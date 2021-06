Camilla de Borbón dos Sicilias, "víctima de una manipulación judicial", según su abogado

Camilla de Borbón dos Sicilias (49 años) continúa su batalla contra en el banco BNP Paribas. Según ha confirmado su entorno legal a JALEOS de EL ESPAÑOL, la princesa acudirá ante el Privacy Council, la corte de Inglaterra, por la última sentencia emitida por el tribunal de la isla de Jersey, un paraíso fiscal que cuenta con una treintena de entidades financieras, incluyendo la compañía francesa.

La aristócrata, en palabras de su abogado, ha sido "víctima de una manipulación judicial" que no ha hecho más que beneficiar económicamente a la mencionada entidad bancaria. "BNP Paribas intenta conseguir varios cientos de millones y ha usado la corte de Jersey a su favor", ha comentado a este periódico el entorno de Camilla de Borbón dos Sicilias, después de que el pasado jueves 3 de junio apelara ante un juez y confirmara que desconoce el lugar donde su madre, Edoarda Crociani (81), "escondía" sus bienes.

Camilla de Borbón dos Sicilias continuará con su caso en Inglaterra. Cedida a EL ESPAÑOL

Las palabras de la princesa Camilla, según lo que ha podido saber este medio, "enfurecieron" al juez Clyde Smith, quien tras amenazarla con una multa récord o una pena de prisión de un año, dictó un fallo que la condenó a pagar una cifra de dos millones de libras en Jersey (2,33 millones de euros). Si bien comenzó a costearla, la hija del fallecido Camillo Crociani decidió apelar en el tribunal de la isla por los hechos que se le imputaron y por la falta de pruebas del BNP Paribas. La aristócrata confiaba en que tenía bases sólidas para salir victoriosa y recuperar estos fondos con éxito. Sin embargo, ha perdido y la historia ha dado un nuevo giro.

El abogado de Camilla de Borbón dos Sicilias ha explicado que, a pesar de no haber ganado la apelación en Jersey, la Princesa continuará con el caso. "Ahora vamos a ir a Inglaterra con el Privacy Council, en Jersey no merece la pena", ha confirmado el letrado a JALEOS tras comentar que los encargados del caso en el citado paraíso fiscal han mostrado total parcialidad y han probado que se encuentran en contra de la aristócrata y su defensa. En su opinión, no es conveniente seguir con el juicio en la isla, ya que la italiana ha sido "objeto de una condena real inaudita".

Camilla junto a su madre, su hermana Cristiana y Carlos de Borbón Dos Sicilias en 2010. Gtres

El litigio entre la aristócrata y el BNP Paribas tiene su origen en las decisiones que tomó Edoarda, la madre de la Princesa, después de que falleciera su marido, Camillo Crociani, en la década de los 80. Siete años después de su partida, la artista italiana y encargada de los bienes del que fuera su esposo, decidió meter su dinero en un fondo fiduciario que en un futuro debía repartirse a partes iguales entre Camilla y su hermana Cristiana, quien tiempo después inició una batalla contra el BNP.

Cristiana denunció al banco y a su madre por un supuesto desvío de 200 millones del fondo fiduciario de manera fraudulenta. Pero Edoarda negó estas acusaciones, argumentando que los movimientos bancarios se llevaron a cabo bajo el consejo del BNP, donde estaba depositado el dinero. Por esta razón, Cristiana también presentó una querella contra la empresa financiera y consiguió la devolución del dinero al trust.

El duque de Castro y Camilla de Borbón dos Sicilias, durante una boda en Tirana. Gtres

Aunque la mujer de Carlos de Borbón, duque de Castro (58), quiso mantenerse al margen de este conflicto, no ha podido librarse de la batalla. A la Princesa se le ha acusado de desacato al tribunal por no querer dar información sobre el paradero del dinero que presuntamente desvió su madre. Por ello se le ha condenado a pagar una alta cifra que no ha podido frenar en su última apelación por decisiones del juez encargado en Jersey.

Sin embargo, no todo han sido malas noticias. El pasado mes de febrero, en Francia, Camilla consiguió una victoria después de que el BNP perdiera su segunda batalla, ya que todas sus peticiones fueron desestimadas por el Tribunal de Apelación de París que, en concreto, acusaba a la entidad bancaria de haber intentado modificar los términos de la sentencia de Jersey, que debía ejecutarse en Francia y en Mónaco porque es allí donde Edoarda tiene su residencia. Dicha incriminación, de acuerdo a lo que pudo saber en su momento este periódico, significaría un "presunto delito de estafa procesal".

Ahora que la historia ha dado un nuevo giro, Camilla de Borbón dos Sicilias se encuentra trabajando junto a su equipo legal para limpiar su nombre y zanjar una polémica que la persigue desde hace varios años por "el abuso de confianza por parte de un fideicomisario profesional". La aristócrata confía en que el Privacy Council le de la razón y acabe con las acusaciones recibidas en Jersey.

