieron empujados a desvelarlo después de que su separación se filtrase en la prensa británica. Entre las explicaciones que se deslizaron entonces en la misiva, se aclaró el motivo por el que no se emitió en su momento una nota informativa anunciando el cese del matrimonio: "Tras las recientes especulaciones de la prensa sobre su matrimonio se aclara que tanto Peter como Autumn no son miembros de alto rango de la Familia Real, por lo que no se consideró necesario anunciar formalmente su separación el año pasado", fecha en la que aconteció en realidad. En otras palabras, el hecho de no pertenecer a la primera línea de la Familia Real hizo entender al ya exmatrimonio que no estaban en la obligación de anunciarlo de forma oficial.

Eso sí, se puntualizó que la reina Isabel II, y sus respectivos familiares, sí estuvieron al tanto de su separación en el momento en que se produjo. Peter y Autumn Phillips, además, aprovecharon esta exposición para asegurar que tendrían la custodia compartida de sus dos hijas, al punto que matizaron que su separación se llevó a cabo de mutuo acuerdo y después de muchos meses de conversaciones. Pese a tomar caminos diferentes, ambos desvelaron hace un año que siguieron haciendo vida en el condado de Gloucester durante unos meses. Cabe recordar en este punto que la pareja se dio el 'sí, quiero' el 17 de mayo de 2008 en el enclave de la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

El escándalo de Peter

A los últimos disgustos que ha tenido que afrontar la Casa Real inglesa -primero por la vinculación del príncipe Andrés (61) con el caso Epstein y después por la salida de Harry de la Familia Real-, Peter, el hijo de a princesa Ana, añadía otro escándalo por realizar un viaje 'prohibido' mientras Reino Unido mantenía sus fronteras cerradas a causa del coronavirus. A finales del pasado mes de marzo se desveló que el nieto mayor de la reina Isabel y el duque de Edimburgo se había trasladado en carretera, desde la finca Gatcombe Park, donde reside con su madre, hasta el pueblo St Cyrus, Escocia, para alojarse junto a Lindsay Wallace, una antigua compañera y amiga de su hermana, Zara Tindall (39). Al tratarse de un viaje 'prohibido' por las restricciones de movilidad impuestas por la Covid-19, Peter Phillips se vio obligado a dar explicaciones a las autoridades por desplazarse 700 kilómetros en carretera. Sin embargo, los agentes no encontraron infracciones en la legislación por el supuesto motivo que llevó al hijo de la princesa Ana a moverse en pleno cierre perimetral.

Según explicó el descendiente de los Windsor a través de un portavoz, se encontraba en Escocia por motivos laborales, derivados de su trabajo en XF Medical, encargada de la distribución de pruebas rápidas de Covid. En este sentido, según apuntaba HELLO!, tenía un justificante que lo respaldaba. De acuerdo con la mencionada revista, Peter Phillips se hospedaba en la residencia de la amiga de su hermana porque los hoteles cercanos no se encontraban abiertos, debido a la pandemia.

