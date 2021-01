Harry y Meghan, sobre su abandono de las redes sociales: "No queremos ser un experimento humano"

A principios de año, los duques de Sussex, Harry (36 años) y Meghan Markle (39), dejaban las redes sociales y aseguraron entonces que "no planeaban" recurrir a Twitter o Facebook para promover la labor de su nueva fundación Archewell. Desde entonces, mucho se ha especulado al respecto. De hecho, el periódico The Times sostenía que nunca más retomarían su actividad virtual. Ahora, Harry de Inglaterra ha concedido una entrevista a la publicación de negocios Company en la que reflexiona sobre esta cuestión, aclara algunos matices y deja abierta la posibilidad de volver a utilizar las redes.

"Fue toda una noticia para nosotros, teniendo en cuenta que no tenemos redes sociales que dejar, ni las hemos tenido en los últimos diez meses. Volveremos a las redes cuando nos parezca que es el momento, quizás cuando tengamos compromisos más significativos, pero ahora mismo nos hemos dejado mucha energía en aprender sobre este espacio y cómo podemos ayudar. Queremos ser parte de la experiencia humana, no un experimento humano", ha explicado. Cabe recordar que la cuenta oficial de los duques de Sussex estaba especialmente centrada en impulsar causas sociales y parece que este seguirá siendo el objetivo, cuando ellos decidan regresar.

Harry y Meghan en una imagen de archivo. Gtres

En esa entrevista, Harry, más sincero y tajante que nunca, ha querido hablar del mal uso de estas plataformas y de cómo se desinforma, tergiversa o miente: "No puedo entender cómo pueden obtener ganancias felizmente, pero eludir su responsabilidad". Eso sí, cree que no todos son iguales y confía en el buen hacer: "Soy optimista, por supuesto, porque creo en nosotros, como seres humanos, y que estamos concebidos para ser compasivos, honestos y buenos. Algunos aspectos del mundo digital, desgraciadamente, han manipulado o exagerado muestras debilidades y de alguna manera, sacado lo peor de nosotros mismos". Y añade: "Queremos ser parte de la experiencia humano, no de un experimento humano".

Así se anunció su adiós de las redes

Fue el periódico The Sunday Times, que citó fuentes próximas a la pareja afincada en Estados Unidos, quien señaló que también "es muy improbable" que regresasen a las redes a título personal, tras los ataques sufridos desde que se casaron, sobre todo ella. La decisión de los Sussex, que hace un año anunciaron que se distanciaban de la monarquía británica para impulsar sus propios proyectos y su independencia financiera, marcó un nuevo paso en esa separación, tal y como apuntó el rotativo.

Y es que, la reina Isabel II (94), el príncipe Carlos(72) y Camilla (73) y los duques de Cambridge, Guillermo (38) y Kate Middleton (39), difunden sus actividades y obras benéficas a través de Twitter, Instagram y Facebook, entre otros canales. Antes de casarse con el príncipe Harry el 19 de mayo de 2018, Meghan Markle, conocida como actriz en la serie Suits, tenía mucha presencia en las redes, con 1,9 millones de seguidores en Instagram; 350.000 en Twitter y 800.000 'me gusta' en Facebook, apunta The Sunday Times.

Harry y Meghan decidieron acabar de una vez por todas con los ataques de los 'haters'. Gtres

También tenía una página web y un blog sobre estilo de vida, Tig, donde promovía empresas y productos que apoyaba y ofrecía consejos de alimentación y viajes. En abril de 2019, Harry y Meghan, que tienen un hijo de más de un año y medio en común, Archie, batieron un récord al conseguir un millón de seguidores en apenas seis horas en su cuenta de Instagram @sussexroyal, pero, tras romper con la Casa Real para trasladarse a Norteamérica, la pareja dejó de usar esa marca.

De acuerdo con el periódico, a partir de entonces los duques de Sussex, que en noviembre revelaron que en julio habían perdido un bebé, se centrarán en promover su trabajo en vídeos en internet y con intervenciones en televisión en medios de su elección, y a través de su web Archewell, que lanzaron en Nochevieja.

[Más información: Harry y Meghan Markle abandonan las redes sociales tras su año más polémico]