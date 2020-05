Harry y Meghan Markle preparan su primera biografía autorizada (con polémica incluida)

Harry de Inglaterra (35) y Meghan Markle (38) han vuelto a generar un gran revuelo con uno de sus últimos anuncios: la publicación de una biografía autorizada. Los duques de Sussex siguen así la estela de otras tantas celebrity y royals europeos que permiten que su vida sea plasmada en un libro. El problema, sin embargo, se encuentra en el peculiar titular que han escogido para ello: Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry, Megha y la creación de la Familia Real moderna).

La biografía, que saldrá publicada el próximo 11 de agosto en versión en papel y en formato Kindle, ha levantado ampollas en Reino Unido debido a la palabra "Freedom" del titular. En concreto, señalan que no es apropiado utilizar esa palabra cuando hay personas que sí han estado o están privados de libertad física, mientras ellos provienen de una "vida de riquezas, privilegios y estatus".

Harry de Inglaterra y Meghan Markle están preparando la publicación de su primera biografía autorizada.

Los autores del libro son dos buenos amigos de la pareja, los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand. Ambos han querido hacer un recorrido por los meses tan críticos que vivieron los duques de Sussex antes de que anunciaran su decisión de marcharse de la Familia Real Británica hasta su mudanza definitiva a Estados Unidos.

"El objetivo de este libro es retratar al verdadero Harry y Meghan, una pareja que continúa inspirando a muchos en todo el mundo a través de su trabajo humanitario y caritativo, pero a menudo son retratados incorrectamente", han explicado los autores de la biografía antes de lanzar a la venta el libro.

Una visión que han querido plasmar en esta biografía, donde desean dejar atrás todos los bulos que han salpicado a la pareja, según ellos por varios tabloides británicos. "Nuestra misión ha sido motivada por el deseo de contar una versión precisa de su viaje y finalmente presentar la verdad de las historias mal contadas que se han convertido en evangelio, simplemente por la cantidad de veces que se han repetido. Gracias a nuestras fuentes, hemos podido compartir la historia definitiva del duque y la duquesa de Sussex", han añadido los dos autores.

Batalla contra los medios

Tras su marcha de la Familia Real británica, Harry y Meghan se han enzarzado en una batalla legal contra varios tabloides británicos (The Sun, The Mirror, The Mail y The Express) al considerar que estos medios han publicado informaciones falsas sobre ellos.

Una guerra en los tribunales que, de momento, van perdiendo. El grupo editor del tabloide británico Mail on Sunday ganó este viernes 1 de mayo la primera batalla legal por la querella que Meghan Markle interpuso por haber publicado, sin su consentimiento, fragmentos de una carta privada que envió a su padre, Thomas Markle (75).

En el fallo publicado, el juez del Tribunal Superior Mark Warby rechazó partes de la demanda en que la duquesa de Sussex acusa al grupo editor Associated Newspapers de haber actuado "deshonestamente" al omitir ciertas partes de la misiva dirigida a su progenitor.

La exactriz estadounidense ha demandado a Associated Newspapers por la publicación de cinco artículos, dos en el Mail on Sunday y tres en MailOnline, en febrero de 2019.

Las piezas reproducían extractos de una carta que escribió a mano y envió a su padre en agosto de 2018, cinco meses después de contraer matrimonio con el nieto de Isabel II (94), un enlace al que Thomas Markle no acudió.

El juez rechazó las acusaciones de que la publicación de los textos "originó" problemas entre Meghan y su padre, y el hecho de que el grupo tenía una "agenda" para publicar historias ofensivas sobre ella.

El magistrado Warby dijo que estas acusaciones no deberían formar parte del caso en esta etapa, porque eran "irrelevantes" para la demanda interpuesta por Meghan Markle por uso indebido de información privada, infracción de los derechos de autor e incumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

Harry y Meghan han demandado a varios tabloides británicos.

Precisó, sin embargo, que los argumentos en cuestión podrían revisarse en un estadio posterior del proceso (si se asientan sobre una base legal adecuada), ya que esta solo era una vista previa del juicio, para el que todavía no se ha fijado una fecha.

La duquesa de Sussex, que recientemente se mudó junto a su marido y su hijo Archie a Los Ángeles (Estados Unidos), ha afirmado que cualquier compensación que pueda recibir si gana el caso será donada a una organización benéfica contra el acoso escolar.

Associated Newspapers, por su parte, niega por completo las acusaciones, particularmente la afirmación de que la misiva fuese editada para cambiar su significado.

