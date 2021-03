La princesa Leonor presidirá su primer acto en solitario en el Instituto Cervantes

La princesa Leonor (15 años) protagonizará su primer acto en solitario el próximo día 24 de marzo al presidir en el Instituto Cervantes, por encargo de su padre, el rey Felipe VI (53), el acto de conmemoración del 30 aniversario de la creación de la entidad cultural.

Como gesto simbólico, Leonor de Borbón depositará en la Caja de las Letras el ejemplar de la Constitución Española que leyó el 31 de octubre de 2018, en sus primeras palabras en público, y el ejemplar de El Quijote que leyó el pasado 23 de abril junto a su hermana la infanta Sofía (13), según informan fuentes de la Casa Real.

La heredera al trono, además de realizar ese acto simbólico, recorrerá las instalaciones del Instituto Cervantes para conocer los proyectos de digitalización que tiene en marcha. También visitará una exposición con una muestra de obras destacadas de la literatura en las distintas lenguas cooficiales en España.

Leonor durante la lectura del Artículo 1 de la Constitución, el 31 de octubre de 2018. Gtres.

Fue el 31 de octubre de 2018, día en el que la heredera al trono cumplía 13 años, cuando, ante la atenta mirada de orgullo de su padre, leía el Artículo I de la Constitución, con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna, en ese mismo escenario en el que va a protagonizar su debut en solitario en un acto oficial. Era la primera vez que se ponía delante de un micrófono, pero no que acaparaba las miradas por ser protagonista. Aquel 2018, tuvo otro hito importante en su biografía y en su formación de cara a cómo comportarse ante la opinión pública. Fue el 30 de enero, cuando su padre, en un acto solemne, le hacía entrega del Toisón de Oro.

Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que se ha podido escuchar a la mayor de las hijas de Felipe VI y de la reina Letizia (48) hablar en público. Como se apuntaba, una de ellas fue el pasado Día del Libro. En aquella ocasión, con España viviendo el confinamiento más estricto por la pandemia, tanto ella como su hermana leyeron un fragmento de la obra cumbre de Miguel de Cervantes. Lo hicieron desde su residencia y dentro del marco del acto organizado por el Círculo de Bellas Artes.

Leonor ha seguido el encargo de su padre. Gtres

El primer discurso oficial de la joven, que el próximo curso estudiará en el prestigioso UWC del Atlántico de Gales, lo realizó en los Premios Princesa de Asturias del año 2019. "Hoy es un día muy importante de mi vida que he esperado con mucha ilusión", pronunciaba emocionada ante la audiencia del Teatro Campoamor, en Oviedo. "Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí", proseguía.

Ahora, y con ese panorama de fondo de su marcha al extranjero para recibir una educación y una formación acordes con la labor a la que está llamada a cumplir en el futuro, reinar España, el próximo día 24 marcará una nueva meta clave en la historia de su vida.

[Más información: Leonor "va a trabajar muchísimo": Luis Rey, el director que lo sabe todo de su cole en Gales]